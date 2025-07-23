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Tel Aviv Global

Финальная выставка международной арт-резиденции “The Great Perhaps” в Тель-Авиве

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יהל נבו ודאשה איליאשנקו, צילום מיכאל קורוטקוב

Верхнее фото: Яхель Нево и Даша Ильяшенко. Фото – Михаэль Краснов. יהל נבו ודאשה איליאשנקו, צילום מיכאל קורוטקוב

24 июля в пространстве Herzl House в Южном Флорентине (Тель-Авив) пройдет финальная выставка двухмесячной международной арт-резиденции “The Great Perhaps”, организованная платформой KakdelArt и независимой арт-резиденцией Herzl House, под кураторством Даши Ильяшенко и Яхеля Нево.
В проекте участвуют 25 художников и художниц из 7 стран: Беларуси, Украины, России, Эфиопии, Италии, Великобритании и Израиля, которые живут в Израиле.
Резиденция создана как независимая и некоммерческая инициатива, чтобы ответить на реальную потребность: предоставить площадку для профессионального развития и встречи молодым международным художникам в Израиле. Цель резиденции – создать платформу совместного творчества и диалога между художниками, кураторами, институциями и медиа.
“В условиях, когда Израилю особенно сложно выстраивать международные связи с заграничными институциями, мы можем начать делать это у себя дома. В стране множество талантливых создателей из-за границы, новых репатриантов,, которые ещё не получили своей сцены”, – Даша Ильяшенко, независимый куратор, основательница платформы для интеграции художников KakdelArt.
“В ситуации, когда многие институции урезали бюджеты, и жизнь художника становится все более сложной и стрессовой, мы хотим побаловать художников и создать для них дружелюбное пространство, где они могут заниматься свободным творчеством и культурным обменом. И конечно, знакомиться с ключевыми деятелями израильской арт-сцены, которых мы приглашаем в открытые студии” – Яхель Нево, художник, куратор, основатель арт-пространства Herzl House.

Финальная выставка работ участников откроется 24 июля в 19:00 на адресу Герцль 140.
https://www.facebook.com/kakdelart
https://www.facebook.com/events/1372714503833661
https://www.instagram.com/kakdelart
https://www.kakdelart.com/

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