Фестиваль «Латино-Америка» в Тель-Авиве

Четвертый фестиваль «Латино-Америка» отправляется в путь и приглашает любителей латиноамериканской музыки насладиться ритмом и радостью, грустью и романтикой, которые эта музыка приносит. Сальса, самба, болеро, босса новa, сон – и многие другие замечательные латиноамериканские ритмы. В фестивале в этом году примут участие около 100 артистов из первых рядов латинской сцены Перу, Испании, Кубы, Мексики, Нидерландов, Бразилии, Аргентины, Венесуэлы и Израиля, которые принесут захватывающую и полную страсти латинскую музыку в Тель-Авив на три дня ритма и страсти. Посвящения Мерседес Соса и легендарной Селии Крус, бразильская музыка Стэна Гетца наряду с бразильским праздником самбы в представлении «Бразил Паис Тропикал». Посвящение вечному «Буэна Виста Сошиал Клаб», а также незабываемая «Миса Криола» и многие другие волнующие стили.

Четвертый фестиваль «Латино Америка» пройдет 19–21 февраля в Музее Тель-Авива. Фестиваль – это три дня захватывающих латиноамериканских ритмов.

В фестивале в этом году примут участие около 100 артистов из первых рядов латинской сцены в мире и в Израиле.

14 артистов из-за рубежа – из Перу, Испании, Кубы, Мексики, Нидерландов, Бразилии, Аргентины, Венесуэлы – и более 80 израильских артистов принесут на три дня ритма и страсти захватывающую латинскую музыку прямо в Тель-Авив–Яффо.

Зив Бен, художественный руководитель фестиваля: «Фестиваль «Латино Америка» приносит к нам все лучшее, что есть в латиноамериканской музыке. Музыка всего карибского региона и Центральной и Южной Америки сливается с теплом, характером и ритмом нас, израильтян. Сальса захватила мир в пятидесятые годы. Танго уже более ста лет – неотъемлемая часть нашего музыкального мира. Эта музыка, горячая и пылающая, может быть и грустной, романтичной и трогающей до слез. Мы принесем на фестиваль все лучшее из бесконечных возможностей, которые несут эти стили». С такими замечательными артистами, как кубинка Арахи Мартинес, Мариэла Кон из Перу, выдающийся кубинский пианист Чучито Вальдес, который окрасит Иоганна Себастьяна Баха в пылающие цвета Кубы, шоу-посвящения “Бразил Тропикал”, а также легенда, которая не кончается, – шоу-посвящение Buena Vista, кажется, что этот выбор окутает израильскую публику тремя днями “да, нам заслужили всю эту роскошь”. Мы прошли трудный период – и мы призываем всех прийти и побаловать свою душу. Десятки артистов из нашей страны и из-за рубежа, которые принесут все лучшее, что есть в мире румбы, самбы, танго, ча-ча-ча и других пылающих ритмов».

Фестиваль откроется Tijuana Brass, вечером латин-попа с двумя из самых выдающихся трубачей латино-европейской сцены, Хенселем Диасом и Мануэлем Мачадо, которые приедут на фестиваль с особым трибьют-шоу Хербу Алперту – одному из самых узнаваемых и любимых трубачей в истории джаз-попа, человеку, стоящему за звучанием Tijuana Brass и артисту, который изменил то, как мир слышит трубу.

Еще одна гостья фестиваля в этом году – кубинская звезда ARAHÍ, в прошлом солистка легендарного оркестра Anacaona, первого женского оркестра в Латинской Америке, выступит на фестивале со своим захватывающим шоу, сочетающим джаз, кубинский сон, соул и пылающий латин-грув. С международным репертуаром – от «Буэна Виста», кубинского репертуара, а также с ее собственными оригинальными песнями.

Среди я программ фестиваля:

Посвящение Buena Vista Social Club – проекту, который вернул миру магию кубинского сона, болеро и ча-ча, с участием кубинской певицы Эвелин Дюпюи, обладающей одним из самых узнаваемых голосов, которые олицетворяют глубокую душу Кубы. «Кубинский секрет фортепиано» – оригинальная программа фестиваля, сводящая на одной сцене двух самых выдающихся пианистов поколения: Chuchito Valdes, представителя легендарной кубинской фортепианной династии, и Pedro Benitez, одного из ярчайших представителей нового поколения – музыкальный диалог, в котором традиция и кубинская классика встречаются с современной импровизацией, афро-кубинской энергией и бесконечной творческой свободой.

