Даниэле Аббадо: «Работа режиссера требует все большей и большей сути, мысли и способности выражения»

Верхнее фото – Даниэле Аббадо. Фото предоставлено пресс-отделом Израильской оперы

“Трубадур” Джузеппе Верди – одна из самых известных и популярных опер в мире, она входит в золотую коллекцию оперных произведений. Знаменитый режиссер-постановщик Даниэле Аббадо, сын великого дирижера Клаудио Аббадо, впервые сотрудничает с Израильской Оперой. Даниэле родился в Италии. Работает во всех ведущих оперных театрах мира: Ла Скала в Милане, Королевский оперный театр Ковент-Гарден, Венская опера, оперные театры Барселоны, Флоренции, Мадрида, Венеции, Пармы, Рима.

Накануне постановки Даниэле Аббадо рассказал нам в эксклюзивном интервью о своём детстве, выборе карьеры, отношениях с папой – Клаудио Аббадо и многом другом.

– Даниэле, вы выросли не просто в музыкальной семье, а в семье, в которой музыка была профессией в нескольких поколениях. В одном из интервью вы сказали, что все дети в вашей семье занимались музыкой. Каким было ваше детство? Чем вы увлекались, когда были подростком?

– В детстве я решил учиться игре на виолончели, но через несколько лет бросил. Все мои двоюродные братья и сестра занимались музыкой, и я подсознательно чувствовал, что иду по заранее проторенному (и ожидаемому) пути. В детстве мне также очень нравилась другая музыка, в частности рок и джаз. Я всегда много читал, любил театр, кино и футбол. Важной мыслью в моем подростковом возрасте была политика. Для молодежи того времени это была необходимая конфронтация.

– Был ли у вас вообще выбор, кем стать? Был ли у вас момент, когда вы думали о профессии, не связанной с театром и музыкой и когда, все-таки, поняли, что режиссура и в особенности оперная режиссура – это то, что станет главным делом вашей жизни?

– Я начал работать летом, когда мне было 16 лет, в качестве машиниста на Эдинбургском фестивале. Не знаю, насколько очевидным был этот выбор… На самом деле, я хотел быть сценографом. Я рисовал с утра до ночи и углублялся во все свои увлечения. Мне не нравилась учеба, поэтому я как можно скорее закончил среднюю школу в 17 лет и поступил в Театр Пикколо в Милане, моем родном городе. На второй год я получил стипендию в качестве помощника режиссера в театре Ла Скала и смог работать с Франко Дзеффирелли и участвовать в спектаклях Гетца Фридриха, Жан-Пьера Поннеля и Мауро Болоньини. Тем временем, я был частью компании, которую мы строили во время учебы в школе, и в 1976 году мы с товарищами построили театр, который существует до сих пор в Милане, Teatro Arsenale. Так что, все произошло быстро и естественно. Это были бурные 70-е, годы больших политических и социальных перемен.

Я начал работать ассистентом режиссера, а параллельно был художником-постановщиком небольших театральных постановок в своей труппе… пока я не остановился и решил, что пришло время учиться более серьезно. Я много лет изучал философию и закончил в 85-м. На следующий день я снова был на работе в театре: сначала – помощником режиссера, затем в 1988 году приступил к своей первой режиссерской работе.



– Какие уроки или наставления от вашего отца вы считаете наиболее ценными для своего профессионального роста в опере и театре и вообще были ли таковые? Повлияло ли творчество вашего отца на ваш взгляд, на ваш собственный подход к оперному искусству?

– Конечно, мы всегда много беседовали, обсуждали и думали о программах. Клаудио всегда указывал мне путь интеллектуальной честности, далекий от риторики. Он подталкивал к простому и сильному способу выражения мысли на сцене. Это относится ко всему: и к театру, и к музыке.

– Опера, как жанр, имеет богатую историю и глубокие традиции. Как вам удается поддерживать это искусство актуальным и увлекательным для современных зрителей? Как вы совмещаете традицию с новыми технологиями? Все ли тренды в постановке современной оперы вам близки?

– Опера, безусловно, имеет великую историю и традиции. Но традиция музея или рассмотрение оперы как шоу-бизнеса меня совершенно не интересует. Традиция должна сохраняться и постоянно обновляться. Тексты знают об этом больше, чем их авторы и чем мы. Великие тексты стоят перед нами и задают нам вопросы, они не потеряли актуальность. Что же касается новых технологий, то их необходимо оживить, использовать для достижения выразительных и разумных эффектов. В противном случае, человек попадает в своеобразную ловушку.

