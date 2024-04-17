Впервые в Израильской Опере: «Диалоги кармелиток» Франсиса Пуленка

Фото: DIALOGUES DES CARMELITES – De : Francis POULENC – Au Theatre des Champs Elysees – Le 29 01 2018 – Photo : Vincent PONTET

«Диалоги кармелиток» – одна из самых знаковых, важных и ярких опер XX века, основанная на реальной истории монахинь, принявших мученическую смерть в дни французской революции – была написана Пуленком в 1956 году для миланского театра La Scala по пьесе Жоржа Бернаноcа и с тех пор не сходит со сцен европейских театров. Реальная история о мученической смерти 16 обитательниц кармелитского монастыря в Компьени во времена событий Великой французской революции превратилась у Пуленка в нечто большее, чем просто музыка и драматургия.

Эта опера – о хрупкости человека перед идеологией, о кровавой игре, которой предается человечество. «Диалоги кармелиток» – это шедевр, основанный на реальных событиях. Опера была а впервые поставлена в Милане 26 января 1957 года.

В Израильской Опере в Тель-Авиве «Диалоги кармелиток» будут показаны впервые с 28 мая по 3 июня. Постановщик – Оливье Пи. Дирижер – маэстро Ашер Фиш.

Опера «Диалоги кармелиток» Франсиса Пуленка рассказывает о судьбе Компьенских мучениц – 16 сестёр-монахинь, послушниц и служительниц, казнённых 17 июля 1794 года во время террора Робеспьера по обвинению в фанатизме. Казненные во время якобинского террора четырнадцать монахинь и две служительницы Компьенского монастыря (расположен в 72 км к северу от Парижа) были причислены к лику блаженных в 1906 году папой Пием X. Трагедии кармелиток посвящена новелла Гертруды фон Лефорт «Последняя на эшафоте», созданная на основе дневника одной из казненных монахинь. Эта новелла, в свою очередь, легла в основу сценария фильма, диалоги к которому написал католик-монархист Жорж Бернанос. После смерти Бернаноса в 1948 году А. Бегин и М. Тассенкур переделали эти диалоги в пьесу, которая и стала основой либретто оперы Пуленка.

Во время процесса сестра Мария-Генриетта попросила дать определение «фанатизму» и наводящими вопросами подвела прокурора к формулировке, идентифицировавший «фанатизм» как комплекс религиозных представлений; иными словами, женщины были казнены за инакомыслие.

Процесс проходил без свидетелей и адвоката, приговор был подготовлен Фукье (обвинителем Революционного Трибунала) заранее: «Бывшие кармелитки проводят контрреволюционные собрания, где плетут заговоры против Республики. Обнаруженная у них объемная переписка показывает, что они непрестанно работают против Революции. Они – не более чем союз мятежников, совратителей и фанатиков, питающий в своём сердце преступную надежду: снова увидеть французский народ во власти тиранов, в рабстве у кровожадных, лживых священников». В толпе криками «браво» приветствовали уничтожение «бесполезных ртов».

Мать Мария Воплощения Христа или Франсуаза Женевьева Филиппа (1761-1836) была в отъезде по семейным делам и избежала общей участи. Она оставила записки, где описала происшедшие события и рассказала обо всех обезглавленных монахинях.

Само же либретто повествует о молодой женщине из аристократической семьи, которая ищет убежища в монастыре, спасаясь от террора революционеров. «Диалоги кармелиток» поднимают важнейшие проблемы жизни в эпоху исторических катаклизмов: безнаказанность террора, гибель в жерле политических переворотов, страх смерти, ответственность личности, революционный экстаз толпы, обретение истины в вере, уничтожения духовности.

В Израиле «Диалоги кармелиток» будут представлены в подстановке французского режиссера Оливье Пи, мировая премьера которой состоялась в театре Елисейских полей в Париже в 2013 году.

