«И было после сих происшествий…»

Израильский Вокальный ансамбль. Библейские истории а капелла

Итамар Лешем – валторна

Жанна Копелев – фортепиано

Дирижёр: Юваль Бен-Озер

Концерты состоятся в Хайфе, Раанане, Иерусалиме и Тель-Авиве, а также в онлайн-трансляции

28–30 ноября и 2 декабря

Библейские истории вдохновляли композиторов на протяжении веков, побуждая их к музыкальному осмыслению и интерпретации этих сюжетов. Сотни произведений были созданы на основе библейских текстов – от масштабных опер и ораторий до вокальных миниатюр.

В программе концерта – хоровые произведения Томаса Томкинса, Иоганна Шайна, Эрика Уитакра, Аарона Харлапа, Саши Аргова и других композиторов, обращающихся к драматическим библейским сюжетам: жертвоприношение Исаака, Моисей и Неопалимая Купина, оплакивание Давидом смерти сына, сотворение мира и другие.

Даты и места проведения концертов:

Иерусалим – Мемориальная церковь Святого Андрея: пятница, 28.11.25, 11:00

Хайфа – церковь Святого Иоанна: суббота, 29.11.25, 12:00

Раанана – Городской центр музыки и искусства: воскресенье, 30.11.25, 20:00

Тель-Авив – Тель-Авивский музей искусств: вторник, 2.12.25, 20:00

Прямая трансляция – онлайн-зал: вторник, 2.12.25, 20:00

В программе открытия сезона серии «Вокальное переживание» 2025–2026 годов Израильский Вокальный ансамбль исполняет хоровые произведения на библейские сюжеты, передающие широкий спектр человеческих характеров и состояний.

«И было после всех этих событий…»: значительная часть религиозной вокальной музыки написана на тексты молитв – псалмов, месс, гимнов и других жанров. То же можно сказать и о множестве произведений на тексты из Танаха. Однако, помимо канонических стихов и известных цитат, Библия содержит человеческие истории – впечатляющие, печальные, радостные; истории о пережитом, выборе, сомнении, поиске и ответственности. Это истории побед и трудных нравственных решений. Герои библейских книг предстают живыми людьми, сталкивающимися с внутренними и внешними испытаниями. Это повествования о взаимоотношениях между людьми и между человеком и Богом – от изгнания из рая и ковчега Ноя до жертвоприношения Ицхака и других сюжетов, составляющих основу нашей культурной памяти.

Чтение Библии на протяжении веков вдохновляло композиторов выражать эти истории языком музыки. Существуют сотни произведений – от вокальных сочинений для одного голоса до масштабных опер и ораторий.

В первой программе серии «Вокальное переживание» 2025–2026 годов Израильский Вокальный ансамбль исполняет хоровые произведения Томаса Томкинса – одного из крупнейших английских композиторов эпохи Ренессанса; Иоганна Германа Шайна – одного из выдающихся немецких композиторов барокко; Арво Пярта – современного эстонского композитора, одного из самых исполняемых в мире; Майкла Барретта, Аарона Харлапа, Саши Аргова и других авторов.

«И было после сих происшествий…»

Даты и залы:

Фото предоставлено пресс-службой Израильского Вокального ансамбля