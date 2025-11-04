«И было после сих происшествий…»

Израильский Вокальный ансамбль. Библейские истории а капелла
Итамар Лешем – валторна
Жанна Копелев – фортепиано
Дирижёр: Юваль Бен-Озер
Концерты состоятся в Хайфе, Раанане, Иерусалиме и Тель-Авиве, а также в онлайн-трансляции
28–30 ноября и 2 декабря
Библейские истории вдохновляли композиторов на протяжении веков, побуждая их к музыкальному осмыслению и интерпретации этих сюжетов. Сотни произведений были созданы на основе библейских текстов – от масштабных опер и ораторий до вокальных миниатюр.
В программе концерта – хоровые произведения Томаса Томкинса, Иоганна Шайна, Эрика Уитакра, Аарона Харлапа, Саши Аргова и других композиторов, обращающихся к драматическим библейским сюжетам: жертвоприношение Исаака, Моисей и Неопалимая Купина, оплакивание Давидом смерти сына, сотворение мира и другие.
Даты и места проведения концертов:
Иерусалим – Мемориальная церковь Святого Андрея: пятница, 28.11.25, 11:00
Хайфа – церковь Святого Иоанна: суббота, 29.11.25, 12:00
Раанана – Городской центр музыки и искусства: воскресенье, 30.11.25, 20:00
Тель-Авив – Тель-Авивский музей искусств: вторник, 2.12.25, 20:00
Прямая трансляция – онлайн-зал: вторник, 2.12.25, 20:00
В программе открытия сезона серии «Вокальное переживание» 2025–2026 годов Израильский Вокальный ансамбль исполняет хоровые произведения на библейские сюжеты, передающие широкий спектр человеческих характеров и состояний.
«И было после всех этих событий…»: значительная часть религиозной вокальной музыки написана на тексты молитв – псалмов, месс, гимнов и других жанров. То же можно сказать и о множестве произведений на тексты из Танаха. Однако, помимо канонических стихов и известных цитат, Библия содержит человеческие истории – впечатляющие, печальные, радостные; истории о пережитом, выборе, сомнении, поиске и ответственности. Это истории побед и трудных нравственных решений. Герои библейских книг предстают живыми людьми, сталкивающимися с внутренними и внешними испытаниями. Это повествования о взаимоотношениях между людьми и между человеком и Богом – от изгнания из рая и ковчега Ноя до жертвоприношения Ицхака и других сюжетов, составляющих основу нашей культурной памяти.
Чтение Библии на протяжении веков вдохновляло композиторов выражать эти истории языком музыки. Существуют сотни произведений – от вокальных сочинений для одного голоса до масштабных опер и ораторий.
В первой программе серии «Вокальное переживание» 2025–2026 годов Израильский Вокальный ансамбль исполняет хоровые произведения Томаса Томкинса – одного из крупнейших английских композиторов эпохи Ренессанса; Иоганна Германа Шайна – одного из выдающихся немецких композиторов барокко; Арво Пярта – современного эстонского композитора, одного из самых исполняемых в мире; Майкла Барретта, Аарона Харлапа, Саши Аргова и других авторов.
****
«И было после сих происшествий…»
Израильский Вокальный ансамбль. Библейские истории а капелла
Даты и залы:
Иерусалим – Шотландская церковь: пятница, 28 ноября 2025, 11:00
Хайфа – церковь Святого Иоанна: суббота, 29 ноября 2025, 12:00
Раанана – Муниципальный центр музыки и искусств: воскресенье, 30 ноября 2025, 20:00
Тель-Авив – Тель-Авивский музей искусств: вторник, 2 декабря 2025, 20:00
Онлайн-трансляция: вторник, 2 декабря 2025, 20:00
Стоимость билетов: 116–145 шекелей
Онлайн-зал: 70 шекелей
Билеты можно приобрести:
на сайте Израильского Вокального ансамбля – ivocal.co.il
и по телефону: 074-7012112
Фото предоставлено пресс-службой Израильского Вокального ансамбля