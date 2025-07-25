Если бы ТАНАХ писала женщина…

Впечатления – Вадим Малев Если бы кто-то еще вчера сказал мне, что я просижу полтора часа, слушая, как праматери Танаха спорят, плачут, поют и требуют справедливости — я бы вежливо усомнился. Но сегодня я выхожу с этой оперы с чувством, к которому трудно подобрать определение. Это не восторг. И совсем не разочарование. Это — уважение.

«Матери» — не опера в привычном смысле. Это попытка переосмыслить древний текст, извлечь из него женские интонации, которые были подавлены, затушеваны или вовсе не услышаны за тысячелетия мужского прочтения. Авторы берут на себя дерзкую и рискованную миссию: дать голос тем, кто в ТАНАХе чаще молчит, чем говорит — Саре, Ревекке, Лее, Рахели. И совсем уж безымянным: женам Лота, Ноя, Потифара и другим. Голос современный, иногда резкий, иногда пронзительно хрупкий.

Можно спорить, допустимо ли переписывать Книгу Книг, позволительно ли превращать женскую боль в сценический эффект, допустима ли сама форма этого «нового апокрифа». Но очевидно другое: это сделано из жгучей потребности быть услышанными — женщинами, которым веками давали только одно право: быть матерью.

Музыкально «Матери» — это смесь традиционного и современного: восточные интонации, камерный оркестр, вокальные партии, которые, кажется, больше говорят, чем поют. Иногда это звучит на грани — но в этом, похоже, и был расчет: не очаровать, а встревожить.

Сценическая реализация Израильской Оперы выдерживает сложность замысла. Музыка Давида Зебы — сдержанная, выразительная, без нажима, но с нервом, — точно поддерживает интонацию героинь. Режиссура Ширит Ли Вайс держится на тонком балансе между символом и действием: здесь движение говорит не меньше, чем слово, а пауза — не меньше, чем крик.

На сцене — восемь женщин. Четыре солистки Израильской Оперы: Шай Блох Яэль Левита Даниэла Скорка Анат Чарны

И четыре актрисы театра «Гешер»: Наташа Манор Рони Эйнав Лена Фрайфельд Лилиан Рут

Особенно хочется отметить неподражаемую Яэль Левита в роли… Бога. Да, здесь и Бог — женщина. И это, надо признать, работает.

Вопросов к увиденному остаётся много. Иногда рассерженным женщинам не хватает сомнения, самоиронии. Иногда изображаемое на сцене становится слишком черно-белым. Но даже в эти моменты ощущается искренность. Это — не покушение на Книгу, это диалог с ней. Смелый, порой наивный, но по-человечески подлинный.

И, может быть, сегодня, в разгар столь нелегких времён, важно именно это — говорить о материнстве, боли, выборе и вере. Даже если голос дрожит. Даже если ты не во всём согласен с авторами…

Фото: Йосси Цвеккер Пиар: Sofia Nimelstein PR&Consulting