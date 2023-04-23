Фолк, джаз, деконструкция – песни на идиш –  концерт в «Бейт Ави Хай» в Иерусалиме 3 мая

На верхнем фото – Григорий Сандомирский. © Виктор Данильченко

«Деконструкция – это не деструкция, не разрушение, а новый современный взгляд на прежние вещи, в данном случае на еврейские народные песни» – объясняет музыкант Григорий Сандомирский в интервью перед концертом Fake–Lore Ансамбля Ашкеназской Деконструкции, который пройдёт в среду 3 мая в Иерусалимском «Бейт Ави Хай» в рамках мероприятий, посвященных выставке «Заколдованный художник» – выставке Анатолия Каплана, которая проходит в галереях на всех трёх этажах здания «Бейт Ави Хай» до конца августа.

Лет двадцать назад музыкант и пианист Григорий Сандомирский впервые познакомился с сефардской культурой и языком ладино, в современных песнях на котором народная традиция соединялась с джазовым и авангардным звучанием. Это явилось триггером для создания коллектива, которому была интересна еврейская музыкальная традиция в ближневосточном звучании, традиционные сефардские напевы и авторские композиции в новом преломлении – так появился Ансамбль Средиземноморской Деконструкции.

Пуст вас не пугает термин: деконструкция в музыке – это метод, при котором музыкальный материал разбирается на компоненты, которые затем переосмысливаются и используются в новом контексте. Этот метод часто применяется в экспериментальной и авангардной музыке, где композиторы могут использовать звуковые эффекты, обработку сэмплов и другие техники, чтобы трансформировать звуковой материал.

Деконструкция может быть использована для создания новых звуковых текстур, абстрактных музыкальных форм и для исследования традиционных музыкальных жанров и стилей. В процессе деконструкции музыканты могут разбирать музыкальные структуры, акцентировать ритмические, гармонические или мелодические элементы и использовать их в новом контексте для создания экспериментальной музыки. По крайне мере, так считает ИИ – искусственный интеллект, а ниже – разговор с живым человеком, с душой проекта – музыкантом и пианистом Григорием Сандомирским.До Ансамбля Средиземноморской Деконструкции Григория руководил группой, переосмысливавшей сефардское музыкальное наследие «Лампа Ladino» и фри-джазовым коллективом «Goat’s Notes», исповедовавшем принцип свободной импровизации. На сей раз он – вкупе с Семеном Парижским – придумал проект Ансамбль Ашкеназской Деконструкции, который и исполнит 3 мая идишские народные песни, к которым создавал иллюстрации Анатолий Каплан. Песни эти с серии литографий Капана, посвященных еврейским народным песням – трансформировались в необычную эклектичную программу с конферансом от Рои Хена, с видео-артом от мультимедиа-художников Ильи Крейнеса и Майи Адар Валлинг, а также при участии исследователя идишской культуры Яада Бирана .

Все подробности вот здесь – https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18407

– Гриша, вы создаете музыкальные интерпретации графических иллюстраций – слой нот на слое графики? Работы Каплана состоят из множества слоев… Вы прибавляете еще один – музыкальный?

– Каплан создавал иллюстрации к конкретным песням с конкретными текстами и мы препарируем в нашем деконструктивном ключе (это не страшное слово – М.Х.) именно эти песни – песни с картин, всего 8 картин – 8 народных песен, хотя у большинства из них были конкретные авторы… Не стоит пугаться слова «деконструкция» – это вовсе не разрушение, а метод взаимодействия с материалом и переосмысления в современном ключе с нашими взглядам на музыку, с нашим подходом к еврейским песням. Это не разрушение, а пересборка, метод работы, когда нечто разбирается на составные части, а потом собирается заново в другом контексте, позволяющем взглянуть на исходные вещи с иной – внешней, а не внутренней, стороны, используя наш джазовый, авангардный, импровизационный опыт. Подобных примеров немало по всему миру, в том числе и в области народной музыки.

– Это некий сторонний взгляд? Возможность для слушателей услышать знакомые (или не знакомые) еврейские песни через взгляд постороннего?

– Мы все-таки не совсем посторонние. В концерте участвуют 5 музыкантов – 2 израильтянина и 3 русскоязычных репатрианта, приехавших в течение последнего года. В Москве я руководил Ансамблем Средиземноморской реконструкции и мы много лет занимались реконструкцией сефардской музыки, то есть песнями на ладино. Кстати, наш последний «сефардский» альбом получил премию World Music Award.

Надо сказать, я поначалу даже немного испугался материала на идише. Но с другой стороны, это очень интересно – получить такую возможность самому проникнуться материалом, пересмотреть его стилистически, гармонически и к тому же сыграть с замечательными израильскими музыкантами – басистом Асафом Шхори и барабанщиком Хагаем Ферштманом. А еще в программе Fake-Lore участвуют певица Дуся Лерер и кларнетист Андрей Бессонов, с которыми я сотрудничаю много лет.

