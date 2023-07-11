Евгений Левитас:  Я называю свое произведение не оперой, а «оперным рассказом»

В рамках заключительных концертов нынешнего сезона Израильского Камерного Оркестра, 19 и 20 июля в Тель Авиве прозвучит «оперный рассказ» – камерная мини-опера израильского композитора Евгения Левитаса «Последний демон», либретто которой написал Рои Хен по одноименному рассказу Исаака Башевиса-Зингера.

Об истории создания этого «оперного рассказа» Евгений Левитас рассказал в интервью Роману Индыку – ведущему программы «Турандот» – недельному обзору культурных событий на «Лучшем радио» (https://www.facebook.com/best.radio.il, https://radio1064.co.il/, программа прозвучала в эфире в пятницу, 7 июля, в 12:00).

– «Последний демон», ваша новая камерная опера, основана на рассказе Башевиса-Зингера «Тишевицкая сказка»…

– В русском переводе есть несколько вариантов названия этого рассказа – «Последний демон», «Последний черт», «Тишевицкая сказка»… Я не думал прежде о том, как она будет называться по-русски, поскольку опера написана на иврите, но все-таки ее название будет «Последний демон». Либретто написал Рои Хен, мой очень хороший друг, известный израильский писатель, главный драматург театра «Гешер».

– Когда у вас возникла мысль написать такое произведение? Обратиться к творчеству Башевиса-Зингера?

– История эта началась много лет назад. У меня появилась идея создать серию очень коротких камерных опер – от пятнадцати минут до получаса, основываясь на различных рассказах. В какой-то момент я просто влюбился в прозу Башевиса-Зингера и начал думать о создании музыкальной серии, основанной на его прозе. Когда я познакомился с Ариэлем Цукерманом, который на тот момент был главным дирижером Израильского Камерного Оркестра, он заказал мне произведение для оркестра. Ему очень понравилась моя идея создания короткой оперы по мотивам рассказа «Последний демон», мы сразу остановились на этом варианте, а позже ко мне присоединился Рои Хен, и написал либретто. И в итоге, думаю, у нас получилось нечто интересное и необычное – камерная опера для двух певцов продолжительностью 25 минут. Сопрано Даниэла Скорка поет партию маленького демона, баритон Гай Пелец исполняет две партии – демона и раввина.

Мне было интересно написать оперное произведение для небольшого зала. Чтобы все было намного более интимно, чтобы вокалисты могли позволить себе петь «пиано». Я начал размышлять над материалом, перечитал огромное количество рассказов, и меня особенно впечатлили рассказы Исаака Башевиса Зингера, и в результате выбор пал на «Последнего демона». У Башевиса в много юмора, очень легкий почерк, но в конце читателя ожидает сильный финал

«Скажите мне правду, евреи,

Зачем в мире нужны демоны?»

Этот вопрос задается и в начале, и в конце рассказа – зачем демоны нужны в этом мире, когда давно уже их роль взяли на себя люди? По каббале в каждом человеке есть и хорошее, и плохое, и суть в том, куда эта внутренняя борьба приведет.

Я был рад, что мой друг Рои Хен, которого я считаю блестящим писателем и драматургом, согласился написать либретто; стиль Рои созвучен письму Башевиса Зингера.

Героиня нашего рассказа – маленькая демоница (ее партию исполняет Даниэла Скорка), живущая в провинциальном городке и занимающаяся мелкими подстрекательствами. Ее жизнь меняется, когда Ашмедай (Асмодей), царь демонов, появляется перед ней собственной персоной и приказывает соблазнить благочестивого раввина.

Конфликт между влечением ко злу и огнем веры поднимает вопросы об идентичности, иудаизме и войне, таящейся перед нами снаружи и изнутри.

– То, что вы рассказываете слышится как немного странная, и во многих отношениях авангардная история. Ведь рассказ это совсем не оперный жанр; либретто, основанное на идишисткой прозе – это новый ход. Мы привыкли к тому, что оперный жанр предлагает трехчасовое действо, большое пространство, сложные декорации, машинерию, симфонический оркестр… А тут предполагается нечто совсем другое.

