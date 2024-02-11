Джаз в неизведанной области. «Darya Duo»

Фото – © Ronen Goldman

Darya Duo-show – “Дарья. Дуэт-шоу” – концертная программа, сочетающая джаз, северо-африканскую музыку и авторские сочинения джазовой и классической пианистки Дарьи Мосензон, вдохновленные вышеизложенным – повторю, джазом и северо-африканской музыкой – что плохо быть не может, то есть будет только хорошо, как и на предыдущих концертах пианистки Дарьи Мосензон в Музее Иланы Гур в Старом Яффо. В центре программы 22 февраля – авторская музыка, адаптация еврейской музыки из Марокко и Алжира, стандарты и андалузский джаз На сей раз с Дарьей играет Чарли Сабах – известный исполнитель на уде.

Музыка Дарьи Мосензон – с одной стороны строга и торжественна, с другой – сдержанна, а с третьей – непреодолимо пылка! А сторон у ее музыки, куда больше, чем три.

Дарья Мозензон – пианистка, специализирующаяся в марокканской и алжирской музыке, хотя с детства Дарья обучалась классическому фортепиано и в основном играла произведения Баха и Шопена, бывшими ее любимыми композиторами. Позже Дарья занялась джазовой музыкой и сегодня легко сочетает марокканские и алжирские макамы и вальсы Шопена, таинственные напевы и ритмы Магриба с известной классической музыкой, ухитряясь на одном фортепиано дотошно и с со сдержанным пылом воспроизводить богатое звучание андалузского оркестра, его ускоряющиеся темпы, хотя на сей раз ей будет аккомпанировать исполнитель на уде Чарли Сабах. Дарья Мозензон – почти волшебница, так хороша ее игра, а играя, она часто поясняет происхождение той или иной пьесы, той или иной мелодии, и также исполняет свою собственную оригинальную музыку, старые и новые аранжировки, каверы и традиционные мелодии. Разговор пойдет и о традициях (еще бабушка Дарьи – классическая пианистка) и о ее сольных фортепианных аранжировках инструментальных произведений и о том, что музыка всегда вдохновляет.

Дарья начала свой музыкальный путь в возрасте 5 лет, изучая классическое фортепиано, позже изучала джазовую музыку. Затем она начала играть музыку Северной Африки и решила посвятить себя ее исполнению, учась у педагогов из Израиля и Марокко, выступая с оркестрами и ансамблями в Израиле и за рубежом. Она получила степень бакалавра музыковедения, которая включала изучение теории, игры и дирижирования. Затем, почти случайно, через друзей, которые учились у андалузского скрипача Элада Леви, художественного руководителя Израильского Андалузского оркестра в Ашдоде, она познакомилась с андалузской музыкой.

Дарья играла как пианистка в Израильском Андалузском оркестре и в Иерусалимском оркестре «Тараб», выступала с Иерусалимским оркестром «Восток-Запад», руководила ансамблями, исполняющими оригинальную музыку и ее аранжировки североафриканской музыки, и выступала с ними по всей стране.

«Мне не хватало чего-то очень значительного, – говорит Дарья, – классическая музыка была для меня интеллектуальной и холодной, не было общения с музыкантами, не было общения с публикой». Потому Дарья Мосензон отказалась от классического музыкального направления и начала углубляться еще и в джаз. На третьем польском джазовом фестивале, который проходил прошедшей осенью в Тель-Авиве, Дарья Мозензон принимала участие в программе, где музыканты различных направлений связывали свою музыку с произведениями польского композитора Фредерика Шопена: андалузская композиция Мозензон называлась «Шопен в Магрибе». «Я поняла, что в этой музыке есть все, чего мне не хватало раньше. В андалузской музыке есть глубина и легкость с бесконечными оттенками экспрессии и эмоций. Публика является частью спектакля не меньше, чем человек, который ее играет. Это музыка, основанная на ритме, и мне всегда хочется танцевать под нее»

Дарья выступала на площадках и на фестивалях по всему Израилю, среди которых фестиваль «Мекудешет», «ИндиНегев», Фестиваль фортепиано, Международный фестиваль уда в Иерусалиме и Польский джазовый фестиваль в Тель-Авиве. Она также два года подряд выступала за границей на марокканском фестивале Des Andalousies Atlantiques в 2018 и 2019 годах. Предстоящий европейский тур DARYA запланирован на лето 2023 года.

В прошедшем октябре Дарья была выбрана одной из 10 израильских музыкантов, которые были представлены на международной музыкальной выставке WOMEX – Worldwide Music Expo – в Лиссабоне. WOMEX – это крупнейшая конференция мировой музыкальной сцены, когда каждый октябрь более 2600 профессионалов (в том числе 260 исполнителей) собираются вместе из 90 стран, что делает WOMEX ведущей сетевой платформой для мировой музыкальной индустрии. Музыкальный спектр WOMEX простирается от традиционных стилей до нового андеграунда, включая фолк, джаз и электронную музыку.

Проект Дарьи начался в условиях самоизоляции 2020 года, когда вся работа с оркестрами и ансамблями была свернута в один миг. Играя в одиночестве у себя дома, Дарья искала ответы на вопрос, как передать ритмы, текстуры и краски андалузского оркестра в сольной фортепианной пьесе, исследуя этот вопрос в своих оригинальных произведениях и в интерпретациях традиционной музыки Марокко и Алжира. Результатом стало шоу Darya, в котором сочетаются интимные задушевные мелодии и взрывные ритмы, тщательная сдержанность и волнующая страсть.

Музыка Darya Duo плавно переходит от проникновенных мелодий к взрывным энергичным темпам, а музейные стены и зимний вечер – отличная обстановка для концерта дуэта, играющего джаз, музыку мира и не забывающего о музыке традиционной и классической

Чарли Сабах родился в Беэр-Шеве и с юности играл на различных музыкальных инструментах, включая уд, гитару и мандолину. За свою долгую и впечатляющую карьеру Чарли записывался и выступал по всей стране и миру, в том числе и с известнейшими израильскими музыкантами, в том числе и с Шем Тов -Леви, Давидом Де’Ором, Аркадием Духином и другими. Кроме того, Чарли сочинял музыку и для ансамблей, которыми руководил под своим руководством, среди которых и ансамбль «Ха-Сабиах»), а также для кино и театра, в том числе и для постановок Камерного театра. В прошлом году альбом, который он записал при сотрудничестве с известным пианистом Коби Арадом, был номинирован на премию «Грэмми».

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Darya Duo – Музей Иланы Гур.

Четверг, 22 февраля 2024 года.

Дарья Мозензон – фортепиано, композиция и аранжировки

Чарли Сабах: уд и вокал

Вход в музей – 18:30

Начало концерта – в 19:30

Цена билета на весь вечер (включая концерт и входной билет в музей) – 80 шекелей.

Заказ билетов по ссылке: https://www.ilanagoormuseum.org/product/darya-duo-andalusian-jazz-at-the-ilana-goor-museum/ или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/364615333097845

Количество мест ограничено. Места не нумерованы, рассадка в свободном формате.

Сайт музея – https://www.ilanagoormuseum.org

Страница музея в фейсбуке на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa

Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.

Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)

Сайты Дарьи Мосензон:

https://daryamosenzon.com/

https://www.facebook.com/DaryaM.Music/

Линки на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=28BGXEwcYM4

https://www.youtube.com/watch?v=gtXZWzqnbd8

Фото – © Ronen Goldman – предоставлены Дарьей Мосензон