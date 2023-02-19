«ФОТОГРАФИЯ ПОД ОГНЕМ»

Все фото – Зив Корен. Украина, 2022.Предоставлены пресс-службой Тель-Авивского музея искусств.



Тель-Авивский музей искусств – к годовщине войны в Украине

В Тель-Авиве и Нью-Йорке, на фасаде Тель-Авивского музея искусств и на гигантских экранах Таймс-сквер в течение недели будут проецироваться десятки сделанных на войне в Украине снимков фотографа Зива Корена.

19 февраля 2023 года, с 17:30 до 21:00 Тель-Авивский музей проведет вечер открытых дверей для публики с участием ведущих журналистов и фотожурналистов из Израиля, задокументировали ужасы войны и страданий гражданского населения за последний год. Среди них будут журналист «Едиот Ахронот» Ронен Бергман, штатный обозреватель The New York Times; журналист Итай Энгель («Увда», 12-й канал) и Нета Ливне, главный редактор «Едиот Ахронот»; фотограф Эдуард Капров, журналист Аттила Шомфальви, фотограф Варди Кахана, Авишаг Шаар Ишув, Анат Сарагусти, Рина Кастельнуово и другие.

Вход на мероприятие свободный, но необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте музея.

https://www.tamuseum.org.il/he/event/ukraine/2023-02-19/

В течение недели с 19 февраля 2023 года Тель-Авивский музей искусств в сотрудничестве с Charney Resolution Center и культурным проектом ZAZ10TS в Нью-Йорке покажет военные фотографии фотожурналиста Зива Корена. Фотографии будут проецироваться на фасады обеих корпусов Тель-Авивского музее искусств, и на гигантские экраны на Таймс-сквер в Нью-Йорке, на углу 41-й улицы и 7-й авеню, демонстрируя шокирующие сцены войны и страданий в Украине.

В течение года Тель-Авивский музей искусств будет проводить мероприятия для беженцев с Украины, которые сейчас находятся в Израиле, и направит в Украину арт-наборы через организацию Early Starters, которая занимается образовательно-терапевтическими мероприятиями для детей раннего возраста в условиях чрезвычайных и экстремальных ситуаций. ситуации.

Показы будут транслироваться в социальных сетях музея и проекта ZAZ1OTS.

Журналист Аттила Шомфальви расскажет путешествии по Украине и покажет отрывки из своего документального фильма о войне. Фотограф Варди Кахана будет модератором дискуссии о статусе фотожурналистики, в которой примут участие Анат Сарагусти, Рина Кастельнуово и Авишаг Шаар Ишув, которые расскажут о своем опыте работы фотографами в зонах конфликтов на протяжении многих лет. Фотограф Эдуард Капров представит уникальный проект по мотивам своих путешествий по местам боев в Украине – фотографии, созданный с использованием техники 10 века фотографирования на стеклянную пластину, которая диктует медленный и сложный процесс в полевых условиях. Журналист Итай Энгель расскажет о фильме, который он снял на передовой боев в Украине и о встречах с солдатами и с гражданским населением. Нета Ливнэ, главный редактор «Едиот Ахронот», расскажет о роли и ответственности редактора в освещении войны;, генеральный директор IsraAID Йотам Пулитцер расскажет о неотложной и реабилитационной деятельности организации, которая помогает медицинским оборудованием, психологической поддержкой, предметами первой необходимости и многим другим. Вечер будет вести Раз Самира, куратор отдела фотографии Тель-Авивского музея искусств. В вечере примут участие генеральный директор музея Таня Коэн-Узиэли и главный куратор музея Мира Лапидот.

https://www.tamuseum.org.il/he/event/ukraine/2023-02-19/

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