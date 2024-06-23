Детский фестиваль в июле в Центре Сюзан Далаль

Центр Сюзан Далаль представляет новый летний проект: ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

С 18 по 20 июля в Центре Сюзан Далаль в Тель-Авиве пройдет первый в своем роде уик-энд израильской культуры для детей и всей семьи: разнообразные спектакли и шоу из областей танца, театра, цирка, музыки, преферанса, стендапа и движения; мастер-классы для родителей и детей и экспериментальные развлекательные площадки.

Среди участников Детского фестиваля:

– Писатель и сценарист Янец Леви и хореограф Инбаль Ошман, представляющие первый совместный спектакль, в котором один из любимых персонажей книг Янеца Леви оживает на сцене;

– Группа «Маюмана» с новым, наполненном ритмом и темпом представлением «ДНК» в постановке своего основательницы и художественной руководительницы Эйлон Нофар;

– Хадар Леви со стенд-апом для детей;

– Кулу Орр – мультижанровый артист со спектаклем «Контроль-Фрик», покоривший европейские сцены своими выступлениями с использованием футуристических музыкальных инструментов, уникальных технологий, интегрированных в костюмы, музыку, аксессуары, цирковые трюки и юмор;

– Ансамбль «Итим» с необычным спектаклем, сочетающем кукольный театр предметов с живой видеосъемкой, проецируемой на сцене;

– Гили Навот – хореограф и бывший художественный руководитель труппы «Бат-Шева» со своей дебютной премьерной постановкой для детей «Забияки» («Хуцпаним»);

– Хореограф Рэйчел Эрдос – также с премьерным спектаклем «Дальнее путешествие Амит и Итая»;

– Ренана Раз с мастер-классом «Буги-вуги»;

– Спектакль «Балерина Джоколина и футбольные танцоры»;

– Мастер-класс движения «Гага» для родителей и детей;

-Уголок рассказов в сотрудничестве с детской газетой «Адам Цаир» «(Молодой человек»);

Возможность близко познакомиться с артистами различных жанров и многое, многое другое.

Также в рамках фестиваля будет организована особая программа для детей и подростков с ограниченными возможностями при сотрудничестве с программой «ДигиТель Нагиш» Тель-Авивского муниципалитета.

В этой программе:

Впервые ансамбль «Маюмана» представляет шоу, адаптированное для людей с ограниченными возможностями и для детей с аутистическим спектром.

В сотрудничестве с ассоциацией «Зарезервированные места» («Мекомот шмурим») будут организованы различные творческие кружки для семей с детьми – «Острова», 10% выручки от которой будет передано в фонд поддержки детей Israeli Children’s Fund, оставшихся сиротами 7 октября.

Помимо этого, на фестивале будут организованы особые мероприятия для детей и семей, пострадавших во время боевых действий.

Общественные проекты:

В дни фестиваля пройдут проекты при сотрудничестве с различными общественными ассоциациями, поддерживающими детей и молодежь, ставших жертвами военных действий и их последствий. Также на фестивале будет организован прием для семей эвакуированных на различных шоу и мероприятиях.

Один из таких проектов – «Острова», создатели которого скульптуры и художники-архитекторы Алон Шикар и Ринат Ицхак приглашают посетителей на «Острова» – ландшафтную скульптуру на площади Сюзан Далаль – скульптуру, реагирующую на ситуацию тем, что ее розовые острова желтеют.

«Острова» – это не просто скульптура, а ряд мероприятий, прогулка по «остановкам» – маршрут, дарящий радость, исцеление и надежду через искусство, движение и творчество, вдохновляющие всю семью. 10% доходов от билетов на мастер-классы «Острова» будут переданы в Израильский детский фонд Israeli Children’s Fund, который поддерживает детей-сирот 7 октября.

Фестиваль впервые предлагает особо адаптированный спектакль «ДНК» группы «Маюмана», предназначенный для детей и подростков с ограниченными возможностями, в сотрудничестве с проектом «ДигиТель Нагиш» и сенсорное шоу «Как построить дом?» мультижанровой актрисы Орит Мамуд для детей с аутизмом в кооперации с ассоциацией «Зарезервированные места».

Еще один интересный проект фестиваля – «Contakids» – совместный мастер-класс под руководством Михаль Цфони для детей в возрасте от 2 с половиной до 5 лет и их родителей, состоящий из серии игр, стимулирующих смех и воображение, сочетающих движение и контакт между родителями и детьми. Игры развивают у ребенка моторику, а совместная игра с родителями приучает детей действовать правильно и безопасно, открывая им самим возможности тела и развивая новые интересные пути общения.

Анат Фишер-Левентон, генеральный директор Центра Сюзан Далаль, говорит: «Мы рады провести новый фестиваль для детей в нашем в Центре. Этот фестиваль, в программу которого входят представления различных видов исполнительских искусств, предназначен для того, чтобы познакомить детей и родителей с миром культуры и искусства в экспериментальной, веселой и забавной форме, одновременно поощряя воображение, творчество, мышление и даже вдохновение – особенно в этот период. Я надеюсь, что наш Детский фестиваль станет незабываемым событием, память о котором сохранится на долгие годы».

Шимрит Голан-Коэн, куратор фестиваля: «Дети – это целый мир, это сокровищница воображения, любознательности и чувства игры. Фестиваль призван предоставить им место, где они могут найти вдохновение для стимулирования творчества и познакомиться с разнообразными аспектами сцены. Наша цель – дать детям как можно больше позитива, и, исходя из этого, мы собрали пазл из шоу, мастер-классов и мероприятий, которые помогут мечтать, смеяться и воображать. Присоединяйтесь к нам на этот уик-энд семейного захватывающего культурного праздника».

Подробности: на сайте Детского фестиваля https://kidsfestival.suzannedellal.org.il или в Instagram https://www.instagram.com/suzanne_dellal_centre/

Ссылка для покупки билетов (обратите внимание на возраст детей для вход на каждое представление):

https://kidsfestival.suzannedellal.org.il/%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9d/

Представления будут проводиться в соответствии с распоряжениями Командования тыла, актуальными на день проведения спектаклей.

О Центре Сюзан Далаль: Центр танца имени Сюзан Далаль – самый крупный центр танцевального искусства в Израиле на протяжении тридцати лет. Этот культурный центр расположен в отдельном комплексе, в квартале Неве-Цедек в Тель-Авиве. В 2010-м году Центр Сюзан Далаль стал лауреатом Премии Израиля в области танцевального искусства. С момента своего основания в 1989 году Центр ставит перед собой задачу продвигать, развивать и поддерживать искусство современного танца в Израиле посредством различных выступлений израильских и международных групп, мероприятий и фестивалей. Ежегодно центр проводит более 600 представлений, сотни мероприятий, десятки программ и проектов кооперации в Израиле и по всему миру, что делает его ведущим центром израильской культуры. Благодаря специальным программам и семинарам для представителей танцевального и исполнительского искусства Центр стал стартовой площадкой для хореографов, танцоров, многопрофильных художников, исследователей и деятелей культуры.

Центр Сюзан Далаль также является одним из наиболее посещаемых туристических объектов Тель-Авива – Яффо (более полумиллиона человек в год).

Текст: Маша Хинич. Все фотографии представлены Центром Сюзан Далаль

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting