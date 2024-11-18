Джаз и состав мечты – Янив Керем и его секстет в музее Иланы Гур 28 ноября 2024 года

На фото: Янив Керем. Фото – © Аркадий Митник

Джазовый гитарист Янив Керем вновь возвращается в музей Иланы Гур в Яффо. На сей раз с новыми произведениями, которые вскоре войдут во второй альбом его секстета. Состав мечты: Коби Саломон – сопрано-саксофон, альт и кларнет, Йонатан Коэн – тенор-саксофон и флейта, Гай Леви – контрабас, Катя Тубуль – фортепиано, Рой Олиэль – ударные, Янив Керем – гитара и мелодии. Янив Керем, без сомнения, один из самых оригинальных гитаристов Израиля. Его замысловатые и изысканные композиции и аранжировки бросают вызов любому музыканту. Янив пишет и аранжирует в классическом и джазовом стиле, находя вдохновение как в современной джазовой сцене, так и в наследии таких композиторов, как Морис Равель и Густав Малер, балансируя на стыке между тщательно подобранными сложными и в то же время минималистичными композициями.

Янив Керем – известный израильский гитарист, композитор, импровизатор и руководитель секстета, играющего бурно и тихо, стандарты и авторскую музыку, звонко и нежно – джаз разнообразен. Его музыка сочетает в себе множество влияний разных культур и фонов, что создает уникальный и универсальный сплав, эмоциональный и ритмичный стиль. Керем, без сомнения, один из самых оригинальных гитаристов Израиля. Его замысловатые и изощренные композиции и аранжировки, его ритмическая и гармоническая свобода бросают вызов любому музыканту. Его музыка доказывает, что несмотря на путь, который проделала гитара от блюза до джаз-рока, ее возможности остались неисчерпаемыми – гитарный джаз лидирует в большинстве направлений современного джаза и фьюжна.

Янив Керем изучал джазовую музыку в Амстердаме, а до этого – классическую музыку и джаз и современную музыку в школе «Римон». Вернувшись в Израиль, он сформировал свой секстет и выпустил диск собственных композиций «Sand in my eyes», музыка которых представляет смесь классики, джаза и израильских мелодий. Звуки его гитары порождают самые разные настроения – силу и нежность, простоту и утончённость. Янив Керем отдаёт душу и сердце своему ремеслу и эта преданность становится очевидной. Заводной ритм, известные мелодии, яркие импровизации и элегантные соло – все находит место в его джазовой эстетике.

В состав секстета Янива Керема входят музыканты, хорошо знакомые завсегдатаем концертов джазовой серии музея Иланы Гур:

Коби Саломон – мастер игры на теноровом, альтовом и сопрано-саксофоне, а также блестящий кларнетист. Коби прекрасно интерпретирует мелодии Керема, изящно рассказывая музыкальную историю в своих соло.

Гай Леви – контрабасист, композитор и музыкальный продюсер, который очень любит джаз и на протяжении многих лет играл с гигантами джаза.

Йонатан Коэн – саксофонист, флейтист, кларнетист и композитор израильской джазовой сцены. На протяжении многих лет Коэн выступал с музыкантами высшей лиги как в Израиле, так и за рубежом. Коэн записал свой первый сольный альбом «Истории» в 2015 году. В настоящее время Йонатан Коэн постоянно играет в Израильском джазовом оркестре и в квинтете «Хагига», а также участвует в различных постановках Камерного театра и Израильской оперы. Часто выступает с лучшими джазовыми исполнителями в Израиле и за рубежом. Преподает в Музыкальной академии в Иерусалиме и Центре джазовых исследований в Тель-Авиве.

Катя Тубуль – первоклассная пианистка, композитор и аранжировщица. На протяжении многих лет Катя Тубуль записывалась и выступала в Израиле и по всему миру с такими музыкантами, как Джимми Грин, Курт Розенвинкель, Джефф Баллард, Эли Деджибери, Барак Мори, Амит Фридман, Юваль Коэн, Дин Дин Авив, с Израильским филармоническим оркестром и многими другие.

Будучи солирующей пианисткой, она работает старшим преподавателем в Высшей музыкальной школе «Римон» и в Академии музыки и танца в Иерусалиме.

Рои Олиэль – барабанщик и невероятный музыкант (лидер собственного секстета). У Рои уникальная манера игры на барабанах. Он обрисовывает форму , он играет аккордами. и ему нужно не более нескольких ритмов, чтобы сыграть музыку Янива Керема, именно так, как он сам себе представляет.

Сам Янив Керем является постоянным гитаристом Тель-Авивского джазового оркестра и Хайфского симфонического джазового оркестра, выступает на различных сценах и фестивалях в Израиле и за рубежом. Играл в постановке Камерного театра «Грошовая опера». Сотрудничал с такими исполнителями как Алон Олеарчик, Марина Максимилиан и Каролина.

****

Янив Керем и его секстет. Состав мечты в Музее Иланы Гур.

Четверг, 28 ноября 2024 года.

Янив Керем – гитара

Коби Саломон – саксофонист

Рои Олиэль – ударные

Гай Леви – контрабас

Йонатан Коэн – саксофонист

Катя Тубуль – фортепиано

19:00 экскурсии по музею

20:00 концерт в главном зале музея

Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и пиво на крыше музея) – 120 шекелей.

Заказ билетов по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/yaniv-kerem-quintet/ или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/581318477712950/

Линк на видео – https://www.youtube.com/watch?v=cpEjMEXAJys&t=10s

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Сайт Янива Керема – https://www.yanivkerem.com/

https://soundcloud.com/yaniv-kerem/wishfull-thinking

Фото – © Аркадий Митник – предоставлено Янивом Керемом