«Эльсинор» – мир, который мы так и не спасли. «Белый театр» представляет: «Эльсинор» – сценическое сочинение на шекспировские темы. Премьера – 25 и 26 июня.

Независимый Мультикультурный Театральный Проект «Белый театр» представляет спектакль «Эльсинор» по мотивам сюжетов и текстов Уильяма Шекспира, вольное сценическое сочинение на тему шекспировского «Гамлета», в канву которого вплетены мотивы трех других пьес английского классика – «Король Ричард III», «Ромео и Джульетта» и «Макбет» и его сонеты. «Эльсинор» – мир, который мы так и не спасли.

Можно жить с улыбкой и с улыбкой быть подлецом…

Уильям Шекспир. Гамлет.

Может ли быть театр без занавеса? Не слишком ли приближает отсутствие занавеса происходящее к зрителям? В шекспировском веке не существовало понятия «классический театр»; на сцене шли современные пьесы, тексты по старинным сюжетам, но не старинные пьесы. Может потому «Гамлет» остался современной пьесой, всегда актуальной и всегда есть режиссеры, которые ставят «Гамлета». 20-й и 21-й век, режиссерский театр подарили «Гамлету» абсолютную свободу интерпретаций, абсолютное приближение к зрителям – без занавеса.

«Гамлет» был написан в 1599-1601 годах. Это самая длинная пьеса Шекспира – в ней 4042 строки и 29551 слово. Соблазн играть в слова – велик, и недаром к «Гамлету» обращаются столь много режиссеров, сочиняющих собственными словами свои миры, собственное искусство интерпретации между психоанализом и бескомпромиссностью, между брутальностью и хулиганством, между загадкой жизни и неизбежностью гибели, жесткими нравственными нормами и обществом без морали, между опрометчивостью и нерешительностью.

Кто такой Гамлет – герой или шут? Ответ находится в «Эльсиноре» «Белого театра» , а начинается спектакль «Эльсинор» с мыльных пузырей – в них всё видно, всё отражается, но наоборот. Пузыри лопаются и становится понятно, что «Эльсинор» построен на песке. Песчаные стены, огораживающие сцену, разрушаются, как рушится действительность вокруг нас, погребая в песке рыхлые ценности морали; башни по углам игровой площадки обваливаются, падают ниц, как челядь на колени. Падают и лопаты – с небес, и этим небесным подарком роют ямы в песке – могилы, а на могилах вырастают цветы.

Сам же Гамлет в «Эльсиноре» «Белого театра» – меланхоличен, зол, эротичен, безжалостен, хитер. В нем уже нет юношеского максимализма, он – расчетливый обличитель, отнюдь не жертва, а скорее молодой хладнокровный страдающий эгоист, борец со злом, но и сторонник мести кровной. Он и Вертер из «Страданий юного Вертера», он и Макбет, и Ричард III. Он ничем не напоминает унылую марионетку, отнюдь, но он и не сторонник насильственных мер, дворцовых интриг и предательства. Он созерцателен и разумен, он – элегантный и страстный поэт в сюжете, наполненным взрывами и туманами, голосами и эмоциями, духами злодеяний, персонажами и ритуалами.

На сцене три трона – большой, средний, малый. Три трона – как семья, которую рисуют дети – отец, мать, ребенок. Спектакль – танец тронов: перестановки, падение, возвышение. Ритуальный танец персонажей, танец власти, к которой стремятся всегда, что бы там не происходило в мире. Власть и традиции предполагают кровопролитие, его не избежать – об этом и рассказывается в «Эльсиноре».

Можно ли проливать кровь, чтобы добиться справедливости? Можно ли мстить, соблюдая традиции? Можно ли предавать, чтобы удержать власть? Ответы есть в шекспировских текстов и спектакль «Эльсинор» пытается их передать, как и передать состояние войны – войны внутри человека и во внешнем мире.

В «Эльсиноре» сюжет «Гамлета» деконструируется и собирается заново в ином преломлении и с иной целенаправленностью – так, как видится художественному руководителю и режиссеру «Белого театра» Михаилу Кайту и его актерам. Дают ли они ответы – нет? Но задают вопросы, на что в наше время также нужна смелость и дерзость, видение нового и решимость представить новое на сцене.

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Независимый Мультикультурный Театральный Проект – «Белый театр» (התיאטרון הלבן)

«Эльсинор»

Автор спектакля – Михаил Кайт

Сценография и костюмы – Женя Шехтер

Подбор музыки – Михаил Кайт

Световое оформление – Михаил Чернявский, Инна Малкин

Драматургия и обработка текстов – Михаил Кайт, Юлия Ольшанецкая

Адаптация текстов на иврит – Рут Левин

Помощник режиссера – Александра Кайт

Техническое обеспечение – Ноам Еловский

Актеры и соавторы:

Мужчина средних лет (Клавдий и он же Гамлет-старший) – Виталий Воскобойников

Женщина средних лет (Гертруда) – Елена Кохоновер

Молодой человек (Гамлет) – Григорий Каценельсон

Молодая девушка (Офелия) – Ольга Муравьева

Актер, похожий на Ричарда 3-го – Мишель Иоффе

Актриса, похожая на Леди Макбет – Евгения Итин

Актриса, похожая на Джульетту – Ася Фельдберг

Продолжительность спектакля: 3 часа, включая антракт.

Спектакль создан при поддержке Министерства культуры Израиля в рамках Гильдии независимых режиссеров Израиля (EVE).

Спектакль идет в двух версиях: на иврите и на русском языке с титрами на иврите.

Спектакли 25 и 26 июня пройдут на русском языке с титрами на иврите.

25.6 – предпремьерный показ

26.6 – предпремьерный показ

Спектакли пройдут на сцене «Театрон ха-Ханут» в Тель-Авиве, улица Тель-Гиборим, 5, «Бейт-Тепер», 2-й этаж, помещение 210.

Информация и заказ билетов по ссылке: https://www.hanut31.co.il/events/lsynwr-2023-06-25-20-00

При заказе билетов на сайте обратите, пожалуйста, внимание, на каком языке идет спектакль в выбранную вами дату.

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Фотографии © Елена Запасская; плакат © Мария Васильева – предоставлены пресс-службой «Белого театра»