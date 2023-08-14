Ice Hokku и Гади Штерн в музее Иланы Гур в Яффо 24 августа

Ice Hokku by © Isaiah Fainberg

В последний концерт лета на крыше музея Иланы Гур в Старом Яффо вновь выступит дуэт Ice Hokku. И хотя лето, судя по всему, продлится до ноября, этот концерт настолько особенный и настолько долгожданный, что потому так торжественно его и назовём: «Последний концерт лета», когда инди-поп-дуэт Ice Hokku выступит с одним из лучших израильских джазовых пианистов Гади Штерном, основателем знаменитого трио Shalosh. Все это – с видом на закат, а потом под звездами, напротив моря и бриза. Будет ли это незабываемо? Безусловно, как и любой концерт Ice Hokku на зыбкой и звенящей грани между поп-музыкой, музыкой мира, джазом и импровизацией.

Ice Hokku – израильский инди-поп-дуэт, выросший на западной музыке и черпающий вдохновение в мелодиях и ритмах Ближнего Востока, в аутентичной музыкальной культуре Израиля, с электронно-акустическим звучанием – смесью гитар, синтезатора, драм-машин и голосовых слоев. Музыка Ice Hokku – это в основном поп-песни на английском и иврите с мощным вокалом и вкраплениями ближневосточной атмосферы.

Основатели и музыканты проекта Ice Hokku:

Юлия Гарниц – спонтанность, эмоциональное содержание, visual art выступлений.

Антон Дмитриев – разум, расчёт, продакшн, гитарист и мультиинструменталист.

Вместе они – гибрид гражданина мира в поиске идентичности, сменившего несколько стран, образов жизни и языков, сочиняющие и исполняющий музыка для ищущих людей – ищущих себя в противоположных, зачастую, философиях и культурах. Этот дуэт смешивает электронную и живую музыку, рок, элементы джаза и классики и не оставляет равнодушным никого.

Дуэт Ice Hokku был создан в 2016 году, а с 2017 года базируется в Израиле. Ice Hokku выпустил свой дебютный концертный альбом Fikus 2, EP Basics, пять синглов, четыре клипа и четыре концертные сессии. Ice Hokku уже отыграли около 200 концертов на фестивалях и концертных площадках Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы, Беэр-Шевы и других городов Израиля. За последние два года у Ice Hokku было 3 аншлаговых концерта в «Ozen» — легендарной инди-музыкальной площадке в Тель-Авиве. В 2022 году Ice Hokku принял участие в международном фестивале Israel Music Showcase. После концерта в Яффо дуэт отправляется в гастрольную поездку по Австрии, Чехии и Германии.

Ice Hokku – это всегда особенные концерты. Это может быть холодный электронно-акустический саунд и эмоциональный вокал, соединяющий множество стилей. Это могут быть романтические баллады, джаз, акустика. Это всегда увлекательно, потому что никогда не знаешь, какая музыкальная волна и куда принесет Ice Hokku и слушателей через следующие 5 минут. Этот дуэт может звучать тихо и вкрадчиво и неожиданно мощно, когда его участники – Юлия Гарниц и Антон Дмитриев используют луп-станции, непрерывно записывающих звуковые слои песен во время шоу в режиме реального времени. Это особое звучание, особое зрелище и особая атмосфера, потому как создают ее особые люди, строящие свои выступления таким образом, что слушатели наблюдают процесс рождения песни, начиная с первых простых ритмов до цельной симфонии живых инструментов, синтезаторов и голосов. Визуальная часть представлений дуэта со звуковой основой.

Ну а что же такое все-таки означает Ice Hokku? Это каламбур, игра слов, в которой японское искусство поэзии хокку перекликается с хоккеем на льду. От хокку идет и философия глубокого со стороны наблюдения за жизнью, а под влиянием этой философии и пишутся тексты песен дуэта. Так что парадоксальное название породило парадоксальную музыку, хотя, может быть, все и было с точностью до наоборот.

На концерте в музее Иланы Гур в четверг 24 августа Ice Hokku и Гади Штерн представят особую программу, подготовленную с учетом пейзажа (море, небо, бриз, сумерки) и антуража (стены, Яффо, экспонаты, музей). Программа – как обычно, секрет, но так и лучше – элемент неожиданности на концертах Ice Hokku необходим.

*****

Дуэт Ice Hokku и джазовый пианист Гади Штерн

24 августа 2023 года, четверг, 20:00.

Вечер начнется с экскурсии по залам музея на русском языке и иврите. Перед началом концерта вас ждет бокал сангрии.

19:00 – экскурсии по музею на русском и иврите.

20:00 – концерт

На четырех этажах музея Иланы Гур, открывшегося для публики в 1995 году, помимо работ самой Иланы, выставлено более 600 экспонатов, среди которых произведения известных израильских и зарубежных авторов, скульптура, живопись, графика, видео-арт, инсталляции, предметы дизайна и декоративно-прикладного искусства, коллекция антиквариата, искусство стран Африки и Южной Америки и многое другое.

Цена билета на вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и бокал вина) – 125 шекелей.

Билеты можно приобрести по ссылке https://bit.ly/45qwgl3

Количество мест ограничено.

Приобретенные билеты обмену и возврату НЕ подлежат

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=AnjPzs6XUk4

Сайт дуэта – https://icehokku.com/

Сайт музея – https://www.ilanagoormuseum.org

Страница музея в фейсбуке на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa

Страница мероприятия – Ice Hokku on the Museum Rooftop | 24.8.23 | Thursday | Facebook https://www.facebook.com/events/617390077188242

Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.

Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)

Фото – © Исайя Файнберг – предоставлено дуэтом Ice Hokku