Эта постановка имела огромный успех и получила Гран-при ассоциации критиков как лучший спектакль сезона 2013/14 гг. В почти исключительно женской обстановке, без какой-либо романтической сюжетной линии, «Диалоги кармелиток» – это опера, которая имеет дело с глубокими экзистенциальными темами, такими как страх и смерть. Черно-белая постановка Оливье Пи – это идеальный баланс между визуальной силой и утонченностью, драматизмом и сдержанностью, явными и тонкими смыслами. «История кармелиток, – объясняет Оливье Пи,- это история, в которой рассматриваются теологические проблемы – такие как мученичество, и социальные проблемы – такие как трагические последствия Французской революции». Но пьеса Бернаноса придает этой истории философский оттенок: что такое смерть? Как мы сосуществуем вместе как общество? Как человек может достичь истинного, вечного существования? Пуленк привносит в пьесу страсть и человечность, рассказывая в музыке историю о любви к людям, любви к друзьям, любви к Богу и любви к самому себе».

Франсис Пуленк – один из самых выдающихся французских композиторов 20 века. Он сочинял как светскую, так и религиозную музыку, и эта двойственность отражала и его личную жизнь, колеблющуюся между светской и религиозной. Покинув свою католическую семью на юге Франции, Пуленк оказался в центре бурной арт-сцены Парижа 1920-х годов, где вращался в богемно-либеральных кругах, но после того, как его близкий друг погиб в автокатастрофе в 1936 году, композитор нашел утешение в лоне католического христианства. События Второй мировой войны укрепили веру Пуленка и придали новую глубину его творчеству, а произведения, написанные им после войны, продолжали воплощать разные стороны его личности в рамках его уникального музыкального языка.

Франсис Пуленк – один из самых значимых композиторов, которых дала миру Франция в XX столетии. Он вошел в историю музыки как участник творческого союза «Шести». В «Шестерке» – самый молодой, едва перешагнувший порог двадцатилетия, – он сразу завоевал авторитет и всеобщую любовь своим талантом, своими человеческими качествами и умением одаривать людей своей необыкновенной дружбой. «Франсис Пуленк – это сама музыка», – писал о нем французский композитор, один из участников «Шестёрки» Дариус Мийо, – «я не знаю другой музыки, которая действовала бы столь же непосредственно, была бы столь же просто выражена и достигала бы цели с такой же безошибочностью».

Будущий композитор родился в семье крупного промышленника. Мать – прекрасная музыкантша – была первой учительницей Франсиса. С 15 лет его музыкальное образование продолжалось под руководством пианиста Р. Виньеса и композитора Ш. Кеклена, которые приобщили его к современному искусству, к творчеству Дебюсси, Равеля, Стравинскому и Сати. Молодость Пуленка совпала с годами Первой мировой войны. Он был призван в армию, что помешало ему поступить в консерваторию. Однако на музыкальной арене Парижа Пуленк появился рано. В 1917 году восемнадцатилетний композитор дебютировал на одном из концертов новой музыки «Негритянской рапсодией» для баритона и инструментального ансамбля. Это произведение имело такой шумный успех, что Пуленк сразу стал знаменитостью. О нем заговорили…

В 1930-е годы расцветает лирический талант композитора. Он работает в жанрах вокальной музыки. В качестве пианиста с исполнителем его песен Пьером Бернаком Пуленк гастролировал по городам Европы и Америки на протяжении более чем 20 лет.

Годы второй мировой войны Пуленк проводит в осажденном Париже и в своем загородном особняке в Нуазе, разделяя со своими соотечественниками тяготы военной жизни. Именно тогда он написал знаменитую кантату «Лик человеческий» на стихи поэта французского Сопротивления Поля Элюара – не путайте эту кантату с моно-оперой Пуленка «Человеческий голос», основанной на одноимённой пьесе французского драматурга Жана Кокто.

Наследие композитора составляют около 150 произведений. Наибольшей художественной ценностью обладает именно его вокальная музыка – оперы, кантаты, хоровые циклы и песни.

Оливье Пи родился во Франции. Он – руководитель Авиньонского фестиваля, где поставил множество спектаклей, работая также для театральных трупп во Франции и других странах. Среди его многочисленных оперных работ: «Воццек», «Лулу» (Альбан Берг), «Гугеноты» (Мейербер), «Сила судьбы», «Трубадур» (Верди), «Гамлет» (Амбруаз Тома), «Пенелопа» (Форе), «Таис» (Жюль Массне), «Человеческий голос» (Пуленк), «Пеллеас и Мелисанда» (Дебюсси), «Альцеста» (Глюк), «Путь повесы» (Стравинский), «Джоконда» (Понкьелли), «Лючия ди Ламмермур» (Доницетти), «Осуждение Фауста» (Гектор Берлиоз), «Лоэнгрин» (Вагнер), «Кармен» (Бизе), «Река Керлью» (Бенджамин Бриттен) и другие. Оливье Пи также ставит спектакли в миланском театре Ла Скала и в оперных театрах Брюсселя, Лиона, Афин, Барселоны, Мюнхена, Берлина, Парижа, Амстердама, Мальмё, Женевы и других.

