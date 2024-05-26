Джаз на крыше. SANDIA в Музее Иланы Гур – 6:6

Заглавное фото – © Alma Shuv

Наконец-то официально открывается летний сезон джазовых концертов на крыше музея Иланы Гур в Старом Яффо. Открывается в четверг, 6 июня концертом группы SANDIA, уже несколько раз выступавший в музее и успевший получить в прошлом году первый приз на Итальянском международном конкурс к Virtual Jazz, подготовить свой дебютный альбом «Сипур лайла» – «Ночная сказка» и выступить на Ferrara Jazz Club Festival.

Движимая страстью к музыкальным исследованиям, группа SANDIA предлагает современный молодой джазовый дух, новую музыку, включающую джаз, этнику, world music, израильский, фьюжн, особую смесь грува, эмоций, лирики, мелодии, сложности и слаженности.

В состав группы SANDIA входят саксофон, фортепиано, бас и барабаны. Их музыка – сложная и веселая, запоминающаяся и стремительная.

У каждого из участников SANDIA (sandia означает арбуз по-испански – уже ярко и сочно) свой путь в музыке: кто-то изучал классику, кто-то чистый джаз, все жили в разных поселках севера Израиля и впервые встретились случайно – на джем-сейшне. Участники группы – музыканты, имеющие опыт в исполнении джаза, классики, хип-хопа и r&b. Лидер трио – саксофонист Декель Эпштейн – в детстве выигрывал престижные конкурсы классического фортепиано, а затем занялся джазом, электронной музыкой, вокалом и продюсированием. Ударник трио Шани Бар играл как ансамблями музыки латино, так и с классическими оркестрами. Шаули Шув также является членом hi-hop дуэта paper.planes, Шани Дар играл на различных платформах, от латиноамериканских ансамблей до классического оркестра.

Сегодня SANDIA базируется в Тель-Авиве, выступая по всей стране, во многих клубах и на мероприятиях. Образование каждого из музыкантов и их творческая активность, практический опыт и теоретические знания в таких областях музыки как хип-хоп, поп-музыка, музыка мира, умение работать со звуковой дорожкой – все это группа SANDIA и ее творчество.

Вечер в четверг 6 июня начнётся с экскурсии по залам музея на иврите.

19:00 – экскурсия по музею

20:00 – концерт группы «SANDIA»

Ударные – Шани Дар

Фортепьяно – Шаули Шув

Саксофон – Декель Эпштейн

Бас – Йонатан Херути

Цена билета на вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и одну жестянку пива в подарок ) – 120 шекелей.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/955120789412927/

Страницы группы SANDIA: https://www.facebook.com/sandiabandmusic

https://www.instagram.com/sandia_music/

Линки на видео: https://www.youtube.com/watch?v=pViWNt-V3cQ

https://www.youtube.com/watch?v=RD20sq6Hfgk

Билеты можно приобрести на сайте музея по ссылке https://bit.ly/3yAUwWr

или по тел. 03-6837676 доб. 20 (музей).

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.

Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)

Фото – © Альма Шув и © Итай Энгель. Фото и видео предоставлены группой SANDIA