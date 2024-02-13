«Это Моцарт девятнадцатого столетия, самый светлый музыкальный талант, который яснее всех постигает противоречия эпохи и лучше всех примиряет их»

Роберт Шуман



День рождения Феликса Мендельсона (1809- 1847), выдающегося немецкого композитора эпохи романтизма, которого Шуман называл за светлый и жизнерадостный характер музыки «Моцартом XIX века», приходится на 3 февраля. В честь этого события Израильский Камерный Оркестр посвящает всю программу ближайшего концерта 22 февраля его произведениям.

«День рождения Мендельсона»

Дирижер: Роберто Форес Весес (Испания-Франция)

Пианисты: Сиван Сильвер и Гиль Гарбург (Израиль-Германия)

В программе: Увертюра «Die Heimkehr aus der Fremde» («Возвращение с чужбины»), соч. 89

Интермеццо и ноктюрн из оркестровой сюиты «Сон в летнюю ночь», соч.61

Концерт для двух фортепиано с оркестром ми мажор

Симфония № 4 ля мажор, соч. 90, «Итальянская»

В четверг 22 февраля в зале «Реканати» Тель-Авивского музея искусств в исполнении Израильского Камерного Оркестра прозвучит музыка, олицетворяющая величие Феликса Мендельсона, и каждое произведение будет исполнено с любовью и преданностью его творчеству. Концерт камерной музыки, озаглавленный «День рождения Мендельсона», станет не только трибьютом великому композитору, но и музыкальным путеводителем, переносящим слушателей в мир его музыки.

Дирижер концерта – Роберто Форес Весес (Испания, Франция) – один из самых востребованных дирижеров в мире, сотрудничающий с лучшими оперными и симфоническими коллективами Италии, Франции, Швеции, Испании и много гастролирующий по всему миру в качестве приглашенного дирижера.

В свое время Роберто Форес Весес получил замечательный отзыв от издания Olyrix: «В музыкальном управлении оркестром Роберто Фореса Весеса можно отметить экспрессивную манеру дирижирования, внимание и чувствительность к певцам, итальянский стиль: руки и глаза подняты вверх; кажется, что он дирижирует наизусть, легко, в то же время задавая энергичные темпы, всегда вперед».

Роберто Форес Весес родился в Валенсии. Учился оркестровому дирижированию в Музыкальной академии Пескары (Италия) и Академии имени Сибелиуса в Хельсинки у Лейфа Сегерстама. В 2006 году стал победителем Международного дирижерского конкурса в Орвието (Италия), где был также удостоен специального приза жюри. В 2007 году стал лауреатом Международного конкурса дирижеров имени Светланова в Люксембурге, после чего получил предложения выступить в Большом театре, Королевском театре Турина, Опере Ниццы, с Национальным оркестром Монпелье, Миланским симфоническим оркестром имени Дж. Верди, Резиденц-оркестром Гааги и Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия». Позднее Роберто Форес Весес дирижировал многими симфоническими коллективами, среди которых: Национальный оркестр Лиона, Филармонический оркестр Люксембурга, Пражский филармонический оркестр, Оркестр Испанского радио, оркестры Пикардии, Оперы Руана и Оперы Сент-Этьена (Франция) и другие. В 2008 году он дебютировал в Королевском театре Турина (Италия) и в Большом театре. В последующие годы он дирижировал операми в Опере Руана. С 2012 года Роберто Форес Весес – главный дирижер и художественный руководитель Оркестра Оверни (Франция). Среди его ангажементов: выступления на фестивалях «Безумные дни» в Нанте (Франция) и Японии, в Абердине (Шотландия), Orchestre en Fête в Париже, концерты с Камерным оркестром Парижа, Оркестром Парижской оперы и с другими оркестрами.

Сиван Сильвер и Гиль Гарбург – пара в жизни и на сцене – говорят: «В фортепианном дуэте легко виртуозно создавать эффекты. Но одного этого слишком мало. Мы хотим эмоционально тронуть наших слушателей и передать суть музыки». Этот фортепианный дуэт существует с 1997 года, когда музыканты решили стать дуэтом, хотя каждый из них к тому времени уже сделал сольную карьеру. И этот дуэт не просто так расхвален критиками и любим публикой – доказательство тому то, что их часто приглашают выступают с известными оркестрами, в том числе с Израильским филармоническим оркестром, Мельбурнским симфоническим оркестром и Немецкой камерной филармонией, на ведущие фестивали и сольные концерты в престижных залах, включая Карнеги и Линкольн-центр в Нью-Йорке, Сиднейский оперный театр, Берлинскую филармонию – в 70 стран на пяти континентах.