– Когда-то мне довелось слушать большую оперу в камерной постановке, под аккомпанемент фортепиано, в небольшой студии, и я был поражен, насколько это было более откровенное, искреннее и настоящее ощущение по сравнению с постановками в огромных оперных залах, с большими оркестрами, несмотря на масштабность этих постановок, даже их величие. И тогда я понял, что опера началась как раз с такого камерного формата – несколько певцов, без хора, с очень маленьким составом оркестра. Я подумал, что хорошо бы вернуться к истокам и сделать что-то камерное и маленькое. Поэтому я называю свое произведение не оперой, а «оперным рассказом».

– Фактически это возвращение к исходному формату оперы?

– В качестве формы – да. Но ее музыкальный язык, конечно, абсолютно современный.

– На Западе сейчас происходит настоящий бум «Тик-така» – то есть оперы «Тик-так, бум!» композитора Джонатана Ларсона (американского композитора, лирициста и драматурга, известного исследованиями социальных проблем в своих работах . Типичные примеры использования им этих тем можно найти в его мюзиклах «Богема» и «Тик-так, бум!». Он получил три посмертные премии «Тони» и посмертную Пулитцеровскую премию за рок-мюзикл «Богема»), который придумал жанр интимного мюзикла. Не эти огромные бродвейские великолепные и сложные постановки, которые идут десятилетиями, а мюзикл, который происходит в голове одного из героев, или в небольшом офисе, то есть очень интимный, камерный, сжатый.. Можно ли говорить о том, что и опера делится на разные жанры – на огромные блокбастеры типа «Аиды» и иные, камерные оперы?

– Я очень люблю Джонатана Ларсона, но, насколько я знаю, «Тик-так, бум!» появился не потому, что он хотел сделать камерный, маленький мюзикл, а просто его музыку поначалу никто никуда не брал…

– Ну у вас-то другая ситуация, у вас заказ.

– Есть огромное количество современных камерных опер, это не что-то новое, что мы придумали. У Бернстайна есть маленькая опера для двух певцов, она называется «Trouble in Tahiti» («Волнения на Таити», одноактная опера написанная Леонардом Бернстайном в 1952 году). Идея моя была в том, чтобы вернуться к камерному оркестру и к малым залам – так как я занимаюсь концертной музыкой, акустической, без усиления. Идею вернуться к малому составу очень сильно диктует сам музыкальный язык. Так как это музыка акустическая, то малый состав не может играть в большом зале, поэтому мое произведение рассчитано на камерные залы.

– Было ли сложно переходить на камерное звучание в этом жанре?

– Нет, совсем нет. У меня большой опыт работы с камерными составами. Это примерно так же, как когда вы читаете роман, или вы читаете рассказ. В рассказе нет такой широкой палитры, все намного более камерно.

– С другой стороны, требования гораздо выше, это почти поэзия. А что означает «заказ Израильского Камерного Оркестра», что это подразумевает?

– Министерство культуры Израиля поддерживает новую музыку. Существует программа, которая называется «Коль корэ» (Open call), направленная на то, чтобы помогать всем израильским оркестрам заказывать израильским композиторам новые произведения.

-Что касается Башевиса-Зингера то он – выразитель ашкеназской европейской культуры.

– Башевис-Зингер очень интересный автор, но в Израиле он не очень популярен, и найти его книги на иврите невероятно сложно, их редко переводили, а то, что переводили, издавалось очень малыми тиражами. Это действительно ашкеназская культура середины 20-го века.

– В чем сложность восприятия в Израиле ашкеназской культуры? Ее не хотят принимать или с ней просто не очень знакомы? В театре «Идишпиль» тоже разгорается сейчас большой скандал…

– Да, я знаком немного с этой историей. Но я думаю, что дело не в этой культуре, а в людях, которые ее продают. Потому что отношение, как мне кажется, дирекции некоторых заведений к искусству и к тому, как его надо продвигать, абсолютно неверное. Это мое личное мнение.

– Извините, что мы ушли от темы, но вопрос существования ашкеназской культуры болезнен и актуален. Вернемся к вашей премьере, на какую дату она запланирована?

– Премьера состоится 19 и 20 июля, в зале «Реканати» Тель-Авивского музее искусств. Это будет концертное исполнение, без костюмов и декораций, я отношусь к этому как к «пайлоту», первой пробе. Опера, как я уже говорил, длится 25 минут, но в ней есть полная история, как и в рассказе, цельное действие и сюжет.

