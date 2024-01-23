Для тех, кто бывает в Тель-Авивском университете, точнее – в его главной библиотеке: в ее помещении проходит небольшая камерная фотовыставка «Голоса в теле. Studio Intimacy» – персональная выставка фотографа и танцовщицы Дганит Артман (куратор – Дар Мусафир). Выставка продлится до 31 января и посмотреть на ней можно, точнее «подсмотреть» происходящее в балетных репетиционных студиях и в сценических пространствах мира танца. Увидеть (узреть дистанцию ​​и близость, уязвимость, сложности, моменты отдыха и надежды. Между камерой в руках фотографа – Дганит Артман – и танцорами идет открытый диалог, приближенный к движению, дыханию, трудностям репетиций, к искреннему миру движения.

В мире балетной фотографии Дганит Артман восстает против классических поз: она не ищет самого высокого взмаха ноги или в максимально выигрышного кадра, а запечатлевает максимально человечные моменты: доверчивое прикосновение, улыбку, взгляд. Артман превращает камеру в рассказчика историй, персонажами которой являются танцоры и одновременно она сама..

Дганит Артман (род. 1964, Рамат ха-Шарон) — художник-фотограф. Артман сама занималась танцами более 30 лет, пока серьезная травма не заставила ее распрощаться с этой значимой главой в ее жизни. В последние годы Артман вернулась к своей старой любви: фотографии. Камера, которая долгие годы служила ей как средств документации, стала для нее новыми воротами в мир танца – но под другим углом наблюдения.

Дганит Артман фокусируется на интимных, человеческих и трогательных моментах. Ее знание и многолетний опыт работы на танцевальном поприще в сочетании с ее особой точкой зрения позволяют зрителю почувствовать себя частью рассказа – рассказа о танце..

Выставка выстроена в двух параллельных плоскостях: фотографии репетиций и сцены, и тексты, большая часть которых посвящена страху той самой сцены, также умению научиться действовать вопреки страху, чтобы вырваться из его липкости к свободу и созданию. Тексты переплетаются с изображениями, отражая чувства, возникающие у каждого: желание жить, сопереживать и выражать себя. После Черной субботы 7 октября, в дни, когда страх сопровождает нашу жизнь, тексты Артман приобретают еще более актуальное значение. Дганит Артман говорит о дороге перемен, но 7 октября – эта не та дорога, которую мы выбирали.

Фотографии Дганит Артман публиковались в журналах и на выставках в Израиле и за рубежом, но «Голоса в теле. Studio Intimacy» – ее первая персональная выставка. У Дганит Артман – степень бакалавра танцев и хореографии от Университете Лонг-Бич, Калифорния, США, и степень магистра делового администрирования того же университета и Университета Дерби, Англия. Артман изучала фотографию в различных школах, специализировалась на продюсировании концертов и телешоу, писательском мастерстве и мультимедийных постановках в Америке и Израиле. Кроме того, Артман сама проводит курсы творческого письма и фотографии и участвует в поддержке социальных проектов.

Вход на выставку – бесплатный.

Сайт – https://cenlib.tau.ac.il/Events/Sourasky-Library-Exhibition-January-2024

Текст и фото – по материалам пресс-релиза