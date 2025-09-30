 Фестиваль Абу-Гош 2025

По материалам пресс-релиза

Фестиваль Абу-Гош возвращается на сцену в дни праздника Суккот. Абу-Гош – это пять дней волнующей, разнообразной, первоклассной и доступной музыки в славящейся своей акустикой церкви в Абу-Гоше и на уютной площадке Центра Рабина в Тель-Авиве.

В этом году в рамках фестиваля пройдут около 30 концертов и музыкальных событий, в которых соединяются традиция и новаторство: шедевры барокко и классики рядом с джазовыми представлениями, французским шансоном, ивритской песней и новыми оригинальными программами.

Концерты в церкви Кирьят-Яарим в Абу-Гоше предложат классическую и барочную музыку, виртуозное исполнение шедевров, среди которых: «Погребальная и благодарственная одa» Генри Перселла в исполнении оркестра «Барокада» и ансамбля Сесилия, «Реквием» Форе в исполнении хора Шахар, солистов и ансамбля музыкантов Филармонии, ансамбль Барокада в концерте «Искусство виртуозов» – вершина камерного барокко, с шедеврами Баха, Генделя и Вивальди, с участием скрипача и дирижёра из Эстонии Андреса Мустонена.

Наряду с классикой, в программе фестиваля в Тель-Авиве – израильская классика: Шем Тов Леви с лучшими своими произведениями и песнями в камерных аранжировках, а также посвящение Пьяццолле, Баху и Форе; Шломо Идов со своими лучшими песнями и любимыми произведениями латиноамериканской музыки.

Кроме того, в программе в Тель-Авиве – «Синатра в Новом Орлеане»: трубач Эли Премингер с ансамблем «Шоколадная фабрика» приглашают певца Остина Стерлинга в уникальную встречу блюза Нового Орлеана с классикой Синатры; ансамбль ударных инструментов Tremolo с особой аранжировкой «Рапсодии в стиле блюз» Гершвина и многое другое.

В Центре Рабина состоятся красочная ярмарка художников и бесплатные представления на террасе Центра Рабина – в открытой и праздничной атмосфере.

Фестиваль Абу-Гош Суккот 2025, 7–11 октября

Церковь Кирьят-Яарим, Абу-Гош | Центр Рабина, Тель-Авив

Художественный руководитель фестиваля Амит Тиффенбрун, продюсеры – Алон Харар и Яэла Авиталь. Фестиваль предлагает богатую и разнообразную программу, в которой соединяются традиция и новаторство: шедевры барокко и классики наряду с джазом, фламенко, французским шансоном, ивритской песней и новыми оригинальными проектами.

«Уникальность фестиваля Абу-Гош в этом году – в широком диапазоне между возвышенной атмосферой церкви Кирьят-Яарим и многоцветным праздником в Центре Рабина в Тель-Авиве, – говорит художественный руководитель фестиваля Амит Тиффенбрун. – В Абу-Гоше мы услышим Misa Criolla Рамиреса в исполнении ансамбля Collegium и ансамбля латиноамериканского фольклора; целый концерт, посвященный вокальной музыке Баха, с оркестром «Барокада» и Израильским вокальным ансамблем; посвящение творчеству Эяля Бата с Камерным хором Рамат-Гана и музыкантами Филармонии под управлением Ханы Цур, а также латиноамериканское музыкальное путешествие Gracias a la Vida с контратенором Янивом д’Ором и ансамблем Mezzо. В Тель-Авиве нас ждут «Рапсодия в стиле блюз» Гершвина в исполнении ансамбля Tremolo и джазовой пианистки Анат Форт, концерты Шем Тов Леви и Шломо Идова, а также вечер памяти к 50-летию со дня смерти Майка Бранта с участием актера и певца Дана Шапира. Открытие фестиваля 7 октября – в день, наполненный в национальной памяти болью, – лишь добавит эмоциональной мощи таким выдающимся произведениям, как Реквием Форе с участием хора Шахар и Funeral Sentences and Music for the Funeral of Queen Mary Перселла в исполнении оркестра Барокада, и наполнит музыку духом утешения и надежды».

В церкви в Абу-Гоше будут представлены программы классической и барочной музыки. Среди концертов: Генри Перселл – Funeral Sentences and Music for the Funeral of Queen Mary и Te Deum – два драматические и противоположные по характеру произведения, созданные в честь королевы Марии II: первая – завораживающая церемониальная погребальная музыка, вторая – красочный и жизнерадостный гимн хвалы, в исполнении оркестра Барокада и ансамбля Сесилия. Реквием Форе – бессмертный шедевр, сочетающий утонченную духовность и возвышенную красоту, будет исполнен хором Шахар, солистами и квинтетом музыкантов Филармонии.

