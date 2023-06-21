Джакометти в июне – выставка, кино и белая ночь

Верхнее фото – Giacometti © Herbert Matter

Вечер 22 июня – белая ночь после долгого дня. Самое подходящее время для кино и выставки или для выставки и кино, потому что Тель-Авивский музей призывает сначала посмотреть выставку, а потом кино. Я же, наоборот, призываю сначала посмотреть кино, а потом выставку. Все, кстати, по единому, билету. Но билеты в кино-зал Тель-Авивского музея на просмотр вечером 22 июня фильма «Последний портрет» британского режиссёра Стэнли Туччи об Альберто Джакометти закончились, но зато это повод вспомнить о новом кино-выставочном проекте музея и о самой выставке Альберто Джакометти – она будет проходить до 7 октября 2023 года и на ней проводится немало экскурсий (перечислены вот здесь – https://www.tamuseum.org.il/he/exhibition/alberto-giacometti-beginning-again/) .

Так вот: Тель-Авивский музей искусств затеял новый проект – Movie Night и будет раз в месяц показывать фильм, связанный тематически с той или иной выставкой в музее. Перед каждым показом будет проходить вводная лекция куратора выставки или одного из художников-участников. ‎

‎Я за то, чтобы посмотреть фильм ДО выставки («Последний портрет» легко найти в сети), потому что он многое объясняет, а без объяснений – куда нам без них. В Париже 1964 года, на пике своего успеха, Альберто Джакометти сталкивается со своим другом, американским искусствоведом Джеймсом Лордом. Джакометти просит его позировать, Лорд соглашается и оказывается втянутым в жизнь знаменитого художника.

Портреты из фильма можно увидеть на выставке «Еще раз, с самого начала», посвященной творчеству Альберто Джакометти: 130 с лишним экспонатов (скульпторы, рисунки, картины, гравюры плюс фотографии и документальный фильм на 4 уровнях светлого пространства), которые демонстрируются в павильоне Эяля Офера (бывшем павильоне Елены Рубинштейн, скандальные разборки не утихают: зачем переименовали и кто больше дал денег муниципалитету – Елена Рубинштейн в 1959 году или Эяль Офер на столь требовавшийся ремонт три года назад – и дал в два раз меньше чем обещал. Кстати, согласно первоначальным планам тель-авивский музей должен был размещаться именно в этом павильоне Елены Рубинштейн). Так вот – среди экспонатов – как раз те самые портреты, фотографии, фильм о швейцарской деревушке, где родился Джакометти.

Меня на этой выставке потрясли модели человеческих голов – совсем небольшие, с кулак величиной, которые Джакометти лепил 5 лет подряд, еще раз, с самого начала, снова и снова, для того, чтобы добиться идеала и перейти к своим вытянутым вверх уплотнившимся до линии скульптурам.

Выставка показывает развитие творчества Джакометти, его изучение человеческой фигуры и его попытки «передать видение».

‎Джакометти наиболее известен своими работами, созданными после Второй мировой войны, в первую очередь скульптурами универсальных, вневременных фигур: стоящих женщин, идущих мужчин. Эти тонике вытянутые фигуры, потусторонние, отчужденные и поглощенные, стали символами послевоенного периода, как воплощение самоанализа и страха, глодавшего Джакометти; его обсессии творить; его формы и образа.

Показывая в основном работы из фондов Фонда Джакометти, а также произведения из коллекции Тель-Авивского художественного музея, выставка объединяет работы, охватывающие четыре десятилетия карьеры Джакометти, с начала 1920-х годов до смерти художника в 1966 году. На выставке представлена подборка сюрреалистического периода Джакометти, гипсы и бронзы, картины, рисунки и гравюры. Джакометти был вовлечен в интеллектуальную жизнь Парижа на протяжении всей своей карьеры, он не был связан ни с одним художественным или литературным направлением и оставался независимым в своем видении, создав свой уникальный художественный язык.

Он лепил, чтобы показать бесплотность… Тени у него важнее тел. А лепил Джакометти большей частью самого себя, даже если и подписывал портрет или скульптуру – «Г-н\г-жа такой-то\такая-та». У теней его скульптур характер четче очерчен. Они не убегают, привязаны к удлиненным бронзовым телам, хотя гипсовые оказались выразительнее. И ранние скульптуры какие! И Африка проглядывает и абстракция, и сюрреализм, и кубизм. 40 лет Альберто Джакометти лепил тела и взгляды. Нет глаз, но есть взгляд! Иконические образы, эстетический вокабуляр, сотворенный одним из гениев 20 века в крошечном ателье на Монпарнасе вкупе с младшим братом Диего и женой Аннет Арм. Родившегося в швейцарской деревне Боргоново и его брата Диего с искусством познакомил отец-художник, а затем – Париж и 20-й век.

Как все просто, когда смотришь на его картины, ряды вылепленных голов с отпечатками пальцев на гипсе и скульптуры, на ряды суровых, пронзающих взглядом и статью Альбертов, Аннет и Диегов. Как все сложно, когда заглядываешь в глаза хозяев теней.

Его картины и скульптуры «не завершены», в них нет признаков эпохи, идентифицирующих деталей – пола, возраста, класса, национальности, политической или экономической принадлежности. Они стали мрачными, но убедительными символами воли к выживанию. Они человечны и универсальны, они упорны и отчаянны. И они всегда идут – снова и снова, ешё раз, с самого начала.

Альберто Джакометти. «Еще раз, с самого начала».

Выставка продлится до 7 октября 2023 г. Выставка – первая ретроспектива Альберто Джакометти в Израиле – организована при сотрудничестве с Фондом Джакометти Fondation Giacometti в Париже.

Часы работы выставки:

Понедельник 10:00-18:00

Вторник 10:00-21:00

Среда 10:00-18:00

Четверг 12:00-24:00

Пятница 10:00-14:00

Суббота 20:00-10:00

Входная плата на выставку: 35 шекелей. Дети и молодежь до 18 лет и солдаты – вход бесплатный

Скидки для студентов, пенсионеров, обладателей инвалидных удостоверений и др.

Рекомендуется приобретать билеты заранее на сайте Тель-Авивского музея искусств.

https://www.tamuseum.org.il/en/exhibition/alberto-giacometti-beginning-again/

https://tickets.tamuseum.org.il/en/Admission_Ticket___The_Eyal_Ofer_Pavilion

Movie Night https://www.tamuseum.org.il/he/event/movie-night-tel-aviv-museum-art-220623/2023-06-22/

Маша Хинич. Фотографии предоставлены пресс-службой Тель-Авивского музея искусств