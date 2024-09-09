Фестиваль «Дни Моцарта» в конце сентября

Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Верхнее фото – Фестиваль Моцарта. Фото – © Йоэль Леви

«Мелодия — суть музыки»

Вольфганг Амадей Моцарт

Музыкальный опыт, полный очарования и юмора, встреча с сочинениями гениального композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Лучшие оркестры, ансамбли и солисты представят произведения легендарного композитора во всей их роскоши.

Концерты, сольные выступления, мастер-классы, лекции и танцевальные мастер-классы проведут первоклассные израильские

и зарубежные артисты, которые присоединились к созданию Израильского оркестра Моцарта, играющего в стиле эпохи Моцарта. Без дирижера, на отреставрированных старинных инструментах в аутентичном историческом стиле.

Фестиваль отмечает 268-летие Моцарта тремя днями творчества, волшебства, новаторства и истории.

Фестиваль «Дни Моцарта», 26–28 сентября 2024 г., Муниципальный музыкальный центр, Тель-Авив-Яффо.

Художественный руководитель: Цви Меникер

26 сентября откроется четвертый фестиваль «Дни Моцарта» — три дня творчества, волшебства, новаторства и истории.

Несмотря на сложную ситуацию, тяжелые времена и печальные новости, организаторы фестиваля решили его не отменять, считая, что музыка в целом и творчество Моцарта в частности способны исцелить израненную душу и поднять настроение, предложить убежище, куда можно хотя бы на мгновение скрыться от ранящих душу новостей и тем не менее, по-прежнему помнить и поминать тех, кого нет, и тех, чьего возвращения мы страстно ждем.

Фестиваль зародился в 1997 году по инициативе Эриха Фишера, основателя Международного фонда поощрения искусства и культуры в Мюнхене, в Германии. Видение Фишера заключалось в том, чтобы возродить музыку Моцарта среди публики – как молодой, так и не слишком, посредством концертов высочайшего художественного уровня, и в то же время доступных, в ясном раскрепощенном исполнении, в доброжелательной и раскованной атмосфере.

«Моцарт написал более 800 произведений. Фестиваль подчеркивает новый и свежий стиль, который он привнес в музыку эпохи классицизма, одним из самых выдающихся композиторов которой он был. Моцарт внес огромный вклад в классическую музыку, и сочиненная им музыка послужила источником вдохновения для целого ряда композиторов», — говорит Цви Меникер, художественный руководитель фестиваля.

В этом году фестиваль будет отмечать 268-й день рождения Моцарта. Три дня публика проведет в атмосфере его полных очарования и юмора произведений, как хорошо известных, так и менее знакомых слушателям. В программе фестиваля 27 мероприятий, включая оркестровые и камерные концерты, сольные и хоровые концерты, мастер-классы, уроки старинных танцев и лекции – все это в исполнении первоклассных израильских и зарубежных артистов, участвовававших в создании «Израильского оркестра Моцарта», который играет в духе времен великого композитора: без дирижера, на отреставрированных инструментах того периода и в историческом, или как его называют, «аутентичном» стиле. Оркестр представит разноплановые концерты, оперные арии с участием замечательных певцов, серенады и многое другое.

Фестиваль откроется праздничным концертом, в котором «Израильский оркестр Моцарта» исполнит важное произведение композитора – Симфонию ми-бемоль мажор, К. 543. Это произведение — одна из трех последних крупных симфоний, написанных Моцартом, а также наименее исполняемая. На концерте это произведение впервые будет исполнено на подлинных инструментах периода классицизма.

Кроме того, оркестр исполнит до-минорный концерт для фортепьяно с оркестром, один из двух, написанных Моцартом в минорной тональности. Это одно из самых известных произведений Моцарта, которое используется в бесчисленных фильмах и пьесах для создания соответствующей атмосферы.