Brazil Pais Tropical – новое сотрудничество международного аргентинского продюсера и басиста Фернандо Кнопфа и группы Latin Power, посвящение величайшим хитам Бразилии – от элегантности и минимализма босса-новы до бурных ритмов самбы и современной бразильской музыки, включая известные бразильские песни на иврите.

Волнующее посвящение Мерседес Соса: перуанская певица Мариэла Кахан, один из самых заметных голосов современной южноамериканской музыки, в особом и глубоком трибьют-шоу одному из величайших символов континента – Мерседес Соса. Своим мощным и теплым голосом Мариэла дает трогательную интерпретацию классики «голоса народа» – от песен протеста до баллад, которые звучали по всему миру. Она также примет участие в еще одном представлении: «Душа Анд» – любимые перуанские классические произведения, такие как Toro Mata и El Cóndor Pasa, в специальных аранжировках, созданных специально для фестиваля, наряду с волнующими произведениями из перуанской традиции.

Три пылающих флейты с Омаром Акостой – венесуэльским флейтистом, композитором и продюсером, уроженцем Каракаса, двукратным номинантом Latin Grammy в категории лучшего инструментального альбома и признанным одним из самых выдающихся венесуэльских флейтистов своего поколения. Его музыкальный бэкграунд охватывает разнообразные жанры, включая классическую музыку, венесуэльскую музыку, фламенко и различные стили мировой музыки. Он выступал как солист с многочисленными оркестрами в Венесуэле и в Латинской Америке. Он был флейтистом и музыкальным руководителем Национального балета Испании. Он артист компании Yamaha и член ордена рыцарей траверсо. Омар Акоста выступит вместе с ведущими флейтистами латинской сцены Израиля: Матаном Кляйном и Селаит Лахав, с отличным ансамблем музыкантов.

Misa Criolla / Navidad Nuestra – два произведения Ариэля Рамиреса, объединяющие классическое и латинское, в одном вечере. Misa Criolla – одно из самых высоко ценимых хоровых произведений в Латинской Америке и культурный символ Аргентины. Произведение представляет собой музыкальную обработку католической мессы, но включает в себя ритмы, инструменты и традиционные мелодии Латинской Америки, что делает его уникальным произведением, соединяющим религиозную музыку с фольклорными традициями. Navidad Nuestra – кантата из шести частей, описывающая историю рождения Иисуса, но делающая это с использованием традиционных ритмов, музыкальных стилей и инструментов Аргентины и Латинской Америки. Произведение состоит из шести частей, каждая из которых описывает ключевое событие в рождественской истории, и каждая часть использует разный традиционный музыкальный стиль, представляющий уникальный регион или культуру Аргентины.

Латинская сторона Стэна Гетца – посвящение Антониу Карлосу Жобиму и Жоау Жилберту – легендам босса-новы, особый вечер, посвященный сотрудничеству, которое определило целое поколение музыки и вывело босса-нову на мировую сцену. Саксофонист Бобби Мартинес возглавляет волнующий и полный красок ансамбль, который приносит на сцену магию, сделавшую Гетца и Жилберту легендой – совершенное сочетание американского джаза и бразильской души, в теплом, мягком и интимном звучании.

Селия Крус: 100 лет кубинского волшебства – немногие фигуры оставили такой след в латиноамериканской музыке, как Селия Крус – «королева сальсы», голос, не имеющий равных, и культурная икона, праздновавшая кубинский дух на каждой сцене мира. Этот вечер посвящен ее музыкальному наследию, ее бескомпромиссному стилю и радости жизни, которая вырывалась из каждого звука, который она пела. В честь столетия со дня ее рождения фестиваль объединяет международную команду артистов, которые продолжают ее путь и дают живую и электризующую интерпретацию ее величайших песен.

Фестиваль завершится, как и каждый год, балом звезд фестиваля – латинским балом с лучшими артистами фестиваля из Израиля и из-за рубежа. Богатая и красочная мозаика из представлений фестиваля, включая особые соединения для этого вечера.

Фестиваль «Латино Америка», 19–21 февраля, Музей искусства Тель-Авива

