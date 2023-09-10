Джазовый концерт трио флейтистки Хадар Нойберг. Этни-джаз и «Open Fields»

Hadar Noiberg Trio. Photo © Clever Sangalaza

21 сентября в серии джазовых концертов в Музее Иланы Гур в Старом Яффо выступит необычное по составу трио: флейта, контрабас и ударные.

Джаз – музыка, объединяющая культуры, стили и традиции. Джаз – музыка, которая живет и развивается, отражая прошлое и современность. Джаз – музыка, которая дарит радость и вдохновение. После такого пафосного вступления осталось только представить джазового музыканта Хадар Нойберг – флейтистку, композитора и аранжировщицу, лауреата премии ASCAP, представительницу известной флейтовой компании Haynes, которая, как и многие музыканты, играет, работает и живет на оси Тель-Авив – Нью-Йорк.

Хадар Нойберг начала играть на флейте в десятилетнем возрасте и уже в 16 лет выступала с профессиональными джазовыми оркестрами. После окончания Музыкальной Академии в Тель-Авиве Хадар Нойберг в возрасте 21 года переехала в Нью-Йорк, где продолжила свое образование и карьеру. Она сотрудничала с такими известными музыкантами, как Чано Домингес, Ямандо Коста, Омер Авиталь, Анат Коэн, Равид Кахлани и Уэйман Блюз, Йони Рихтер, Дэвид Броза и другими.

Несколько миров встречаются в музыке Нойберг – этой «волшебной флейтистки» ( по определению журнала Das Nuue Musikzietung): теплое, романтичное звучание и точный контрапункт европейской классической музыки; дробь и контролируемая импровизационная страсть американского джаза и красочная глубина ближневосточной музыки.

Хадар Нойберг создает свои уникальные темы, сочетая в них элементы джаза, народной музыки, классики и современных ритмов. Ее композиции отличаются глубиной, лиризмом, динамикой и импровизацией. Ее флейта звучит то нежно и проникновенно, то ярко и энергично, то загадочно и экзотично. Она играет и импровизирует в различных стилях джаза, музыки бразильской, кубинской и средиземноморской, с использованием эффектов и loop, создавая свой уникальный стиль. Эклектичное музыкальное образование и опыт Хадар привели ее к созданию манеры игры, в которой она органично сочетает все влияния.

В своем трио Хадар Нойберг выступает вместе с двумя талантливыми музыкантами: Давидом Михаэли на контрабасе и Амиром Бар-Акива на ударных (участвовавшем в записи последнего альбома Нойберг «Open Fields»), поддерживающих и дополняющих ее музыкальное видение, создавая гармоничный и захватывающий джаз. Их музыка передает ощущение силы, исполняется со страстью и с грувом, сочетая оригинальные композиции, свободную импровизацию, западные гармонии и ритмы Ближнего Востока и Северной Африки.

Хадар прошла долгий путь с тех пор, как переехала в Нью-Йорк. Ее артистизм и ее вдохновение направляют слушателей в путешествие к внутренним мирам, не давая забыть о мире внешнем – мире музыки. Кто бы мог подумать, что музыка трио флейты, баса и барабанов может быть такой красочной? Такой разнообразной, полной драйва и эмоций. Такой ностальгичной, динамичной, ясной, с проникновенными свободными мелодиями.

****

Музей Иланы Гур в Старом Яффо. Четверг, 21 сентября 2023 года

Джазовое трио Хадар Нойберг

Хадар Нойберг – флейта

Давид Михаэли – контрабас

Амир Бар-Акива – ударные

Вечер в четверг 21 сентября начнётся с экскурсий по залам музея на русском языке и иврите.

19:00 – экскурсии по музею на русском и иврите

20:00 – концерт джазового трио Хадар Нойберг

Цена билета на вечер (включая концерт, экскурсию и входной билет в музей) – 125 шекелей.

Заказ билетов:

https://bit.ly/3PbQw3s или по тел. 03-6837676 доб. 20 (музей).

Страница мероприятия https://www.facebook.com/events/1759081301172763/

Ссылки:

https://facebook.com/hadarnoibergmusic

https://instagram.com/hadarnoiberg

http://hadarnoiberg.com

https://youtu.be/dB7QO1xyBME

https://youtu.be/i7cEWQGbA-0

Ссылка для прослушивания последнего альбома Хадар Нойберг на Spotify: https://sptfy.com/a7xC

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.

Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)

Фото и видео предоставлены Хадар Нойберг