Messe de Minuit и Misa Criolla – возвышенная встреча Европы и Южной Америки: элегантная Messe de Minuit Марка-Антуана Шарпантье и захватывающая Misa Criolla Ариэля Рамиреса, в исполнении оркестра Барокада, ансамбля латиноамериканского фольклора, ансамбля Collegium из Тель-Авива, избранных солистов под управлением Ишая Штеклера.

«Прекраснейшие молитвы, прекраснейшие песни»: Камерный хор Рамат-Ган под управлением Ханы Цур соединит классические мессы Шуберта и Моцарта с оригинальными песнями и аранжировками израильского композитора Эяля Батта – в сопровождении квинтета музыкантов Филармонии.

«Мастерство виртуозов» – вершина камерного барокко, шедевры Баха, Генделя и Вивальди в исполнении ансамбля Барокада с участием эстонского скрипача и дирижера Андреса Мустонена.

«Всё это – голос Баха» – Израильский вокальный ансамбль и оркестр Барокада под управлением маэстро Андреса Мустонена в программе, полностью посвященной творчеству Баха – чистая полифония и величественная гармония.

Концерты в Центре Рабина в Тель-Авиве пройдут на четырех площадках: в большом зале Леи Рабин, в круглом камерном зале, в саду Тригубофф, где каждый вечер будут проходить выступления под открытым небом, и на великолепной панорамной террасе с видом на Тель-Авив. На террасе публика сможет посетить ярмарку художников, насладиться бокалом вина и бесплатными выступлениями.

Программа в Тель-Авиве предлагает богатое путешествие в мир звуков и экзотических оттенков, стирающих границы между классикой и современностью. Среди них:

• «Моцарт – вспышка гениальности» — праздничный концерт, посвященный творчеству Вольфганга Амадея Моцарта: от оперных арий до камерных произведений и хоровых фрагментов, с торжественным финалом — Коронационной мессой в исполнении хора «Шахар» и оркестра «Солисты Тель-Авива» под управлением Барака Таля.

• Гершвин — «Рапсодия в стиле блюз»: ансамбль ударных «Тремоло» представит особую аранжировку знаменитого произведения; вместе с ними сопрано Керен Хадар и баритон Яир Полищук исполнят шлягеры из оперы «Порги и Бесс», включая Summertime и It Ain’t Necessarily So.

• Шломо Идов — «Мечтая по-испански»: праздничный и очень личный концерт, в котором соединяются мягкий иврит с латиноамериканскими ритмами; прозвучат его лучшие песни и любимые латиноамериканские произведения.

• Шем Тов Леви — в специальной программе с его лучшими композициями в камерных аранжировках, наряду с посвящениями Пьяццолле, Баху и Форе.

• «Синатра в Новом Орлеане»: трубач Эли Премингер и ансамбль «Фабрика шоколада» приглашают певца Остина Стерлинга («израильский Фрэнк Синатра») в захватывающее шоу джаза, свинга и ностальгии, где блюз Нового Орлеана встречается с классикой Синатры.

• Дан Шапира — вечер, посвященный памяти Майка Бранта и французскому шансону: актер и певец представит романтическую программу под открытым небом, посвященную одному из величайших голосов французской музыки.

Как и в прошлые годы, в Центре Рабина состоится «Музыкальное утро» — пять концертов по одному билету (всего 80 шекелей). Это разнообразный опыт: хоры, госпел, израильская музыка и мировые традиции, а также экскурсия по Музею Ицхака Рабина. Среди главных событий:

Хор «Бат-Коль»: классика всех времен — произведения от классики до XXI века и аранжировки популярных израильских песен.

Born&Raised — израильский госпел «от души»: яркий женский ансамбль, соединяющий госпел с еврейскими и международными текстами.

• «Болеро в Париже» — студенты академии музыки и танца в Иерусалиме в программе французской музыки с испанской душой, от Бизе до Равеля, под руководством Дуди Зевы и Томера Ярива.

Фестиваль Абу-Гош классической, этнической и джазовой музыки — один из старейших музыкальных фестивалей Израиля. Он был основан в 1957 году Зиги Штедерманом и возобновлен в 1990-е годы продюсером Гершоном Коэном. За годы своего существования фестиваль развился, сохранив свою особенность — открытую, новаторскую и освежающую атмосферу вне традиционных концертных залов, в местах с уникальной акустикой.

Фестиваль Абу-Гош продолжает сочетать традицию и новаторство и приглашает всех любителей музыки стать его участниками.

Фестиваль Абу-Гош, праздник Суккот, 7–11 октября,

церковь Кирьят-Яарим и Центр Рабина, Тель-Авив.

Полная программа, информация и билеты — на сайте фестиваля: www.abugoshfestival.co.il

https://www.facebook.com/festivalabugosh

Программа фестиваля: https://did.li/AzNTY