Также хорошо известны записи в 4 руки для двух фортепиано, которые называют от «необычайно трогательных» до «блестящих», что неудивительно, поскольку игра этого дуэта – это чувственный, цельный и волшебный диалог. Чем больше дуэт играет вместе, тем больше растет и становится свободнее.

В 2014 году Сиван Сильвер и Гиль Гарбург получили приглашение занять профессорскую кафедру Университета искусств в австрийском Граце – одну из немногих профессорских кафедр по этой специальности, существующих в мире. Приглашение было сделано единогласно, несмотря на наличие очень сильной конкуренции со стороны других известных фортепианных дуэтов. До этого Сильвер и Гарбург, лауреаты многочисленных конкурсов, преподавали в Ганноверской высшей школе музыки, которую недаром называют немецкой кузницей пианистов. Здесь же, у Арье Варди, они в своё время учились и сами.

В обширном репертуаре фортепианного дуэта Сильвер-Гарбург есть произведения, посвященные лично им, например Harmonic Sound Image for Sivan and Gil Серджиу Натра, сочинение Марчелло Аббадо Carillon, чья тема составлена из букв имен Сиван и Гиля, и также Концерт для двух фортепиано и оркестра композитора Одеда Захави.

Дуэт выпустил несколько компакт-дисков с записями Моцарта, Шуберта, Дебюсси, Мендельсона, Натра.

Сиван Сильвер и Гиль Гарбург живут в Израиле и Германии, регулярно выступают в Израиле и Европе как солисты и как дуэт. В апреле 1999 года состоялся их американский дебют в Карнеги-Холле в Нью-Йорке, и с того времени их ежегодно приглашают гастролировать по США и Канаде. Среди многочисленных поездок стоит отметить 73-дневное турне по странам мира в июне 2002 года, во время которого музыканты дебютировали в Южной Америке, Австралии и на Дальнем Востоке. На сей раз дуэт «Сильвер-Гарбург», покоривший многие страны и континенты, играет с Израильским Камерным Оркестром в Тель-Авиве.

Увертюра «Die Heimkehr aus der Fremde» («Возвращение с чужбины»), соч. 89

Увертюра к одноактному зингшпилю (лидершпилю), комедии в одном действии, «Die Heimkehr aus der Fremde» («Возвращение с чужбины»), соч. 89

на либретто Карла Клингеманна впервые прозвучала на публике в декабре 1829 г. Мендельсон сочинил ее на слова своего друга Карла Клингеманна в 1829 году, когда тот находился в Уэльсе в Англии во время визита на Британские острова в честь предстоящей серебряной свадьбы своих родителей. Действительно, эта увертюра была исполнена у них дома в конце декабря, все партии играли члены семьи. Произведение было опубликовано только после смерти композитора и считалось произведением для домашнего музицирования. Первые публичные исполнения состоялись лишь в 1851 году.

Интермеццо и ноктюрн из оркестровой сюиты «Сон в летнюю ночь», соч.61

В начале XIX века пьесы Шекспира были переведены на немецкий язык немецкими поэтами Шлегелем и Тиком, что сразу сделало их немецким культурным достоянием. Но в семье Мендельсона пьесы Шекспира были известны еще раньше – по переводам, сделанным его дедом Моше Мендельсоном. «Сон в летнюю ночь» семья Мендельсон даже разыгрывала у себя дома. Когда Мендельсону было 17 лет, он получил новый перевод и выразил свои впечатления в музыке, исполнив ее дома со своей сестрой Фанни на фортепиано в четыре руки в ноябре 1826 года, а позже оркестровав. Премьера прошла в феврале следующего года в Штеттине под управлением известного композитора Карла Лёве (вместе с премьерой в этом городе Девятой симфонии Бетховена). А сам автор впервые дирижировал ею в Лондоне в июне 1829 года.

