Текст и фото – по материалам пресс-релиза

Доброта объединяет – навстречу 18 дню добрых дел

День добрых дел – главная инициатива некоммерческой организации “Руах Това” из группы Арисон – состоится 19 марта под знаком единства

* Во всех уголках страны пройдут тысячи волонтерских мероприятий

* Доброта объединяет

В рамках 18-го дня добрых дел, который в этом году состоится 19 марта, пройдут тысячи волонтерских мероприятий во всех уголках страны. День добрых дел – это самый важный день в году для некоммерческой организации “Руах Това” из группы Арисон, которая полностью посвятила себя волонтерской деятельности.

В этом году день добрых дел пройдет под девизом “Доброта объединяет”. Организаторы ставят своей целью изменить нашу жизнь к лучшему, заставить каждого жителя страны выйти из дома и сделать что-то хорошее, пусть даже в мелочах. День добрых дел пройдет не только в Израиле, и в нем примут участие миллионы людей из 110 стран мира.

День добрых дел впервые состоялся 18 лет назад по инициативе бизнес-леди Шери Арисон, известной своей благотворительной деятельностью. “Я всегда верила и верю в то, что хорошие мысли, дела и поступки меняют мир к лучшему. И в этот день совершается множество добрых дел,” – говорит она, – “Трагедия 7 октября изменила нас навсегда. Хотя всем нам невероятно тяжело, нас объединило желание сделать что-то хорошее, принести пользу другим людям. Давайте зажжем искру любви и надежды в этот день добрых дел, потому что все мы – часть одного народа.”

В некоммерческой организации “Руах Това” говорят о рекордных показателях волонтерской деятельности среди граждан Израиля на протяжении всего прошлого года и в первые месяцы нынешнего. С начала войны практически все слои населения стремятся внести свой вклад в общее дело и помочь своей стране.

Хотите принять участие в 18-м дне добрых дел? На нашем сайте https://www.good-deeds-day.org.il/volunteer вы можете выбрать, чем и где вы хотите заняться: возле дома, в рамках своей работы, в группе или в одиночку, в компаниях или некоммерческих организациях. Мы предлагаем различные виды деятельности – упаковка продуктовых наборов для нуждающихся, помощь беженцам, мероприятия для защиты животных и окружающей среды, мероприятия для особых категорий населения, детей, молодежи и пожилых людей, и многое другое.

На сайте https://www.good-deeds-day.org.il/ вы также найдете различные идеи и методы, которыми можно воспользоваться для организации собственных мероприятий с участием семьи, друзей или соседей. 19 марта во всех уголках страны будут открыты около 100 центров добрых дел, в работе которых вы тоже сможете принять участие.

Необходимо отметить, что в этом году день добрых дел пройдет в дни месяца Рамадан, и арабское население нашей страны подготовило для этого события тысячи благотворительных проектов. Главное мероприятие состоится вечером накануне дня добрых дел, и волонтеры приготовят для него 116 вечерних трапез в 116 центрах одновременно. Это мероприятие пройдет под знаком единства семьи и общества.

Глава некоммерческой организации “Руах Това” Рафи Элуль отмечает: “Трагедия 7 октября перевернула жизнь каждого из нас, и тысячи граждан страны прекратили споры и конфликты и объединились во имя помощи своей стране. Именно для этого и был придуман день добрых дел 18 лет назад. Связь, которая объединяет нас во имя добрых дел, в этом году еще более укрепилась. Мы рады и горды тем, что наш проект объединил все слои общества – обычных граждан, частных предпринимателей и органы власти – и сделал нас еще лучше и сильнее.”

В день добрых дел в этом году, как и в прошлом, состоится самая крупная в Израиле выставка волонтерской деятельности под названием “Взгляд из общества”, которая призвана поощрить участие граждан в жизни страны. Выставка пройдет во всех уголках страны, и на ней будет представлено множество фотографий, сделанных волонтерами за прошедший год и в особенности в военное время. Она ставит своей целью привлечь к участию в волонтерской деятельности местное население, укрепить связь между различными слоями общества и отдать дань уважения всем, кто вершит добрые дела.

Заходите на сайт добрых дел и выбирайте все, что вам по душе.