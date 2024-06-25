“Убежище” – передвижная выставка в публичном пространстве. Станция 2 – Акко

Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза

4 июля, 19:00. Акко, Йосеф Гершон, 447

Куратор: Вера Гайлис

Художники: Авигайль Будилович, Мила Дорфман, Катя Десненко, Наталья Дятлова, Александра Грувман, Вера Гайлис, Юлия Липкинд, Белла Лифшиц, Ева Лейс, Марина Нестерова, Дэвид Макибель, Мария Приемова, Марина Фазулина, Наталья Розенбаум, Яна Сипайло, Лена Шифрин, Вера Коняшова, Катя Финкельштейн, Стефания Войтышин, Ольга Фельдман, Яна Ноа, Анастасия Ковалева, Яна Волковая, Алена Шабурдина, LA GARDU GROUP

Закрытием- 20 августа.

Приглашаем вас на открытие второй станции проекта «Убежище» — выставки современного искусства в пространствах общественных бомбоубежищ в жилых домах Израиля. Проект инициирован куратором и художником Верой Гайлис в сотрудничестве с платформой KAKDELART.

Первая выставка проекта прошла в мае 2024 года в городе Нешер. В общей сложности выставку в новом альтернативном пространстве посетило больше сотни человек: посетили художники и кураторы из района Хайфа-Крайот представители муниципалитета города Нешер и, конечно же, жители района.

На этот раз выставка проходит в Акко, в здании по адресу Йосеф Гершон, 447. Каждый раз новый художник из сообщества KAKDELART размещает проект в убежище своего дома. Выставочные работы отвечают на вызовы сегодняшнего дня: картины, графика, текстиль, видео-арт и многое другое. Всего представлены 25 художников, нашедших убежище в Израиле после войны на Украине или даже раньше, на фоне политической нестабильности в странах бывшего Советского Союза.

Из-за ситуации с безопасностью в северных городах выставка приобретает дополнительный социальный слой.

В рамках открытия мы покажем работы художников из более чем 20 стран мира, принявших участие в инициативе #ArtistsStandWithIsrael, курируемой Кейт Финкельштейн.

Кураторы выставки Вера Гайлис и Кейт Финкельштейн подчеркивают важность присутствия искусства в общественных местах в городах, которые еще не наделены художественными галереями или другими культурными учреждениями.

Страница мероприятия в фейсбуке – https://www.facebook.com/events/817426420327308