«Диалоги кармелиток» – его первая работа в Израильской Опере.

Всемирно известный израильский дирижер как в оперном, так и в симфоническом мире, Ашер Фиш особенно известен своими блестящими интерпретациями основного немецкого и итальянского репертуара эпохи романтизма и постромантизма, в частности, Вагнера, Брамса, Штрауса и Верди.

Фиш родился в 1958 году в Иерусалиме, был музыкальным руководителем Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы С 1998 по 2008. Ашер Фиш известен своими выступлениями на самых престижных сценах Нью-Йорка, Чикаго, Вены, Лондона и Берлина.

Сегодня он является главным дирижером и художественным руководителем Симфонического оркестра Западной Австралии. В его обширный оперный репертуар входят «Кольцо Нибелунгов», «Тристан и Изольда», «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Парсифаль», «Летучий Голландец» (Вагнер), «Вертер» (Массне), «Богема», «Манон Леско», «Турандот» (Пуччини), «Сказки Гофмана» (Оффенбах). и множество других опер. Он регулярно дирижирует в оперных театрах Мюнхена, Вены, Болоньи, Неаполя, Турина, Дрездена, Мадрида, Токио, а также в Метрополитен-опера в Нью-Йорке и других. Он также дирижирует многочисленными ведущими симфоническими оркестрами по всему миру. В Израильской опере он дирижировал многими операми, в том числе «Электра», «Ариадна на Наксосе» (Рихард Штраус), «Путешествие на край тысячелетия» (Барданашвили), «Норма» (Беллини), «Евгений Онегин» (Чайковский), «Самсон и Далила» (Сен-Санс). ), «Воццек» (Алан Берг), «Аттила», «Дон Карлос» (Верди), «» (Дворжак), «Триптих» (Пуччини) и многими другими.

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«Диалоги Кармелиток»

Опера Франсиса Пуленка (1957, Милан), в 3 действиях; либретто Жоржа Бернаноса.

Либретто основано на одноимённой пьесе Жоржа Бернаноса, написанной по немецкой новелле Гертруды Ле Форт (Gertrud von le Fort) «Последняя на эшафоте» («Die Letzte am Schafott»).

Постановщик – Оливье Пи

Дирижер – Ашер Фиш

Режиссер обновленной версии – Дэниэль Иццо

Художник-постановщик и костюмер – Пьер-Андре Вайц

Художник по свету – Бертран Килли

При участии оркестра Израильской Оперы – Израильского Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и хора Израильской оперы под управлением Итая Берковича и солистов.

Действующие лица и исполнители:

Бланш (де ла Форс) / Blanche de la Force (сопрано) – Яэль Левита и Шакед Струль

Маркиз де ла Форс / Marquis de la Force (баритон) – Йонуц Паску

Шевалье де ла Форс / Chevalier de la Force (тенор) – Пьер-Антуан Шомайн

Мадам Лидуан / Madame Lidoine (сопрано) – Алла Василевицкая

Мадам де Круасси / Madame de Croissy (альт) – Шай Блох

Мать Мария / Mère Marie (меццо-сопрано) – Анат Чарны

Сестра Констанс / Constance (сопрано) – Шира Печорник

Сестра Матильда / Mathilde (меццо-сопрано) – Ярден Киперман

Священник – Энтони Уэбб

А также: Одед Райх, Ади Эзра, Яир Полищук, Пнини-Леон Грубнер и Йоав Аялон

Даты представлений:

Вторник | 28.05.2024 | 19:30 | Премьера

Четверг | 30.05.2024 | 20:00

Пятница | 31.05.2024 | 13:00

Суббота | 01.06.2024 | 20:00

Понедельник | 03.06.2024 | 18:00

Билеты в кассе Израильской Оперы по телефону 03-6927777 или в кассе «Браво» – https://bit.ly/4aXPlh7

Текст подготовила Маша Хинич. Фото: © Vincent Pontet

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting