Конкурс Рубинштейна продолжается! Вчера вечером стали известны имена пианистов, прошедших на II тур

Вечером в понедельник, 20 марта, в Тель-Авивском музее искусств были объявлены имена участников 17 Международного Фортепианного конкурса имени Артура Рубинштейна, прошедших на II тур. Всего – 16 человек из 33 участников конкурса.

CHEN Kevin

PARK Chaeyoung

FERRO Alberto

SMITH Talon

YUDIN Dmitry

KHOZYAINOV Nikolay

BUI JJ Jun li

GIGASHVILI Giorgi

KAJENJERI Mirabelle

STYCHKINA Alexandra

ZHANG Lixin

CECINO Elia

KUROKI Yukine

WANG Derek

GUARRERA Giuseppe

AUMLIER Jonas

Расписание выступлений II тура – 21, 22 и 23 марта можно посмотреть по ссылке

https://arims.org.il/competition-2023-homepage/2023-competition-schedule-eng/

Но интрига конкурс только накаляется . Теперь мы ждем имена шести финалистов, которые будут объявлены через несколько дне. Вечером, в четверг 23 марта, будут объявлены имена конкурсантов, прошедших на III тур – имена шести финалистов конкурса.

Заключительный тур конкурса и Grand Concherto пройдут в «Гейхал ха-Тарбут» в Тель-Авиве с 29 по 31 марта 2023 года. Концерт 30 марта пройдет в присутствии президента Израиля Ицхака Герцога и его супруги Михаль Герцог.

В этом году жюри вновь возглавляет известный пианист и педагог, профессор Арье Варди. Вместе с ним в жюри конкурса вошли еще 10 судей. Наряду с жюри будет также действовать и «юношеское жюри» в количестве семи человек, которые будут голосовать и выбирать своих фаворитов на каждом этапе конкурса, независимо от выбора старшей судейской коллегии. В составе «юношеского жюри» – студенты музыкальных факультетов и начинающие пианисты, обучающиеся в высших музыкальных школах Израиля.

Расписание оставшихся дней конкурса:

21 – 27 марта – II этап конкурса и камерный финал (исполнение с камерным ансамблем) пройдут в Тель-Авивском музее искусств (зал «Реканати»).

29-31 марта – оркестровый финал и концерт лауреатов пройдут в «Гейхал ха-Тарбут» в Тель-Авиве.

На втором туре конкурса, на который допускаются 16 конкурсантов, реситали длятся по 50-60 минут и в каждой сессии выступают по 2 конкурсанта, играющие классический и романтический репертуар. Третий – заключительный этап конкурса, на котором выступят 6 участников – исполнение камерной музыки для фортепиано и духовых инструментов в двух сессиях, а также фортепианные концерты с оркестром «Израильская Камерата. Иерусалим» и Израильским Филармоническим оркестром в двух сессиях. Подробный репертуар опубликован на сайте конкурса. По традиции каждый из конкурсантов должен выбрать и сыграть на одном из первых двух этапов одно из трех произведений израильских композиторов, специально написанных для нынешнего конкурса.

Это сочинения Ярона Готфрида «La Folia» (тема и вариации), «Вариации» Марка Лаври – опус 350 для фортепиано и «Память и вариации» Таля-Хаима Самнона.

Заказ билетов на сайте Arthur Rubinstein International Music Society (arims.org.il) или по телефону *8301

Сольный концерт Евгения Кисина в честь Международного Фортепианного Конкурса имени Артура Рубинштейна состоится 28 марта в «Гейхал ха-Тарбут» в Тель-Авиве (Культурный центр имени Чарльза Бронфмана), в 20:00.

Заказ билетов:https://arims.org.il/event/evgeny-kissin-a-tribute-recital/

Страница в фейсбуке на русском языке – https://www.facebook.com/ArthurRubinsteinPianoCompetition

Фотографии – © Йоль Леви – предоставлены ассоциацией Конкурса Артура Рубинштейна

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