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Произведения Евгения Левитаса исполнялись в Израиле, Германии, Италии, США, России, Китае, Японии и Тайване. Среди его театральных работ: «Молли Суини» и «Человек, который думал, что его жена была шляпой» в иерусалимском театре «Хан», «Варшавская мелодия» и «Амок» в Театре «Маленький» и «Цемах» в совместной постановке Габимы с театром «Маленький».

С Евгением Левитасом сотрудничают такие известные израильские музыканты, как трубач Авишай Коэн, Хен Цимбалиста, Шломи Шабан, Шломо Арци, Хава Альберштейн и другие.

Евгений Левитас принадлежит к новому поколению композиторов, является лауреатом IMA (Independent Music Awards). В своем творчестве он использует такие музыкальные жанры и стили, как классический, современный, джазовый, электронный, а также поп и рок. Произведения и аранжировки Евгения можно услышать в концертных залах, на компакт-дисках, в театрах и на телевидении.

Музыку Левитаса исполняли многие ведущие оркестры и музыканты, в том числе Израильский филармонический оркестр, Израильский камерный оркестр, Вюртембергский камерный оркестр Хайльбронна, Иерусалимский симфонический оркестром, оркестр Арена ди Верона (Arena Di Verona), Хен Цимбалиста и многие другие. С 2019 по 2021 год Левитас являлся композитором при резиденции Израильского кибуцного оркестра Нетании. The Jerusalem Post писал о музыке Левитаса следующее: «… Концерт Левитаса – торжество звуков, которое нечасто можно услышать в концертных залах…»

В качестве кинокомпозитора Левитас написал музыку к известным документальным фильмам, таким как «Человеческий фактор» Дрора Морэ, «Человеческое оружие» Илана Зива для канала ARTE, к фильму «Трамвай в Иерусалиме» Амоса Гитая, к трейлеру «Звездный путь: Следующее поколение» для Star World TV и многим другим. Фильм с музыкой Евгения Левиатса «Спасательные вертолеты» режиссера Элана Франка удостоен золотой награды на Международном кинофестивале в Хьюстоне.

В качестве продюсера и аранжировщика Евгений Левитас участвовал в записи многих мультиплатиновых и золотых пластинок ведущих израильских артистов, таких как Шломи Шабан, Рита, Шломо Арци и Рами Кляйнштейн.

Рут Гутман Бен-Цви (постоянный автор газеты «HaTzofe») писала: «… Левитас обладает не только обаянием…, но и даром сочинять современную, смелую и красивую музыку»

Драматург, писатель и переводчик Рои Хен является штатным драматургом театра «Гешер». Он был удостоен театральной премии Розенблюма за заслуги в области сценических искусств, премии Эшколь для писателей на иврите и премии министра культуры имени Ицхака Навона. Он автор книг «Великий шум», «Тель-Авив», «Души», “Чернильные кони». Среди его пьес – «Кто я такой», «В туннеле», «Плут», «Я Дон Кихот», «Бесы», «Алиса», «Путешествия Одиссея», «Дух театра», «Сокровище под мостом».

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Израильский Камерный Оркестр

Среда-четверг, 19-20 июля 2023 г. | 20:00 | Тель-Авивский музей искусств, зал «Реканати».

Дирижер: Йеско Сирвенд (Германия) | Сопрано: Даниэла Скорка | Баритон: Гай Пелец | Скрипка: Ноа Вильдшут (Нидерланды)

Евгений Левитас / Рои Хен «Последний демон». Камерная опера по рассказу Ицхака-Башевиса Зингера «Тишевицкая сказка» (мировая премьера *)

Феликс Мендельсон (1809-1847). Концерт для скрипки с оркестром ми минор, соч.64

Людвиг ван Бетховен (1770-1827). Симфония № 3 («Героическая») ми-бемоль мажор, соч.55

*Произведение написано по заказу Израильского Камерного Оркестра в рамках проекта «Коль корэ» для концертного сезона 2022/23, в качестве поощрения создания произведений израильскими композиторами при поддержке Министерства культуры и спорта.

Заказ билетов: https://bit.ly/46HYSYz

Скидка для владельцев карточки «ДигиТель» – стоимость билета 65 шекелей.

Для молодых людей до 30 лет – стоимость билета 60 шекелей.

Подробности на сайте оркестра или по телефону 077-8043380

Фотографии (© Леон Мороз) предоставлены пресс-отделом Израильского Камерного Оркестра