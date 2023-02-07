Егор Меньшиков представит премьеру балета «Танец пчел»

Если перевести в вольной форме заголовок на английский язык, то получится GEM – Waggle Dance. GEM – так называется труппа неоклассического балета, основанная хореографом и танцовщиком Егором Меньшиковым в Израиле в 2018-м году, а «Waggle Dance» – «покачивающий танец» – это один из видов коммуникации пчел. Как все это связано в балетной интерпретации одной из проблем глобальной экологической катастрофы? Как плавная, красивая, гармоничная хореография, неспешный покачивающийся танец в стиле неоклассики одной из молодых трупп Израиля, тщательная техника, внутренние переживания, эмоциональная, но притушенная буря, приглушенная визуальная мягкость, точные линии, динамические изменения хореографических структур и прекрасные танцоры заостряют общественные вопросы?



А вот как: танец для пчел – это метод коммуникации, способ передавать информацию. Впервые танец пчел начал изучать в 1920 году немецкий энтомолог Карл фон Фриш, который получил за свое открытие Нобелевскую премию. Танец пчелы состоит из двух основных стадий: стадия покачивания («waggle») и стадия возвращения. Существует несколько разновидностей танца пчел – каждый со своими особенностями и значениями. Пчелы воспринимают пространство особым образом, что отражается и на системе сигналов. К примеру, виляющие движения вверх означают, что лететь надо к солнцу; при движении по прямой – лететь от солнца; при отклонении в правую или левую сторону нужно делать соответствующую поправку направления полета. Есть и круговой танец, когда пчелы сигнализируют, что рядом с ульем есть источник нектара. Тогда, привлеченные пчелой-разведчицей, другие пчелы окружают ее и двигаются вслед за ней. Круговой танец разведчиц продолжается всего несколько секунд, но этого времени достаточно для привлечения внимания и передачи информации.

Далее – внимательно! – начинается геометрия, алгебра и гармония: полукруговые движения во время такого танца напоминают восьмерку (танцоры GEM повторяют траектории танцев пчёл, словно двигаются по геометрическим лекалам и алгебраическим кривым); чем больше насекомое виляет брюшком, тем ближе источник питания.

8 покачиваний в секунду говорит о том, что медонос в 6 км. от улья. Если пчела совершает 20 движений в секунду, то до источника пищи примерно километр. Если медонос находится в 100 м. от улья, то пчела делает 10 кругов за 15 секунд. Если за это же время она совершит 7 кругов, то расстояние вдвое больше, 4 круга – 1 км, 2 круга – 6 км. Усредненная ориентация такой восьмерки по отношению к вертикали дает информацию о направлении на источник нектара, а продолжительность танца говорит о расстоянии до источника и количестве нектара в нем.

Уже интересно? Да! Неудивительно, что математики из Германии создали систему искусственного интеллекта, нейросети, которые с высокой точностью могут распознать и расшифровать танцы пчел.

А вот цитата, приписываемая Альберту Эйнштейну, впервые появившаяся в журнале «Canadian Bee Journal» в 1941 году: «Человек может прожить без кислорода три минуты, без воды три дня, а без пчел четыре года». Гибель пчел для человечества будет ничем не лучше глобальной катастрофы – извержения вулкана, падения метеорита или взрыва большого адронного коллайдера. Тем временем популяция пчел снижается во всем мире и становится всеобщей проблемой. Все же, что случится, если пчелы вымрут, или их популяция сократится до критического уровня? Неужели предсказание Эйнштейна – «нет пчел – нет опыления – нет еды – нет человека» – исполнится?

Надеемся, что нет, и на это же надеются превосходные танцоры балетной труппы GEM под руководством танцора и хореографа Егора Меньшикова, и передают свою надежду и свое видение зрителям в новом балетом спектакле «Waggle Dance», поставленном в стиле современной классики на божественную музыку Моцарта (и не только его). Кстати, помните откуда еще одна цитата – «Поверить алгебру гармонией», точно описывающая хореографию этого балета? Из трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери». Движения танцовщиков напоминают геометрию танца пчел, их плавные коммуникации сродни нейросети, а музыка Моцарта, ирландского композитора Валгира Сигурдссона (он – звукорежиссер и продюсер Бьорк) и Элвиса Пресли, передает ощущение пульсирующего парения, стирает границы между современной классической и электронной музыкой, между классикой и неоклассикой, становясь проводником идей Егора Меньшикова.