– Изменился ли сам зритель с тех пор, как вы поставили первую оперу? Помните ли вы премьеру этого спектакля? Как все прошло? Были ли моменты, которые сейчас вызывают у вас улыбку?

– Театральная публика постоянно обновляется. Я проработал 10 лет художественным руководителем и знаю, что нужно предугадывать вкусы и потребности публики. Короче говоря, вы должны работать на будущую аудиторию, а не идти в ногу с мейнстримом или сиюминутными тенденциями. Моя первая большая работа режиссера была в Stadt Theater Luzern: два фарса Доницетти с дирижером Марчелло Виотти, с которым у меня сложились прекрасные отношения. Мы были молоды и полны энтузиазма. В одном из двух произведений, «I pazzi per progetto», происходило все: рушились двери и предметы с решеток, певцы ломали декорации и даже некоторые музыкальные инструменты. Было очень весело, и зрителям понравилось, потому что все было неожиданно и безумно.

– Что на ваш взгляд необходимо для успешной постановки оперного спектакля? Требуются ли от современного режиссера какие-то особенные навыки, которые не были нужны еще 10-15 лет назад? Какими качествами должен обладать сегодня режиссер?

– Мне кажется, что работа режиссера требует все большей и большей сути, мысли и способности выражения. Все должно быть направлено на поиск гармонии между солистами и публикой, начиная с содержания текста. В сущности, надо держаться подальше от «беллетристики», плохой театральной фантастики.

– Была ли в вашей жизни конкретная постановка или момент в вашей карьере, которые вы считаете поворотными или особенно яркими? Что сделало их значимым для вас?

-“Così fan tutte” Моцарта да Понте, 1994 год. Это музыкальный, театральный и философский шедевр. Я до глубины души прочувствовал персонажей, понял их взаимоотношения. Это вечная человеческая тема, которая затрагивает нас в течение всей жизни, и я чувствовал, что могу создать удачную постановку. Это текст, к которому я очень привязан.

С Даниэле Аббадо беседовала София Нимельштейн

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«Трубадур» Джузеппе Верди в новой постановке знаменитого итальянского режиссера Даниэле Аббадо и в сотрудничестве с Венской государственной оперой представлена в Израильской Опере с 16 по 29 июня 2023 года.

Опера «Трубадур» отличается чрезвычайно запутанным и нескладным либретто, там запредельная сложность вокальных партий. Даниэле Аббадо переносит действие «Трубадура» в 1930-е годы в Испанию, где на фоне Гражданской войны разворачивается трагедия загадочного трубадура, жаждущего мести цыгана и ревнивого и властолюбивого графа.

По утверждениям оперных критиков, «Трубадур» – это серьезный вызов для любого режиссера и Даниэле Аббадо заслуживает всяческих похвал за свою сценическую версию великого произведения. Постановка приобрела новое свежее звучание, достоверность и логику в рамках известной партитуры Верди.

«Трубадур» Джузеппе Верди.

С 16 по 29 июня 2023 года в Оперном Театре Тель-Авива.

Израильская Опера в сотрудничестве с Венской государственной оперой.

Режиссер-постановщик – Даниэле Аббадо (Италия)

Дирижер – Джулиано Карелла (Италия)

Хор Израильской оперы под управлением Итая Берковича.

Оркестр Оперы – Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона.

Либретто: Сальваторе Каммарано

Исполнение на итальянском языке. Титры на иврите и английском языке.

Перевод титров – Исраэль Юваль

Пятница | 16.06.2023 | 13:00

Воскресенье | 18.06.2023 | 19:30 | Премьера

Понедельник | 19.06.2023 | 20:00

Вторник | 20.06.2023 | 20:00

Среда | 21.06.2023 | 20:00

Пятница | 23.06.2023 | 13:00

Суббота | 24.06.2023 | 20:00

Воскресенье | 25.06.2023 | 20:00

Понедельник | 26.06.2023 | 18:00

Среда | 28.06.2023 | 20:00

Четверг | 29.06.2023 | 18:00 (дополнительный спектакль)



За час до начала каждого представления в зале проходит вступительная лекция продолжительностью около получаса, вход на лекцию для обладателей билетов в этот вечер бесплатный.

Заказ билетов в кассе Израильской Оперы по телефону 03-6927777 или в «Браво»: https://bit.ly/3WzQq96

Спектакли проходят в Оперном театре имени Шломо Лахата

Бульвар Шауль а-Мелех 19, Тель-Авив

Фото постановки: ©Йоси Цвекер. Портрет Даниэле Аббадо предоставлен пресс-отделом Израильской Оперы

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting