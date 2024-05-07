DiverCITY – инклюзивный арт-проект

ArtNeuroVerse Biennale совместно с HaMecarer Gallery (Тель-Авив) приглашают художников принять участие в инклюзивном проекте о современном городе.

DiverCITY – это инклюзивный арт-проект о человеке в большом городе от ArtNeuroVerse Biennale совместно с HaMecarer Gallery (Тель-Авив), приглашающий художников и художниц с аутизмом и другими нейроотличиями, а также всех, кому интересно поработать с темой города в широком контексте, принять участие в исследовательской арт-лаборатории с выставкой по ее итогам и сделать свое художественное высказывание о современном городе и наших отношениях с ним, о точках дискомфорта и вдохновения городской среды, наших наблюдениях, истории, вопросах к городу, его звуках, формах, процессах и мечтах о лучшем городе будущего.

Так же организаторы приглашают к сотрудничеству специалистов, социальные инициативы и организации, занимающиеся различными аспектами жизни города. Возможно, вам интересно прочитать лекцию для художников проекта, пригласить участников для знакомства со своей организацией, сделать коллаборацию с одним из авторов или стать патроном проекта и поддержать создание художественных работ и выставки.

Как будет проходить проект:

1 этап до 20.05: open call – прием заявок на участие, отбор проектов.

2 этап 25.05-20.06: исследование городской среды – посещение лекций по урбанистике, архитектуре (онлайн), художественным методам исследования городской среды – всему, что помогает лучше понять жизнь современного города. Мы познакомимся с резидентами района галереи HaMecarer Gallery, изучим город через призму жизни одного района Тель Авива и его экосистемы. При этом, участники и участницы, не имеющие возможности присутствовать физически в Тель-Авиве на этапе лаборатории, смогут работать с доступным для них городским пространством при условии технических возможностей представления работы на выставку по итогам арт-лаборатории. Особенности проведения онлайн и оффлайн встреч, их правила и сценарии, продолжительность, будут присланы всем участникам и участницам проекта заранее.

Рабочий язык проекта: английский.

3 этап 20.06-20.07: создание работ при поддержке кураторской команды проекта. В экспозицию могут быть включены как созданные в процессе проекта, так и готовые работы, релевантные теме. В случае дистанционного участия будет возможность обсудить с кураторами подходящий формат создания и представления работ.

4 этап 22.07-25.08: выставка в галерее HaMecarer и ее районе, событийная программа выставки, включающая арт-маркет работ проекта, тематические встречи и т.д.: монтаж – 22.07-29.07, открытие выставки 30.07, закрытие выставки 22.08, демонтаж 23-25.08.

5 этап. Издание каталога о проекте.

Условия участия и как подать заявку:

Медиумы. В проекте могут принять участие художники и художницы, работающие с различными медиа современного искусства: перформанс, живопись, графика, скульптура, медиа-арт, флюксус, стрит-арт и тд. В соцсетях проекта мы будем делиться референтными произведениями для вдохновения на тему open call.

Для участия нужно заполнить форму заявки + отправить на почту anvbiennale@gmail.com письмо в подтверждение заполнения, содержащее ФИ автора (как в отправленной заявке).

форма для новых участников: https://forms.gle/qTbPtgappnp1zsb27

форма для тех, кто прежде заполнял общую форму на участие в ANV Biennale: https://forms.gle/VyShLxDXKZMgiB2B7

В случае отсутствия возможности физически посещать Тель Авив во время проекта необходимо указать в заявке свое видение и сроки представления работы в пределах временных рамок выставки.

Участие в проекте – бесплатное. Оргкоманда проекта будет оказывать максимально возможное содействие в производстве и доставке работ, однако при этом просим быть готовыми самостоятельно обеспечить производство и доставку работ.

Контакты для вопросов по участию в проекте: anvbiennale@gmail.com, 055 6660634 и социальные сети проекта https://www.facebook.com/groups/280291437736094 и https://www.instagram.com/artneuroversebiennale/. Сайт проекта: https://www.anvbiennale.com/

Главный куратор DiverCITY: Катя Финкельштейн. Ассистент куратора: Григорий Церковский. Продюсеры проекта: Юлия Голанд, Катерина Прасова. Кураторы художественных проектов: Вера Гайлис, Марина Федоровская, Лариса Талис, Ева Глейзер и др.

По материалам пресс-релиза