Джаз на крыше. SANDIA в Музее Иланы Гур – 6:6

Заглавное фото – © Alma Shuv
Наконец-то официально открывается летний сезон джазовых концертов на крыше музея Иланы Гур в Старом Яффо. Открывается в четверг, 6 июня концертом группы SANDIA, уже несколько раз выступавший в музее и успевший получить в прошлом году первый приз на Итальянском международном конкурс к Virtual Jazz, подготовить свой дебютный альбом «Сипур лайла» – «Ночная сказка» и выступить на Ferrara Jazz Club Festival.
Движимая страстью к музыкальным исследованиям, группа SANDIA предлагает современный молодой джазовый дух, новую музыку, включающую джаз, этнику, world music, израильский, фьюжн, особую смесь грува, эмоций, лирики, мелодии, сложности и слаженности.
В состав группы SANDIA входят саксофон, фортепиано, бас и барабаны. Их музыка – сложная и веселая, запоминающаяся и стремительная.
У каждого из участников SANDIA (sandia означает арбуз по-испански – уже ярко и сочно) свой путь в музыке: кто-то изучал классику, кто-то чистый джаз, все жили в разных поселках севера Израиля и впервые встретились случайно – на джем-сейшне. Участники группы – музыканты, имеющие опыт в исполнении джаза, классики, хип-хопа и r&b. Лидер трио – саксофонист Декель Эпштейн – в детстве выигрывал престижные конкурсы классического фортепиано, а затем занялся джазом, электронной музыкой, вокалом и продюсированием. Ударник трио Шани Бар играл как ансамблями музыки латино, так и с классическими оркестрами. Шаули Шув также является членом hi-hop дуэта paper.planes, Шани Дар играл на различных платформах, от латиноамериканских ансамблей до классического оркестра.
Сегодня SANDIA базируется в Тель-Авиве, выступая по всей стране, во многих клубах и на мероприятиях. Образование каждого из музыкантов и их творческая активность, практический опыт и теоретические знания в таких областях музыки как хип-хоп, поп-музыка, музыка мира, умение работать со звуковой дорожкой – все это группа SANDIA и ее творчество.
Вечер в четверг 6 июня начнётся с экскурсии по залам музея на иврите.
19:00 – экскурсия по музею
20:00 – концерт группы «SANDIA»
Ударные – Шани Дар
Фортепьяно – Шаули Шув
Саксофон – Декель Эпштейн
Бас – Йонатан Херути
Цена билета на вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и одну жестянку пива в подарок ) – 120 шекелей.
Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/955120789412927/
Страницы группы SANDIA: https://www.facebook.com/sandiabandmusic
https://www.instagram.com/sandia_music/
Линки на видео: https://www.youtube.com/watch?v=pViWNt-V3cQ
https://www.youtube.com/watch?v=RD20sq6Hfgk
Билеты можно приобрести на сайте музея по ссылке https://bit.ly/3yAUwWr
или по тел. 03-6837676 доб. 20 (музей).
Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/
Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/
Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.
Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)
Фото – © Альма Шув и © Итай Энгель. Фото и видео предоставлены группой SANDIA