– Насколько я знаю, это будет не просто концерт и даже не только концерт, а мощное действие с текстами и при участии мультимедиа-художников Ильи Крейнеса и Майи Адар Валлинг, а также исследователя идишской культуры Яада Бирана и Рои Хена.

– Это будет большое красивое событие, которые мы уже давно репетируем..

– Репетируете? Но вечер заявлен и как вечер импровизационной музыки, среди прочего. Или тут следует вспомнить сакраментальное, что настоящая импровизация – это заранее многократно отрепетированная композиция? У свободной импровизации своя энергетика.

– В концерт включена импровизационная музыка, но далеко не только она. Хотя я, среди прочего, много занимался различными проектами импровизационной музыки, мы выпускали альбомы спонтанной импровизации и в своё время получили музыкальную премию Independent Music Awards за альбом, изданный в Англии. Конечно, мы строим программу концерта, делаем соответствующие аранжировки, но не забываем и про импровизации. Но, по сути, мы делали эту программу с нуля…

– Вы назвали концерт Fake-Lore – слегка фальшивый фольклор и ни в коем случае не клезмерская музыка, ни кавер-версии, не постмодернистская транскрипция оригинала, не претенциозное переложение?

– Скорее экспериментальный фольклор с примесями джаза, авангарда, импровизации. Где-то это традиционный джаз, где-то фольклорный, где-то этно-джаз, Как я уже говорил, взгляд на материал снаружи, а не изнутри.

– И добавлю – взгляд и на саму выставку. Не будем про нее забывать. Выставке, посвященной еврейству, культуре местечка, идишкайту. Хотя, повторюсь, вас больше увлекала сефардская музыка. Как складывается в Израиле ваша профессиональная жизнь?

– Конечно мне приходится адаптироваться… Я хожу на концерты израильских исполнителей сефардской музыки, для которых она родная. В Израиле любому музыканту довольно сложно, так что мне приходится заниматься самыми разными вещами, но постепенно все устроится. Я рад, что друзья приехали вместе со мной: у нас есть общий наработанный материал, который можно показывать и периодически это происходит, постепенно налаживаются контакты.

– И доказательство тому – участие в концерте Fake-Lore басиста Асафа Шхори и барабанщика Хагая Ферштмана.

– Я познакомился с Асафом Шхори несколько лет назад на концерте джазового трио пианист Купера Мура , где Асаф заменял заболевшего басиста. Мы поговорили, я послал ему свои записи и где-то через пару месяцев он связался со мной, предложил поиграть вместе… И в результате он вошел в наш проект. Хагай Ферштман – прекрасный барабанщик, у него огромное количество проектов. Мы участвовали вместе в одном концерте в Тель-Авиве – я играл в первом отделении, он – во втором…

– А что вас в свое время заставило увлечься сефардской музыкой?

– Прослушанный альбом нью-йоркского джазового пианиста Ури Кейна «Зоар». Там была пара песен на ладино.. И концерт израильской исполнительны песен на ладино Эсти Кенан Офри, который я довольно давно услышал в Иерусалиме. Но мне важно подчеркнуть, что я всегда занимался коллективной музыкой. Наша концепция, аранжировки – общие.

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FAKE-LORE. Концерт Ансамбля Ашкеназской Деконструкции

«Еврейские народные песни» в фантазии художника и в музыкальной импровизации.

3 мая, среда. 20:30, Культурный центр «Бейт Ави Хай», Иерусалим, улица Кинг Джордж, 44.

При участии мультимедиа-художников Ильи Крейнеса и Майи Адар Валлинг, а также исследователя идишской культуры Яада Бирана и писателя и драматурга Рои Хена, музыканты представят восемь «народных песен» из цикла Каплана в своей оригинальной интерпретации, отсылающей одновременно к «аутентизму» и свободной импровизации.

Ансамбль Ашкеназской Деконструкции: Григорий Сандомирский, Андрей Бессонов, Евдокия Лерер (вокал), а также приглашенные музыканты – Асаф Шхори и Хагай Ферштман

Видео-арт: Илья Крейнес, Майя Адар Валлинг

Ведущий: Рои Хен

Текст ведущего: Яад Биран

Программа в основном на иврите, но с максимально возможным дублированием текстовой информации на английском и русском языках.

Билеты – 60 шекелей (полный), 30 шекелей (для студентов и военнослужащих)

Заказ билетов – https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18407

Напоминаю, что вход на выставку Анатолия Каплана – свободный, но надо зарегистрироваться по ссылке https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18026

Дни и часы работы

Вс, вт, ср, чт 10:00-18:00

Пн 10:00-22:00

Пт 9:00-13:00

Приобрести каталог выставки

https://www.bac.org.il/ru/blog/?postID=18023

Выставка онлайн https://www.bac.org.il/ru/exhibitions/?ExhibitionID=18510

Статьи о выставке https://www.bac.org.il/ru/specials?projectID=18067&page=articles

Интервью взяла Маша Хинич. Фотографии (© Виктор Данильченко, © Дарья Каретникова) предоставлены Григорием Сандомирским