«Дыхание джаза» – рояль, саксофон и гитара. Музыка без слов. Концерт в музее Иланы Гур 25 апреля 2024 года

«Дыхание» – так называется программа ближайшего концерта джазовой серии в Музее Иланы Гур в Старом Яффо в четверг 25 апреля, когда дуэт пианистки Катя Тубуль и саксофониста Йонатана Коэна выступит вместе с известным джазовым гитаристом Офером Ганором.

Катя Тубуль и Йонатан Коэн – два известных музыканта израильской джазовой сцены, много лет игравшие вместе в различных ансамблях и, в результате, решившие создать собственный дуэт и уже успевшие записать и выпустить свой дебютный альбом «Дыхание». Их музыка – это авторские оригинальные мелодии и известные джазовые пьесы в специальных аранжировках, сочетание джазовых традиций и новых концепций. Музыка этого дуэта основана на множестве влияний, но главное – ее эмоциональное влияние, очаровывающее даже тех, кто не является заядлым поклонником джаза.

Это и сложный, подчас угловатый модернизм, это и изящные гармонии и ритмические сдвиги, экспансивное звучание, кинетический остроумный джаза-альтернатива и нетривиальные звуковые текстуры, релакс и расслабляющая современная джазовая музыка джазовых хитов саксофона и фортепианных треков.

Дуэт Кати и Йонатана играл на разных сценах, но «Дыхание» стало первым «документом», отражающим процесс совершенствования и точности их совместного творчества. «Дыхание»- это нежный, камерный и, в то же время, захватывающий альбом, сочетающий в себе традиционный джаз с оригинальными и современными мелодиями, черпающий вдохновение из разных музыкальных стилей.

Йонатан Коэн – саксофонист, флейтист, кларнетист и композитор израильской джазовой сцены. На протяжении многих лет Коэн выступал с музыкантами высшей лиги как в Израиле, так и за рубежом. Среди них – Йони Рехтер, Шалом Ханох, Мати Каспи, Гиди Гов, Эли Деджибри, Гилад Хексельман, Авишай Коэн и многие другие. Коэн записал свой первый сольный альбом «Истории» в 2015 году. В настоящее время Йонатан Коэн постоянно играет в Израильском джазовом оркестре и в квинтете «Хагига», а также участвует в различных постановках Камерного театра и Израильской оперы. Часто выступает с лучшими джазовыми исполнителями в Израиле и за рубежом. Преподает в Музыкальной академии в Иерусалиме и Центре джазовых исследований в Тель-Авиве.

Катя Тубуль – первоклассная пианистка, композитор и аранжировщица. На протяжении многих лет Катя Тубуль записывалась и выступала в Израиле и по всему миру с такими музыкантами, как Джимми Грин, Курт Розенвинкель, Джефф Баллард, Эли Деджибери, Барак Мори, Амит Фридман, Юваль Коэн, Дин Дин Авив, с Израильским филармоническим оркестром и многими другие.

Будучи солирующей пианисткой, она работает старшим преподавателем в Высшей музыкальной школе «Римон» и в Академии музыки и танца в Иерусалиме.



Офер Ганор – джазовый гитарист, который учился и играл с мировыми джазовыми гигантами. Родился в Иерусалиме и после армии получил стипендию на обучение в колледже Беркли, а позже получил магистерскую степень в Институте Телониуса Монка, где играл с такими великими джазовыми музыкантами, как Кларк Терри, Херби Хэнкок и другими. Записал альбом с Джимми Коббом – барабанщиком легенды джаза Майлзом Дэвисом

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«Дыхание». Рояль, саксофон и гитара. Музыка без слов.

Четверг, 25 апреля 2024 года в Музее Иланы Гур в Старом Яффо.

Начало концерта – в 19:30.

Музей открыт с 19:00.

Фортепиано – Катя Тубуль | Саксофон – Йонатан Коэн | Гитара – Офер Ганор

Посмотреть и послушать >>

https://www.youtube.com/watch?v=QhwVIfAbkbk

https://www.youtube.com/watch?v=C8xsr1rXrQQ

Цена билета на весь вечер (включая концерт и входной билет в музей) – 80 шекелей.

Заказ билетов по ссылке: https://www.ilanagoormuseum.org/product/katia-toobool-yehonatan-cohen/ или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/961032368579787

Количество мест ограничено. Места не нумерованы, рассадка в свободном формате.

Сайт музея – https://www.ilanagoormuseum.org

Страница музея в фейсбуке на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa

Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.

Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)

Фото – © Jacob Fainguelernt, Yoel Levy – предоставлены Йонатаном Коэном