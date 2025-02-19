Фестиваль латиноамериканской музыки. Музыка, ритм, радость и любовь

По материалам пресс-релиза

Третий фестиваль “Латино-Америка” приглашает провести три дня в мире латиноамериканских и южноамериканских ритмов в исполнении десятков музыкантов, привозящих в Тель-Авив-Яффо зажигательную эмоциональную музыку из Испании, Кубы, Мексики, Бразилии и Аргентины.

Посетителей ждут трибьюты Галь Косте, группе Santana и легендарному “Buena Vista Social Club”, мексиканская музыка в исполнении Brobeck, зажигательная бразильская “шоро”, а также незабываемая “Misa Criolla” и многие другие яркие музыкальные стили.

Кубинский трубач Мануэль Мачадо проведёт в захватывающее музыкальное путешествие прямо в сердце Гаваны, вместе с Чучито Вальдесом – представителем знаменитой кубинской династии пианистов, квартетом Анны Стоун в трибьюте Тому Жобиму и Жуану Жилберту – мастерам босса-новы, Бобби Мартинесом, Лукасом Сантаной и Робертом Анчиполовски в специальном саксофонном проекте фестиваля, виртуозной Таней Винокур с балкано-латиноамериканским фламенко-вечером и многими другими международными и местными артистами, чьи выступления зарядят вас неуемной энергией.

“Фестиваль Латино-Америка – это настоящий энергетический взрыв, который выводит на первый план живой и пылкий дух южноамериканской музыки, который нам так необходим, особенно сейчас”, – говорит Зив Бен, руководитель фестиваля.

Фестиваль Латино-Америка, 6–8 марта 2025 года,

Тель-Авивский музей искусств

Фестиваль «Латино-Америка» пройдёт в Тель-Авиве уже в третий раз, 6, 7 и 8 марта 2025 года.

Три дня, насыщенные выступлениями, в которых примут участие самые разные артисты, творящие и исполняющие музыку в латиноамериканском и южноамериканском стилях: сальса, танго, самба, сон и современные джазовые направления. Музыка, ритмы, краски, движения, голоса и захватывающие экзотические инструменты наполнят Тель-Авив-Яффо особой атмосферой.

В этом году в фестивале примут участие 16 международных артистов с эксклюзивными постановками из Испании, Кубы, Мексики, Нидерландов, Португалии, Бразилии, Аргентины и других стран, а также десятки ведущих израильских исполнителей латинской музыки. Они передадут важное послание: мы продолжаем жить – несмотря на глубокую печаль!

С момента появления латиноамериканской музыки в начале XX века её полюбили все. Зажигательные ритмы, пришедшие из Карибского бассейна и Кубы, оказали огромное влияние на музыку Южной Америки, Бразилии, Аргентины и других стран.

Латиноамериканская музыка – это сочетание ритмичных, радостных и страстных мелодий с меланхолией, лирикой и романтикой. Ударные инструменты самбы и румбы гармонично переплетаются с утончёнными мотивами босса-новы. Зажигательная сальса и страстное танго соседствуют с бессмертными мелодиями Карлоса Жобима.

“Фестиваль Латино-Америка – это ‘поток энергии’: тепло, любовь, танцы и даже грусть – всё сплетается в едином порыве. Он раскрывает всю страсть южноамериканской музыки, которая особенно актуальна сейчас”, – отмечает Зив Бен, руководитель фестиваля. “Эта музыка соединяет множество культур, наполняя нас ритмом и радостью жизни. Сегодня латиноамериканская музыка – это культурный мост, особенно любимый в Израиле. Самба и танго, шоро и босса-нова – всё это многоцветное музыкальное богатство, в котором радость соседствует с печалью. Ведущие международные и местные артисты подарят зрителям незабываемые впечатления”.

Разнообразная и насыщенная программа фестиваля включает:

Эксклюзивный музыкальный проект с участием виртуозного саксофониста Лукаса Сантаны и ансамбля “Шороле”, исполняющего уникальную “шоро” из Рио-де-Жанейро.

“Душа Гаваны” – незабываемая кубинская ночь с трубачом Мануэлем Мачадо.

Квартет Анны Стоун в трибьюте Тому Жобиму и Жуану Жилберту – мастерам босса-новы, а также в дань уважения гигантам самбы Жуану Боско и Жуану Донато.

Ансамбль La Porteña Tango из Мадрида в классическом танго-вечере, который воскрешает эпоху великих произведений, а также новый экспериментальный проект “Танго Нуво” – переосмысление жанра с элементами классики и современного звучания.

Трибьют культовой группе Santana – одной из самых влиятельных рок-групп всех времён, в исполнении коллектива Фернандо Кнофа.

“Misa Criolla” – с участием хора Collegium под управлением Ишая Штеклера и ансамбля латиноамериканского фольклора. Легендарное произведение аргентинского композитора Ариэля Рамиреса прозвучит в уникальной аранжировке специально для фестиваля.

Виртуозная скрипачка Таня Винокур в шоу, где она играет, поёт и танцует, соединяя в единое целое хиты латиноамериканской музыки, испанские мотивы и латинский джаз.

Ансамбль латиноамериканского фольклора совместно с тенором Йотамом Коэном – уникальное сочетание оперного вокала с энергетикой и глубиной южноамериканской народной музыки.

Грандиозный музыкальный эксперимент: трио саксофонистов – Бобби Мартинес, Лукас Сантана и Роберт Анчиполовски – в уникальном проекте, где прозвучат авторские аранжировки культовых композиций, таких как Mambo No 5, Perdido, Caravan, в сопровождении международной ритм-группы.

Руководитель фестиваля: Зив Бен. Художественный консультант: Фернандо Кноф.

Фестиваль Латино-Америка, 6–8 марта 2025 года,

Тель-Авивский музей искусств.

Билеты: 189–299 шекелей. Специальные пакеты (от 3 шоу и выше – скидка 40 шекелей на билет). Вход для военнослужащих в форме – бесплатно при наличии свободных мест.

Программа и билеты https://did.li/j8VTY