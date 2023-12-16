«Давным-давно» – концерты альтистки Табеи  Циммерман и Израильского Камерного Проекта  в конце декабря

Среди десятков израильских камерных ансамблей, исполняющих классическую музыку, есть и такой – Израильский Камерный Проект. Слово «проект» – это часть названия, потому как все затевалось еще в 2008 году как временный проект, который стал постоянным коллективом. Израильский Камерный Проект – это коллектив солистов, приглашающий для тех или иных программ коллег – также солистов высочайшего уровня.

На сей раз с Израильским Камерным Проектом выступит знаменитая альтистка Табея Циммерман, о совместных выступлениях с которой ансамбль долго договаривался. Ближайшие концерты должны были быть праздничными, посвященными 16-летию Израильского Камерного Проекта. Несмотря на моральную дилемму выхода на сцену в эти невыносимые времена, в ситуации, в которой мы все оказались, Проект решил провести концерты, сохранив их задуманную программу, что оказалось символично для ситуации. Табея Циммерман – уникальный музыкант своего поколения, которая, несмотря на логистические трудности и проблемы, приезжает из Германии, чтобы сыграть концерты в Израиле. Широкий репертуар Табеи – и как солистки, и как камерного музыканта, послужил источником вдохновения для нынешней программы, в которую вошли произведения Баха/Моцарта, Альбениса и Дебюсси, а также Йосефа Таля, одного из отцов-основателей академической музыки в Израиле, и Йорга Вайдмана, одного из выдающихся немецких композиторов 21-го века.

Табея Циммерман – альт | Сиван Маген –арфа | Гай Эшед – флейта | Тиби Цайгер – кларнет | Даниель Бард – скрипка | Михаль Корман – виолончель | Асаф Вейсман – фортепиано

В программе:

Моцарт/Бах. Прелюдии и фуги k. 404а для струнного трио

Йосеф Таль. Плач по виолончели и арфе

Клод Дебюсси. Соната для флейты, альта и арфы

Йорг Видман. «Давным-давно». («Es War Einmal») – отрывки в духе легенды для кларнета, альта и арфы

Исаак Альбениc. Избранные отрывки из Испанской сюиты № 1 (камерная версия Йонатана Керена)

Кармиэль, 27 декабря, среда, городская консерватория (для справок – 04-9580442).

Иерусалим, 28 декабря, четверг, 20:00, YMCA, (для справок – 02-6234347 или на сайте Israeli_Chamber_Project_with_Tabea_Zimmermann – Jerusalem Music Centre https://www.jmc.org.il/israeli_chamber_project_with_tabea_zimmermann/

Тель-Авив, 30 декабря, суббота, 20:30 Израильская консерватория ((для справок 03-5466228 или на сайте ברוח אגדה, עם טבאה צימרמן | 30 דצמבר 2023 | תל אביב, ישראל | ICP Hebrew https://www.he.israelichamberproject.org/event-details/brwh-gdh-m-tbh-zymrmn-30-dzmbr-2023-tl-byb-ysrl (israelichamberproject.org)

«Израильский Камерный Проект – это странная птица, ансамбль, состоящий из солистов международного уровня, которые, когда они объединяются, буквально растворяются в ансамблевой игре, оставаясь индивидуальными музыкантами, которые думают, дышат и играют одновременно» – Time Out New York

«Израильский Камерный Проект – ICP» возник в 2008 году, когда вместе собрались полные энтузиазма молодые израильские музыканты и основали «модульный» ансамбль, объединяющий ведущих израильских музыкантов по всему миру для концертных туров в Израиле и за рубежом. Музыканты, имеющие схожие художественные и общественные идеалы. «Мы хотели, чтобы первое турне выглядело точно так же, как будут выглядеть наши турне еще через пять или десять лет», – говорит кларнетист Тиби Цайгер, художественный руководитель ансамбля. – «Поэтому наряду с тем, что мы даем концерты в больших городах, мы также выступаем в таких местах, как Шфарам, Арад и Маалот-Таршиха, организуем мастер-классы и семинары для молодых музыкантов, играем премьерные исполнения произведений израильских сочинителей наряду с произведениями композиторов-классиков. Но главное – та особая химия между музыкантами, которая после первой же репетиции дает ощущение, что музыканты играют вместе всю свою жизнь».

Все участники проекта – выпускники различных музыкальных академий разных стран мира. У каждого из них – своя сольная карьера в той или иной стране. Но когда эти солисты собираются вместе, то они думают, дышат и играют в полный унисон, предлагая гибкий репертуар, включающий лучшие сочинения, в том числе и редко исполняемые произведения мировой классической и современной музыки, не забывая про израильскую идентичность. Ансамбль постоянно выступает в США, Канаде и на Дальнем Востоке. Их программы доказывают, что классическая музыка объединяет молодых музыкантов, вокалистов, художников и режиссеров и то, что совместная работа приносит удовольствие им самим и публике.

Минимум два раз в год участники ICP приезжают в Израиль, собираются вместе, дают концерты камерной музыки и мастер-классы школьникам в консерваториях страны в периферийных городах, составляя программу так, чтобы было интересно и им – музыкантам, и нам – слушателям. «Израильский Камерный Проект» – это и музыкально-просветительский проект, и название ансамбля молодых исполнителей, ставшего в 2011 году победителем среди камерных ансамблей и отмеченного призом Министерства культуры Израиля. Это блестящий камерный ансамбль, молодой, энергичный, с большим успехом исполняющий разнообразный репертуар. В составе ансамбля – ведущие молодые израильские музыканты, победители престижных международных конкурсов – Чайковского, Энеско и других, выпускники лучших музыкальных школ мира – Парижской консерватории и Джульярда.

Состав ансамбля таков, что позволяет исполнять самые разнообразные произведения из золотого фонда камерного репертуара – от дуэтов до септетов и так далее; в случае необходимости, концерты предваряются небольшой лекцией – беседой со слушателями. «Израильскому Камерному Проекту» удалось привлечь к совместным программам музыкантов и коллективов из-за рубежа, среди них такие знаменитые, как Квартет Гварнери и фортепианное трио Beaux Arts Trio. Одной из важнейшей своих целей «Израильский Камерный Проект» считает пропаганду и исполнение новых сочинений израильских композиторов, специально написанных для этого ансамбля, который играет их и за рубежом, включая концерты в Карнеги-холл в Нью-Йорке, в Сан-Франциско и в Беркли. Первый альбом ансамбля вышел в 2012 году и заслужил восторженные отзывы в Израиле и за рубежом.

Сайт – https://www.israelichamberproject.org/

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/israeli.chamber.project