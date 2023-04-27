Верхняя иллюстрация; Einat Arif-Galanti. Debris-2020.



«Еда в движении» – «Moving Food». Как менялась местная кухня в соответствии со временем и эпохами.

«Пресная ашкеназская еда», «мужчины едят мясо», «женщины едят салат», «все жители Тель-Авива – веганы». Каких только стереотипов не существует вокруг еды, и эти стереотипы могут разделять или объединять. Продукты, из которых мы готовим; вкусы и привычки; методы приготовления пищи, которыми мы пользуемся; а также мифы вокруг еды и секретные рецепты, о которых мы шепчемся за столом – все это создает и отражает ту или иную культуру еды. При этом каждый из нас, будь он повар или гурман, является активным участником общемирового процесса создания культуры еды.

Так как же представить трапезу, которой 3000 лет? Выставка «Moving Food» с 22 участниками перемещается по оси времени между прошлым и настоящим, и размышляет о будущем. Представленные здесь работы являются плодом совместного проекта, в ходе которого художники встречались с археологами и исследователями, и изучали факты, технологии и философию еды в местном пространстве в разные временные периоды. «Moving Food» – это приглашение сесть вместе за обеденный стол и поговорить о еде как о культурном явлении – от продуктов, из которых она состоит, до мифов, ее сопровождающих; от еды как экзистенциальной потребности, до идентичностей, которые она создает. «Moving Food» – это пища для размышлений.

Куратор: Нога Элиаш-Залманович

Музей филистимлянской культуры имени Корин Маман, Ашдод,

1 мая 2023 г. – апрель 2024 г.

Новая выставка «Moving Food», куратором которой является Нога Элиаш-Залманович, откроется в Музее филистимлянской культуры 1 мая 2023 года и будет экспонироваться в течение года: «Пресная ашкеназская еда», «мужчины едят мясо», «женщины едят салат», «все жители Тель-Авива – веганы». Каких только стереотипов не существует вокруг еды, и эти стереотипы могут разделять или объединять. Продукты, из которых мы готовим, вкусы и привычки, методы приготовления пищи, которыми мы пользуемся, а также мифы вокруг еды и секретные рецепты, о которых мы шепчемся за столом – все это создает и отражает ту или иную культуру еды. При этом каждый из нас, будь он повар или гурман, является активным участником общемирового процесса создания культуры еды. Так как же представить трапезу, которой 3000 лет? Выставка «Moving Food», в которой участвуют 22 автора, перемещается по оси времени между прошлым и настоящим, и размышляет о будущем. Представленные здесь работы являются плодом совместного проекта, в ходе которого художники встречались с археологами и исследователями и изучали факты, технологии и философию еды в местном пространстве и в разные эпохи.

Как назвать блюдо, которому 3000 лет? Археологи – исследователи кулинарии, движутся в двух противоположных направлениях, иногда возвращаясь назад во времени, чтобы восстановить древние технологии приготовления пищи, а иногда с помощью современных технологических средств им удается перенести тот или иной древний фрагмент в 21-й век, восстановить его форму и вдохнуть в него жизнь.

Выставка «Moving Food» помогает восстановить маршруты миграции и исследует местную кулинарную историю и культуру. Так же, как научные находки свидетельствуют о работе археологов, представленные на выставке работы являются результатом исследований художников-творцов, которые используют не только прикладные инструменты, но также предположения и воображение.

Наши мудрецы наставляли: «Ничто не должно отвлекать от трапезы».

«Moving Food » — это приглашение сесть вместе за обеденный стол и поговорить о еде как о культурном явлении – от продуктов, из которых она состоит, до мифов, ее сопровождающих; от еды как экзистенциальной потребности, до идентичностей, которые она создает.

Пища для размышлений. Среди работ, представленных на выставке:

На фотографии «Ужин» Эйнат Ариф Галанти изображение соответствует всем правилам жанра голландских натюрмортов. Композиция, ракурс, источник света и отношения между объектами должны говорить о культуре изобилия, с одной стороны, а с другой – о преходящем, исчезающем, о зыбкости материального. Художница заменила традиционные составляющие натюрморта предметами, выброшенными Средиземным морем на берег, где она и собрала их для своей фотографии – пластиковая бутылка из-под сока заменяет бутылку из-под вина, вместо сытной трапезы, услады для глаз – спутанная солома и веревки. Роскошный букет цветов заменяет пробка с остатками искусственных веточек. Эти предметы, поднятые из морских глубин, будто выносят на поверхность вопрос о судьбе археологической находки, с помощью которой будет исследована нынешняя эпоха.

Работа Алона Ротмана «Европейские шашлыки» – встреча традиционного восточного шашлыка, нанизанного на шампур, и вилки, пришедшей в Израиль из классической Европы. Техника приготовления пищи на открытом огне воплощает в себе исторические и культурные особенности: происхождение традиции приготовления еды человеком со времени охотничьего общества, когда основную пищу составляло мясо убитых животных, приготовленных на костре; сюда же относится древняя традиция приношения ритуальной жертвы. И в то же время история израильского иммигрантского общества, члены которого пытаются закрепить свою идентичность в многонациональной среде репатриантов из стран Востока и Запада.

В работе Эден Хеврони объединены мифы филистимлян и западноевропейская сервировочная утварь. «Молочная тарелка» – воображаемый сосуд в виде фигуры великой богини, отвечающей за изобилие и плодородие, по мотивам кувшина для подачи молока в форме бюста Марии-Антуанетты, созданным дизайнером Севрского фарфорового завода Жан-Жаком Легарнэ в конце XVIII века.

В работе дизайнера Ирит Шер, «Йеошуаит», древняя ручная керамическая техника сочетается с занятной мыслью о пище великанов, описанных в Библии: «И пришел Иисус Навин, и истребил великанов… Не осталось великанов в земле сынов Израилевых. Только в Газе, Гате и Ашдоде остались они» (Иисус Навин 11:21).

Фотографии Дана Переца «Опиумный мак» и «Поле Геда» связывают традицию исторической ботанической фотографии с находками Лаборатории археологической ботаники Университета Бар-Илан. Фотография фокусируется на биологическом наследии, оставленном 600-летней культурой филистимлян в Израиле до сегодняшнего дня, и предлагает зрителю задуматься над уникальностью каждого ботанического объекта.

Кроме того, на выставке представлены предметы из коллекции художника Моше Шека, а также предметы экспериментальной археологии, сделанные Лией Тремер из Ариэльского университета в Самарии и 3D-принты из лаборатории раскопок в Тель-Цафите (Университет Бар-Илан, под руководством профессора Аарона Меира).

Участники проекта: Инбар Эфрати · Авигайль Евгения Аронсон · Рои Бен Иегуда · Офир Данино · Офир Хилели · Эден Хеврони · Лия Тремер · Авиа Хайми · Нили Мозер · Шарон Моро · Джессика Азиза · Эйнат Ариф Галанти · Арам Амир Пундак · Таль Прегар Галили · Анна Промченко · Дан Перец · Ноа Черняховский · Шахар Кедем · Надя Адина Роз · Керен Розен · Алон Ротман · Моше Шек · Ирит Шер ·

Музей филистимлянской культуры имени Корин Меман. Ашдод, улциа ха-Шаятим, 16.

Май 2023 г. – Апрель 2024 г.

Часы работы: воскресенье, вторник, среда, четверг с 9:00 до 16:00, понедельник с 9:00 до 20:00, пятница-суббота с 10:30 до 13:30 Стоимость входного билета: 15-30 шек.

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Сайт музея филистимлянской культуры https://phcm.co.il/

Текст и фото – по материалам пресс-релиза