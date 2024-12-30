Импровизации, соло, дуэты, трио, авторский джаз, золотые стандарты и их интерпретации. Кажется, это все, что нам нужно знать о концерте фортепианного трио Detzima в музее Иланы Гур 9 января 2025 года. Джаз – форма музыкального искусства, не имеющая аналогов. Джаз появилась хаотично, но спустя годы вошел в мировую историю музыки, став ее неотъемлемой частью. Джаз – музыка относительно новая, но тем не менее уже ностальгическая, ведь этот жанр меняется, разветвляется и обогащается. 9 января Трио Detzima Леонида Децельмана исполнит наряду с классическими композициями авторские пьесы самого Леонида Децельмана в разных стилях и оттенках джаза. Джаз набирает обороты!

Леонил Децельман – пианист, композитор, выпускник Иерусалимской музыкальной академии, обладатель первой премии конкурса «Джазист» 2006 года, один из ведущих музыкантов Израиля на различных сценах. Вместе с Леонидом Децельманом в его трио Detzima играет басист Даниэль Бен-Хурин и ударник Рои Хоровиц – музыканты, активно работающие в сфере джаза в Израиле.

А название трио – Dezima? Децима – (лат. decima – десятая) – это музыкальный интервал шириной в десять ступеней, превышающий объём октавы и обозначающийся цифрой 10. Всякое совпадение с фамилией Леонида Децельмана – случайно и не случайно. Ведь Леонид сам превышает все октавы: он – мульти-инструменталист (помимо фортепьяно играет на клавишных, аккордеоне, саксофонах, мелодике и блокфлейте), он же – мастер международного уровня по поднятию тяжестей (пауэрспорту) – элита и чемпион мира в этой области; он же – педагог и композитор, аранжировщик и импровизатор, бэнд-лидер, музыкант, играющий с 2006 года с Иегудой Поликером и с другими ведущим музыкантами израильской сцены, такими как Амикам Кимельман, Саня Кройтор, Ареле Каминский, Роберт Анчиполовский, Григорий Ривкин, Хагит Голдберг, Марина Максимилиан-Блюмин, Альберт Пиамента, Мамело Гайтанополус, Алон Олеарчик, Ицхак Клептер.

Он же – лауреат премий «Jazz Player 2006» и «The Gold Hanukiya 2006».

Леонид родился в России в 1983 году и начал брать уроки игры на фортепиано в возрасте шести лет. Его семья репатриировалась в Израиль в 1991 году. Первоначально он учился игре на классическом фортепиано, но позже обратился к джазу и импровизации – к тем сферам музыки, которым Леонид сейчас посвящает свое время и энергию.

Леонид с отличием Междисциплинарное музыкальное отделение Иерусалимской академии музыки и танца. В течение четырех лет он учился у великих пианистов Наума Перферковича и Вячеслава Ганелина.

В 2003 году принял участие в международном джазовом фестивале в Тель-Авиве. В 2006 году представлял Израиль на IASJ Jazz Meeting в США в качестве победителя конкурса «Jazz Player 2006». В 2009 и 2010 годах участвовал в международном джазовом фестивале «Глобус» в Иерусалиме.

Вот ссылки – слушайте музыку Леонида Децельмана и приходите на концерт в Яффо 9 января.

https://www.songtradr.com/leonid.detzelman

https://soundcloud.com/leonid145

https://www.instagram.com/leonid_detzelman/

facebook.com/Leonid-Detzelman-multi-musician-135581739893238

https://www.youtube.com/channel/UCM-1zm_X6f_GHmm4vHBSJvg

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Detzima Trio в Музее в Иланы Гур в Старом Яффо.

Четверг, 9 января 2025 года.

Леонид Децельман – фортепиано, композиция, аранжировки

Даниэль Бен-Хурин – контрабас

Рои Хоровиц – ударные

19:00 экскурсия по музею

20:00 концерт Detzima Trio

Билеты на концерт Detzima Trio 9 января 2025 года можно приобрести на сайте музея Иланы Гур по ссылке

– https://www.ilanagoormuseum.org/product/detzima-trio/ или по тел. 03-6837676.

Общая цена билета на вечер (концерт Detzima Trio + экскурсия + вход в музей + пиво на крыше музея) –120 шекелей.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/916593834001750

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

При входе и в магазине музея можно приобрести книгу-альбом об Илане Гур и ее доме-музее.

Адрес: ул. Мазаль Дагим 4, Старый Яффо

Фотография (© Peter Vit) предоставлена Леонидом Децельманом