Танцор и хореограф Егор Меньшиков – выпускник Академии имени Вагановой в Санкт-Петербурге, бывший солист Цюрихского балета, Польского национального балета и других трупп. В 2018 году он основал труппу GEM, в которую входят 8 солистов ведущих трупп Израиля и мира, и ставит с GEM уникальные спектакли, сочетающие эстетику классического балета с современной неоклассикой и новым подходом к драматургии хореографии, получая высокие оценки и публики, и критиков в Израиле и во всем мире.

Егор Меньшиков родился в Челябинске. Он начал свое балетное образование в Российской государственной академии балета имени Нуреева в Уфе, после чего переехал в Санкт-Петербург и стал заниматься в Академии русского балета имени Вагановой. После окончания Академии в 2003 году Егор поступил в Санкт-Петербургский государственный театр балета имени Якобсона и впоследствии стал солистом труппы Израильский балет.

В 2006 году он стал ведущим солистом HNK – Хорватского национального театра. Его репертуар включал в себя все основные классические партии, а также партии, созданные специально для него Дереком Дином, Начо Дуато и Лео Муичем.

В 2009 году Егор Меньшиков присоединился к Польскому национальному балету, также в качестве ведущего солиста, где еще больше расширил свой репертуар, исполняя главные партии в балетах Кристофа Пастора, Мориса Бежара, Патриса Барта, Юрия Григоровича, Фредерика Эштона и многих других.

В 2010 году его пригласили выступить на международном гала-концерте Les Etoiles du 21ème Siècle в Париже.

В 2012 году Егор присоединился к Цюрихскому балету под руководством Кристиана Шпука, где исполнял главные партии в произведениях Пола Лайтфута, Сола Леона, Уильяма Форсайта и Кристиана Шпука.

В 2014 году Егор переехал в Израиль, где помимо карьеры танцора, начал создавать собственную хореографию. Его первая работа – дуэт «Рассвет» – была удостоена специального приза на конкурсе Национальной танцевальной ассоциации Израиля.

В 2017 году балет Егора Меньшикова «Потоки» был показан на фестивале памяти Екатерины Максимовой в России. Кроме того, «Потоки» был заказан для выступлений Encore Dance Company в Sadler’s Wells Theatre в Лондоне. Позже Егор Меньшиков создал новую работу под названием «Из пепла в пепел», которая была выбрана для участия в фестивале «Международное открытие» в Центре Сюзан Даллаль и в июле 2018 года приглашена на Международный балетный фестиваль в Ханчжоу. В том же году Егор Меньшиков поставил для Иерусалимского балета «Скрипач на крыше», а его работа «Другой» вновь показана на фестивале «Занавес подымается».

«Жизнь в разных странах заставляла меня иногда чувствовать себя кочевником, отчужденным и от окружения, и от себя. Тем не менее, люди вокруг дарили мне ощущение дома» – говорит Егор Меньшиков.

Кредо труппы GEM состоит в том, чтобы способствовать сотрудничеству с артистами других дисциплин и в создании целостных сценических произведений.

За пять лет с момента создания труппа GEM уже выступила на многих международных балетных фестивалях, в том числе в Ханчжоу – на Международном балетном фестивале в Китае, Skopje Dance Fest в Македонии, TLV Dance в Тель-Авиве и других.

Танцевальная компания GEM – это уникальная группа из восьми танцоров, каждый из которых демонстрирует свой особый опыт, приобретённый на разных сценах мира, во многих международных труппах и в ведущих мировых компаниях. Под руководством основателя GEM хореографа Егора Меньшикова эта «мультикультурность» преобразовывается в увлекательное сценическое приключение, в трансформацию личностей танцоров, в гармоничное смешение классических балетных корней с более органичным нашему времени современным балетным лексиконом.

****

Wagglе Dance. Танцевальная компания GEM

Тель-Авив. Центр Сюзан Далаль

21 февраля, вторник, 20:30

Хореография: Егор Меньшиков

Танцоры: Андреа Франкфурт, Тхелет Хар-Ям, Мири Лапидус, Лаура Валлербенс, Рони Шепс, Джой Аткин, Элиот Рудольф и Егор Меньшиков.

Музыка: Вольфганг Амадей Моцарт, Валгир Сигурссон, Элвис Пресли.

Художник по свету: Амир Ди-Кастро

Заказ билетов: http://bit.ly/3JLGgh4

Ссылка на видео: https://vimeo.com/743990187

Видео: Ран Эзра и Янай Ивнир



Балет поставлен при поддержке программы residence «Фреско – дом танца и культуры», Управления лотерей «Мифаль а-пайс» и Фонда Рабиновича.

Автор текста – Маша Хинич. Фотографии – ©Мая Ильтус

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting