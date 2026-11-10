Заглавное фото: слева направо — Нитай Цори (photo by © Dan Lev), Рои Галиц (photo by © Erez Biton)- Гиль Шохат (photo by © Dan Porges)

«Элегия природе» — оркестр «Симфонет Раанана»

Гиль Шохат — дирижёр, ведущий концерта и пианист

Рои Галиц — фотограф дикой природы и гид экстремальных экспедиций

Нитай Цори — скрипка

Завораживающая и чувственная связь музыки с природой занимала великих композиторов во все времена, и многие из них оставили произведения, в которых слышны плеск воды, холод ледников, порыв зимней бури, краски сельской жизни и даже свет луны. Концерт «Элегия природе» оркестра «Симфонет Раанана» собирает в одной программе такие сочинения, и часть из них прозвучит в новых оркестровых переложениях Гиля Шохата. Весь вечер музыку сопровождают фотографии и видеоколлаж, который создал по мотивам этих произведений всемирно известный фотограф дикой природы Рои Галиц. Программа так понравилась слушателям в прошлом сезоне, что по их просьбе оркестр вернул её и в нынешнем.

Вечер откроет сюита № 1 Эдварда Грига из музыки к драме «Пер Гюнт» Генрика Ибсена.

Григ написал эту музыку к драме Ибсена для постановки 1876 года, а в 1888 году собрал из неё первую сюиту. В неё вошли «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры» и «В пещере горного короля». Мелодия «Утра», которую начинает флейта, давно стала музыкальным образом рассвета, хотя в драме это рассвет над марокканской пустыней.

«Лунная» соната Бетховена, соната № 14 до-диез минор, была написана в 1801 году, а издана в 1802-м с авторским подзаголовком «соната в духе фантазии». Название «Лунная» появилось уже после смерти Бетховена: в 1832 году критик Людвиг Рельштаб сравнил первую часть с лунным светом над озером Люцерн. Прозвучит она в оркестровом переложении Гиля Шохата.

«Игра воды» Мориса Равеля — фортепианная пьеса 1901 года, которую композитор посвятил своему учителю Габриэлю Форе; публично её впервые сыграл пианист Рикардо Виньес в 1902 году. Эпиграфом к ней служит строка из стихотворения Анри де Ренье о речном боге, смеющемся над щекочущей его водой, а сам Равель называл эту пьесу истоком фортепианных новшеств в своей музыке. В оркестровой версии Гиля Шохата прозвучит и эта пьеса.

«Времена года» Антонио Вивальди — первые четыре из двенадцати скрипичных концертов сборника «Состязание гармонии и вымысла», который вышел в Амстердаме в 1725 году. К каждому концерту приложен сонет, возможно, написанный самим Вивальди, и по нему можно следить за сюжетом: в «Лете» — изнуряющий зной и внезапная гроза, а в «Зиме» — дрожь на морозе, стук зубов и осторожные шаги по льду. Прозвучат «Лето» и «Зима», солирует Нитай Цори.

Симфония № 6 фа мажор Бетховена, «Пасторальная», впервые прозвучала 22 декабря 1808 года в Вене. Бетховен дал её частям названия: «Пробуждение радостных чувств по приезде в деревню», «Сцена у ручья», «Весёлое собрание поселян», «Гроза. Буря», «Пастушья песня. Радостные, благодарные чувства после бури» — и предупредил в программе, что это скорее выражение чувств, чем живопись. Эту симфонию оркестр представит в программе «Элегии природе».

Композитор, дирижёр, пианист и популяризатор музыки Гиль Шохат начал играть на фортепиано в пять лет, а выступать и сочинять — в двенадцать. Ещё до окончания армейской службы он получил две степени в Музыкальной академии Тель-Авивского университета, затем учился в Национальной академии Санта-Чечилия в Риме и в Кембриджском университете. За тридцать лет работы он дал более 3500 концертов и написал около 250 заказных сочинений, среди которых девять симфоний, пятнадцать концертов и три оперы. Его музыку издаёт итальянское издательство «Рикорди», а полный архив сочинений хранится в Гарвардском университете. Журнал Forbes назвал Шохата самым влиятельным человеком в израильской музыке, французское правительство наградило его орденом Почётного легиона, а его записи выходили на EMI и Virgin Classics. Сегодня он руководит ансамблем «Полифония» и множеством концертных серий.

Рои Галиц живёт в Тель-Авиве и является послом Greenpeace. Последние пятнадцать лет он снимает и изучает диких животных, его работы показывались на BBC и PBS и публиковались в National Geographic, а фильм «Снежные медведи», над которым он работал как один из четырёх фотографов, получил широкое признание. Галиц основал самую большую в Израиле школу фотографии Galitz School, экспедиционную компанию PhotoTeva, журнал Composition и ежегодную израильскую фотоконференцию, а в 2017 году вошёл в список «40 до 40» издания TheMarker.

Нитай Цори — один из самых известных скрипачей Израиля и ведущий скрипач оркестра «Симфонет Раанана». Он вырос в музыкальной семье, начал заниматься у отца, Цви Цори, с отличием окончил Музыкальную академию Тель-Авивского университета и совершенствовался в консерватории Сан-Франциско. Цори выступал солистом с большинством израильских оркестров и на фестивалях в Тэнглвуде и Пекине, а также в Израиле, и многие израильские композиторы писали музыку специально для него. Вместе с братом, виолончелистом Хилелем Цори, и пианисткой Михаль Таль он основал «Клуб израильской камерной музыки».

****

«Элегия природе»

Оркестр «Симфонет Раанана»

Гиль Шохат — дирижёр, ведущий концерта и пианист

Рои Галиц — фотограф дикой природы и гид экстремальных экспедиций

Нитай Цори – скрипка

Воскресенье, 29 ноября 2026 г., 20:00

Суббота, 19 декабря 2026 г., 20:00

Понедельник, 21 декабря 2026 г., 20:00

Концерты пройдут в Городском центре музыки и искусств Раананы (ул. Пальмах, 2-алеф). Заказ билетов: 09-7457773, www.symphonette.co.il

Фотографии (© Дан Лев, © Эрез Битон, © Дан Поргес) предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана».

Текст подготовила Маша Хинич

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting