Emil Khachaturian Trio – вновь в Музее Иланы Гур в Старом Яффо. Джаз в real-time

У нас в стране есть замечательный гитарист – Эмиль Хачатурян. Не хочу его ни с кем сравнивать. Его надо слушать, а не сравнивать. Слушать сольно, с его трио, в других составах и на живых концертах. Ближайший – в музее Иланы Гур в четверг, 8 февраля. Все остальное – ниже.

В четверг, 8 февраля в музее Иланы Гур в рамках серии джазовых концертов пройдет концерт «Inspiration» – выступление Emil Khachaturian Trio, едва ли не первое в стране после полугодичного перерыва, после американских и канадских каникул, sorry – гастролей. Emil Khachaturian Trio – это собственно говоря, сам Эмиль Хачатурян – гитара, вокал, Антон Турусов – перкуссия и Таль Бабицкий – фортепиано.

В этот вечер «Вдохновения» прозвучат авторские песни и инструментальные композиции – стандарты джаза, фламенко, каверы, этни-джаз. Сочетание экспрессии, утонченности и всесторонности. Важная составляющая выступлений трио Эмиля Хачатуряна – импровизация, сотворение музыки в real-time непосредственно перед слушателями, которые становятся свидетелями того, как рождается музыка. Используя современные термины, можно сказать, что нас ждет вечер иммерсивного джаза – ведь импровизация зависит от реакции и настроения зала.

Эмиль Хачатурян – талантливый, харизматичный, романтичный представитель израильской джазовой сцены. Лёгкий джаз и латино, много авторской музыки, много необычных аранжировок, когда знакомые композиции приобретают иное звучание. И много импровизации, поскольку на своих концертах Эмиль Хачатурян и его трио уделяют особое внимание созданию музыки в реальном времени, создавая новую музыку непосредственно на концертной площадке, отражая энергетику, настроение и ощущение мира на данный момент, передавая свою философию музыки, демонстрируя невероятное владение инструментом.

Эмиль Хачатурян – музыкант-профессионал, гитарист-виртуоз, композитор и исполнитель своих авторских песен, которые он пишет на разных языках: украинском, русском, английском. Эмиль родился и вырос в Украине в семье моряка. Музыкой увлекся, когда ему было 15 лет, и уже в 16 лет он сочинил свою первую музыкальную композицию. Эмиль закончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил, служил в армии, но мечта стать музыкантом не покидала его. До 2014 года он жил в Киеве, давал концерты по всей Украине, был фронтменом группы «NEOGARA». С 2014 года Эмиль живет в Израиле, является лауреатом множества международных музыкальных конкурсов, его авторские композиции звучат на разных радиостанциях мира в США, в Великобритании, в Канаде, Европе, в Украине, Мексики, Бразилии и в других странах. С марта 2021 года он стал членом жюри музыкального международного конкурса «Golden Time Talent». На сегодня Эмиль Хачатурян является участником таких групп как «Wood-n-Soul Project», «Los Emigrantes», «BlackSea Swing» и имеет свой собственный успешный музыкальный проект «Emil Khachaturian и Cо».

В январе 2022 года вышел первый авторский альбом Эмиля Хачатуряна «Intimate» – 8 композиций с минимум эффектов, интимный, искренний разговор гитары и Эмиля Хачатуряна со слушателями – такой же разговор, какой и будет в четверг, 8 февраля 2024 года в Яффо.

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Emil Khachaturian Trio. «Inspiration» .

Музей Иланы Гур в Старом Яффо.

Четверг, 8 февраля 2024 года, начало концерта – в 19:30, вход в музей – с 18:30.

Эмиль Хачатурян – гитара, вокал.

Антоном Турусовым – перкуссия

Таль Бабицкий – фортепиано.

Линк на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=FYQ3mjAu71o

Сайт Эмиля Хачатуряна – https://www.emilkhachaturian.com/

Цена билета на вечер (включая концерт и входной билет в музей) – 80 шекелей.

Билеты можно приобрести по ссылке https://bit.ly/3UhObYI

или по телефону 03-6837676 (музей).

Количество мест ограничено. Места не нумерованы, рассадка в свободном формате.

Страница мероприятия в фейсбуке https://www.facebook.com/events/6993861414066103/

Сайт музея – https://www.ilanagoormuseum.org

Страница музея в фейсбуке на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa

Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.

Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)

Фотографии – © Вера Лехем, © Ашер Давидсон – предоставлены Эмилем Хачатуряном