«Эльсинор» – премьера «Белого театра» 25 и 26 июня. Мир, который мы не спасли…

Независимый Мультикультурный Театральный Проект «Белый театр» представляет спектакль «Эльсинор» по мотивам сюжетов и текстов Уильяма Шекспира.

«Эльсинор» – вольное сценическое сочинение на тему шекспировского «Гамлета», в канву которого вплетены мотивы трех других пьес английского классика – «Король Ричард III», «Ромео и Джульетта» и «Макбет» и его сонеты.



Это не пересказ всеми хорошо известного сюжета, а сочинение на тему, попытка отыскать в извечных шекспировских темах новое звучание, перекликающееся с сегодняшним днём, с тем, что происходит сегодня с человеком и обществом. Эльсинор – это дом, город, мир, в котором мы живем. Мир, который находится в «состоянии войны». В Эльсиноре можно убить, чтобы воцариться на троне, предать, чтобы удержаться у власти, пролить кровь, чтобы восстановить справедливость. И все это останется безнаказанным. А что есть наказание, кара, возмездие для человека, преступившего черту? Смерть или пробуждение совести?

«Эльсинор» – это спектакль-размышление о природе «войны» и «мира» внутри человека и вне его. Это спектакль-притча об обществе, которое живет по «военным законам», где сила главенствует над разумом и милосердием, и где кровопролитие может быть оправдано, и о попытке противостоять этому не порождая и не преумножая зла. В сложносочиненном сценическом действии переплетаются реальность и сюрреализм, рациональное и иррациональное, гротеск и абсурд, заставляя зрителя не столько следить за сюжетом, сколько самому путешествовать по самым потаенным закоулкам своих собственных совести и души.

Человек прекрасен в своих проявлениях или чудовищен? – этот вопрос лежит в основе трагических коллизий шекспировских пьес. Гуманизм Шекспира – это трагический гуманизм, исполненный разочарования, переоценка идеалов Возрождения? Человек сам делает собственную жизнь невыносимой и несовершенной, превращая ее в цепь вероломных обманов и кровавых расправ? Измены, преступления, любовь, власть, богатство и ложь…Нужно ли исправлять Шекспира? Нужно ли «все подвергать сомнению»?

Мальчика отправляют на «войну». Он должен пролить кровь, чтобы отомстить и восстановить справедливость. Так принято, так надо. Ты не можешь ненавидеть войну, когда на кону стоит попранная честь. Но мальчик ненавидит войну. Он не хочет убивать.

Художественный руководитель «Белого театра» и режиссер Михаил Кайт о спектакле:

«Эльсинор» – это наше импрессионистское путешествие по произведениям Уильяма Шекспира, сценическое сочинение, в основе которого лежит шекспировский «Гамлет». Но не только. Мы вплетаем в сюжет и отголоски других пьес английского классика. В спектакле звучат блистательные сонеты Шекспира. Мы не преследовали цель пересказать всем известный сюжет. Все же скорее, мы пытались найти в нем то, что перекликается с нашими сегодняшними ощущениями, с тем, что происходит в мире, в человеке и в обществе сегодня. И нам показалось, привиделось, придумалось, что история Гамлета – это наша сегодняшняя болевая точка. ВОЙНА и МИР. И нам захотелось попробовать, переработав эту историю, сочинить ее как бы заново, рассказать ее по-новому, разглядеть ее через эту призму. И, для нас, в первую очередь, в этой пьесе прозвучала тема войны. Не войны в прямом смысле… Скорее, «состояние войны» внутри человека и внутри общества. Что это такое и как противостоять этому – вот, о чем мы хотели бы поговорить и поразмышлять вместе со зрителями.

А еще нам очень важно рассказать вам, что в этом спектакле, наряду с нашими актерами, которые много лет живут и творят в Израиле, на сцену выйдут талантливые молодые актеры, совсем недавно приехавшие в Израиль. Это большая радость и большая ответственность. Радость – потому что мы даем возможность этим артистам заниматься профессией. Ответственность – потому что мы очень хотим помочь им найти себя в новой стране, стать интегральной частью профессионального сообщества в Израиле. И очень надеемся, что они найдут свое место и добьются успеха».

Кстати – без, кстати не обойтись…

Известно, что сюжет «Гамлета» придумал не Шекспир. Как и все свои сюжеты, историю о датском принце он, будучи драматургом популярной труппы «Слуги лорда-камергера», позаимствовал у коллег. Неустановленный английский автор (скорее всего, Томас Кид) написал драму мести, основанную на средневековой хронике о короле Ютландии, записанной датским летописцем Саксоном Грамматиком в книге «Деяния данов». Так что на момент премьеры в 1600 (или 1601 — точная дата неизвестна) году зрителям театра «Глобус» сюжет был уже хорошо знаком и шекспировский «Гамлет» воспринимался не иначе как ремейк. Другое дело, что у Шекспира был дар находить и адаптировать сюжеты. Детективная (и кровавая) трагедия о борьбе за престол, о безумии, любви и мести уже пятый век пользуется невероятной популярностью. Сам автор сыграл в спектакле Тень отца Гамлета. Кто будет Тенью в «Эльсиноре»? Ждите премьеру!

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Автор спектакля – Михаил Кайт

Сценография и костюмы – Женя Шехтер

Подбор музыки – Михаил Кайт

Световое оформление – Михаил Чернявский, Инна Малкин

Драматургия и обработка текстов – Михаил Кайт, Юлия Ольшанецкая

Адаптация текстов на иврит – Рут Левин

Помощник режиссера – Александра Кайт

Техническое обеспечение – Ноам Еловский

Актеры и соавторы:

Мужчина средних лет (Клавдий и он же Гамлет-старший) – Виталий Воскобойников

Женщина средних лет (Гертруда) – Елена Кохоновер

Молодой человек (Гамлет) – Григорий Каценельсон

Молодая девушка (Офелия) – Ольга Муравьева

Актер, похожий на Ричарда 3-го – Мишель Иоффе

Актриса, похожая на Леди Макбет – Евгения Итин

Актриса, похожая на Джульетту – Ася Фельдберг

Продолжительность спектакля: 2 часа 15 минут без антракта.

Спектакль создан при поддержке Министерства культуры Израиля в рамках Гильдии независимых режиссеров Израиля (EVE(.

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Независимый Мультикультурный Театральный Проект – «Белый театр» (התיאטרון הלבן)

«Эльсинор»

Спектакль идет в двух версиях: на иврите и на русском языке с титрами на иврите.

Спектакли 25 и 26 июня пройдут на русском языке с титрами на иврите.

25.6 – предпремьерный показ

26.6 – предпремьерный показ

Спектакли пройдут на сцене «Театрон ха-Ханут» в Тель-Авиве (улица Тель Гиборим, 5, 2-й этаж).

Информация и заказ билетов по ссылке:

https://www.hanut31.co.il/events/lsynwr-2023-06-25-20-00

При заказе билетов на сайте обратите, пожалуйста, внимание, на каком языке идет спектакль в выбранную вами дату.

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Иллюстрация – © Мария Васильева – предоставлена пресс-службой «Белого театра»