Программа фестиваля включает в себя немало увлекательных концертов. Среди них: цикл всех камерных произведений Моцарта с участием фортепиано (трио, квартеты и квинтеты), интимную «домашнюю» музыку для фортепиано, скрипки и голоса; концерт «64 вещи» – неповторимый концерт с участием публики, который знакомит слушателей с миром Моцарта и его современников в разных его аспектах, таких, как музыка, театр, поэзия и социальный контекст. «Праздник в Зальцбурге» — концерт, на котором прозвучит Серенада си мажор К. 204 и Концерт для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор, К. 271. «У Моцарта в гостиной» – концерт, на котором будет исполнена музыка для фортепиано и не только.

Концерты будут исполнены на старинных инструментах. Особое звучание этих инструментов обогащает ощущения слушателя и переносит его в XVIII век, создавая тем самым музыкальное переживание, наиболее близкое к историческому источнику.

Особое внимание на фестивале уделяется фортепиано – основному инструменту Моцарта. Фортепиано находится в центре концертов «С Моцартом в гостиной», оркестровых концертов, включающих не менее трех концертов для фортепиано с оркестром, и, конечно же, камерных концертов. Фортепиано времен Моцарта сильно отличалось от современного фортепиано: оно появилось в Вене только в 1780 году, поэтому произведения Моцарта, в которых он является главным, представляют собой новаторскую и захватывающую музыку, которая прекрасно выражается с помощью инструментов, для которых она была написана. Фортепиано Моцарта будет представлено на концертах, а также на специальном семинаре «Молоточковое фортепиано», на котором Гили Лофтус, Шарон Прошански и Цви Меникер будут объяснять и демонстрировать игру на этом старинном инструменте – «хаммерклавире».

Помимо концертов, на фестивале пройдут специальные мероприятия, такие как «Танцы с Моцартом» — Моцарт был едва ли не самым разносторонним из всех композиторов. Он писал крупные музыкальные произведения, камерную музыку, оперы, арии – но не многие знают, что он был еще и заядлым танцором – и написал множество музыкальных произведений для танцев. В танцевальную мастерскую «Танцы с Моцартом» придет Барбара Лейтерер – знаток исторических танцев – и познакомит публику с танцами и манерами XVIII века.

Также на фестивале: «Серенады и шутки» – студенты Академии музыки и танца в Иерусалиме с Израильским оркестром Моцарта исполнят «Музыкальную галиматью» – Gallimathias musicum К.32 и Серенаду си мажор, К.204. – два произведения, излучающие юмор и обаяние Моцарта.

Фестиваль, при щедрой поддержке Фонда Эриха Фишера, привносит в него еще одну особенность: концерты «Моцарт для всех», на которых играют и поют ансамбли и группы музыкантов и певцов – любителей. На предыдущих фестивалях эти концерты имели большой отклик, как со стороны исполнителей, так и со стороны публики; непосредственная связь, которую они создавали между фестивалем и окружающим его сообществом, вызывала всеобщее волнение.

Среди артистов, которые примут участие в фестивале, – сопрано Техила Нини Гольдштейн и бас Яир Полищук, музыкальный руководитель фестиваля, пианист Цви Меникер – видный музыковед и преподаватель в ведущих учебных заведениях в разных странах мира; прославленная скрипачка Кати Дебрецени, сопрано Шахар Глюк, пианистка Гили Лофтус, студенты Академии музыки и танца в Иерусалиме, флейтист Рои Амоц, виолончелист Ира Гиволь, кларнетист с международной карьерой Лоренцо Коппола, певцы хора «Анкор» и многие другие.

Фестиваль подойдет всем любителям классической музыки от мала до велика, даже тем, кто никогда не слышал произведений Моцарта.

Фестиваль «Дни Моцарта», 26–28 сентября 2024 г.,

Муниципальный музыкальный центр, ул. Шаарит Исраэль, 10

(рядом со стадионом «Блюмфильд»), Тель-Авив-Яффо

Билеты: 30–90 шекелей (скидка 10% для пенсионеров и студентов)

Заказ билетов: https://did.li/YXTCN

Программа фестиваля: https://did.li/lSaOf