“Пустые стулья. Пустые бутылки” – выставка-дуэт художников Антона Грязнова и Татьяны Белкиной откроется в Тель Авиве 7-го и 8-го Марта .

Коллаборация художников Антона Грязного и Татьяны Белкиной – это диалог об экзистенциальном кризисе и поисках выхода из него, работе над внутренними проблемами и личностном взрослении на фоне глобальных геополитических катаклизмов. На выставке представлены живопись маслом Антона, работы в печатных техниках на дереве Татьяны и совместный видеоарт.

Это очень личный проект. Часть выставки “Пустые бутылки” Татьяны Белкиной поднимает вопросы зависимости, избегания, депрессии и алкоголизма. С каждой выпитой бутылки создавался скетч и вместе с этим развивалось и художественное высказывание автора. Эта история о том, как глубокий кризис художника рождает новые работы и витки творчества.

Для выхода из сложной ситуации художник Антон Грязнов обращается к психологической практике, когда человек сидя перед пустым стулом может представить того, с кем ему нужно поговорить, чтобы разрешить внутренний конфликт. Каждая холст Антона – это уникальный “пустой стул”, приглашающий ко внутреннему диалогу и закрытию личных гештальтов.

Куратор: Катя Финкельштейн

Открытие:

7.03 20:00 – 22:30

8.03 11:00 – 15:00

Дни работы выставки:

7-14 марта 2024

Показ выставки по предварительному звонку.

Tel Aviv, Simtat Aharon Chelouche 5

תל אביב-יפו ,סמטת אהרון שלוש 5

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Контакты: 0538390479 / tani.belkina@gmail.com

Дизайнер: Катя Красникова

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О художниках:

Антон Грязнов родился в Киеве. Художник провел детство в Украине, у него была крепкая связь с бабушкой, выжившей в Холокосте, и это сильно повлияло на его искусство. В возрасте десяти лет Антон репатриировался в Израиль, получил две степени в Академии Бецалель (Изобразительное искусство, 2019). Участвовал в ярмарке Fresh Paint (2019), в аукционе дома Тирош и других выставках.

В своей художественной практике Антон фокусируется на темах памяти, геноцида и диктатуры, добавляя к этому психологические и исторические аспекты. Его новые проекты посвящены ритуалам, репрессиям и поворотным моментам в жизни.

Татьяна Белкина родилась и выросла в Москве. Ее детство пришлось на 1990-е годы, период перестройки. Материалов для творчества почти не было, их нельзя было купить, и это повлияло на ее умение использовать для своих работ бытовые предметы, вещи, которые можно было найти дома.

Татьяна получила классическое художественное образование, закончив в 2010 году МГУ Печати им. Федерова, магистратура, специальность художник-график. После нескольких лет работы графическим дизайнером и иллюстратором, в 2018 году она закончила «Свободные Мастерские» в ММОМА, курс современный художник, была участницей самоорганизации художников «Сообщество Спектякля», участвовала в выставках, в том числе в Московском МОМА (2018 г.) и Еврейском музее и центре толерантности (2019 г.).

Репатриировалась в Израиль в 2019 году, активно интересуется израильским искусством, продолжает выставочную деятельность, занимается стритартом.