17 лет спустя после написания увертюры Мендельсон – прославленный композитор, пианист и дирижер, руководитель симфонических концертов Королевской капеллы и хора Домского собора в Берлине – вновь обратился к пьесе «Сон в летнюю ночь». Комедия Шекспира ставилась к дню рождения прусского короля Фридриха-Вильгельма IV: премьера спектакля состоялась в октябре 1843 года в театральном зале Нового дворца в Потсдаме, а 4 дня спустя – в Шаушпильхаузе в Берлине. Успех был огромным – именно благодаря Мендельсону. Никогда еще музыка не способствовала в такой степени популярности шекспировской пьесы, о чем высокородный, но отнюдь не высокоумный заказчик-король во время ужина после премьеры, на который был приглашен композитор, высказался так: «Жаль, что ваша прелестная музыка даром растрачена на такую глупую пьесу».

Свое раннее сочинение Мендельсон использовал в качестве увертюры, добавив к ней еще 14 отрывков. Интермеццо появляется между вторым и третьим актом, а ноктюрн – перед свадебным маршем.

Концерт для двух фортепиано с оркестром ми мажор

Мендельсон был вундеркиндом. О нем говорили, что его гений превосходил гений Моцарта в его возрасте. Концерт для двух фортепиано был написан в 1823 году, когда ему было всего 14 лет. Премьера была сыграна Феликсом Мендельсоном и его сестрой Фанни, которая была прекрасной пианисткой, на домашнем концерте в ноябре 1824 года в честь 19-летия Фанни. Концерт написан по образцу концерта Моцарта для двух фортепиано, который также был написан для Моцарта и его сестры. На первом публичном выступлении, состоявшемся в Лондоне в июле 1829 года, Мендельсон играл с Игнацем Мошелесом, одним из величайших пианистов того периода, дал ему несколько уроков игры на фортепиано в 1824 году. Вслед за этим Мошелес писал о Мендельсоне: «Сегодня днем ​​я дал Феликсу Мендельсону первый урок музыки. Ни на мгновение от меня не ускользнул тот факт, что я сидел рядом с великим художником, а не с учеником». И еще: «Феликс, 15-летний мальчик, – это феномен. Что все вундеркинды по сравнению с ним? Талантливые дети и ничего больше. Он уже зрелый артист, хотя ему всего 15 лет. Мы сразу оба сели за рояль на несколько часов, потому что мне нужно было понять, как он играет, и услышать его произведения. Все произведения гениальны и в то же время правильны и точны».

Концерт не был опубликован при жизни Мендельсона. Рукопись хранилась в городской библиотеке Берлина среди 50 томов юношеских произведений Мендельсона, пока ее не нашли в 1950-х годах, через 130 лет после ее написания.

Симфония № 4 ля мажор, соч. 90, «Итальянская»

В октябре 1830 года Мендельсон отправился в долгое путешествие по Италии. В феврале 1831 года он писал своей сестре Фанни: «Я снова начал сочинять с новой силой, и «Итальянская» симфония быстро развивается; это будет самое счастливое произведение, которое я когда-либо писал, особенно последняя часть». В октябре 1831 года он вернулся на родину, но симфония была закончена только в ноябре 1832 года. Об успехе концерта, состоявшегося в мае 1833 года, Мошелес писал: «Необыкновенный успех концерта: Мендельсон дирижировал своей великолепной Симфонией и получил восторженные овации». Несмотря на это, Мендельсон продолжал вносить изменения в партитуру и запретил исполнение произведения в Германии при его жизни. Сегодня «Итальянская» симфония – одно из самых популярных его произведений.

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Израильский Камерный Оркестр

«День рождения Мендельсона»

Дирижер: Роберто Форес Весес (Испания-Франция)

Пианисты: Сиван Сильвер и Гиль Гарбург (Израиль-Германия)

В программе: Увертюра «Die Heimkehr aus der Fremde» («Возвращение с чужбины»), соч. 89

Интермеццо и ноктюрн из оркестровой сюиты «Сон в летнюю ночь», соч.61

Концерт для двух фортепиано с оркестром ми мажор

Симфония № 4 ля мажор, соч. 90, «Итальянская»

Тель-Авивский музей искусств, 22.02.2024, четверг, 20:00

Билеты: https://www.ico.co.il/show/2042 или по телефону 03-5188845

Сайт оркестра: https://www.ico.co.il

Страница в фейсбуке: https://www.facebook.com/Israel.chamber.orchestra

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=1LVWAk6XY_U&t=2s



Photo: © Jean-Baptiste Millot, © Neda Navaee