Иерусалимский международный фестиваль камерной музыки 2023 | Художественный руководитель – Елена Башкирова | 5–9 сентября 2023 г. | YMCA Иерусалим

Международный фестиваль камерной музыки в Иерусалиме пройдет в этом году в 26-й раз, в его программе – семь концертов с участием ведущих мировых музыкантов. На фестивале будут исполнены как известные и любимые публикой музыкальные произведения, так и менее популярные, и все же несомненные жемчужины мировой музыкальной классики.

Фестиваль этого года посвящен композиторам-эмигрантам.

На протяжении всей истории многие исполнители и композиторы путешествовали и мигрировали между различными странами и культурами, продолжая при этом говорить на универсальном языке, не знающим границ – языке музыки. Были ли они движимы экономическими причинами, стремлением к самореализации или страстью к путешествиям? Быть может некоторые из них бежали от антисемитизма, ксенофобии, войны или политического преследования – так или иначе эти художники покинули свою родину, и в той или иной степени испытали на себе влияние принявших их культур. Очень часто в подобных случаях взаимного влияния рождались новые выразительные формы.

Фестиваль нынешнего года чествует Малера, Бартока, Стравинского, Шенберга, Рахманинова, Корнгольда и их коллег-композиторов, которые в середине прошлого века нашли убежище в Соединенных Штатах Америки, и ​​внесли значительный вклад в развитие школы американской музыки.

Финансовые стимулы побудили некоторых композиторов, в том числе Блоха, Бартока и Дворжака, искать стабильности в новых местах. Эрвин Шульгоф, Виктор Ульман и Ганс Краса также переезжали в соседние страны в поисках лучшей жизни. Увы, в годы Холокоста все они погибли в концлагерях.

Ранее, в XIX веке, значительное влияние на музыкальные центры Европы оказали Бетховен, Мендельсон, Брамс, чета Шуманов.

Среди музыкантов, которые примут участие в фестивале нынешнего года: пианистка Елена Башкирова, скрипач Рено Капюсон, скрипачка Клара-Юми Канг, виолончелист Иван Каризна, сопрано Доротея Рёшманн, пианист Сон Ук Ким, скрипач Марк Бушков, скрипач Райнер Хонек и другие.

Иерусалимский международный фестиваль камерной музыки

5–9 сентября 2023 г.

YMCA, Иерусалим

26-й Иерусалимский международный фестиваль камерной музыки, одно из самых престижных и важных событий в мире классической музыки в Израиле, пройдет 5-9 сентября в историческом здании YMCA, в центре Иерусалима. В семи концертах, которые состоятся на протяжении пяти дней фестиваля, примут участие ведущие мировые исполнители, в том числе скрипач Рено Капюсон, пианистка Елена Башкирова, скрипачка Клара-Юми Канг, виолончелист Иван Каризна, сопрано Доротея Рёшманн, пианист Сон Ук Ким, скрипач Марк Бушков, скрипач Райнер Хонек и другие.

Фестиваль этого года посвящен композиторам-эмигрантам. На протяжении всей истории многие исполнители и композиторы путешествовали и мигрировали между культурами, при этом они говорили на языке музыки – универсальном языке, не знающем границ. Независимо от того, были ли мотивом их эмиграции политические потрясения, поиск экономических возможностей, стремление к самореализации или просто страсть к путешествиям, эти художники покинули родину и в той или иной степени объединили свой творческий стиль со стилем принявших их культур, что во многих случаях приводило к созданию новых, порой революционных выразительных форм.

Также миграция композиторов и музыкантов в XX веке сыграла важную роль в формировании музыкальной истории в целом. На Международном фестивале камерной музыки будут исполняться произведения Малера, Бартока, Стравинского, Шёнберга, Рахманинова и Корнгольда, которые процветали в Голливуде, нашли убежище в Соединенных Штатах и ​​внесли значительный вклад в развитие школы американской музыки.

Финансовые стимулы также побудили ряд композиторов, в том числе Блоха, Бартока и Дворжака, искать стабильность на новых местах. Перед своей трагической гибелью Шульгоф, Ульман и Краса переезжали в соседние страны, где продолжали свою музыкальную карьеру. В более ранние периоды такие композиторы, как Бетховен, Мендельсон, Брамс и Клара и Роберт Шуман, также мигрировали в музыкальные центры Европы XIX века.

26-й Международный фестиваль камерной музыки в Иерусалиме

5 – 9 сентября, ИМКА Холл, Иерусалим

Продюсер фестиваля – Музыкальный центр «Мишкенот Шеананим», Иерусалим.

Художественный руководитель фестиваля – Елена Башкирова

Стоимость билетов: 60-170 шек.

Для солдат – бесплатные билеты при наличии в день концерта и при предъявлении удостоверения

Телефон для информации и покупки билетов: 02-6250444

Сайт фестиваля – https://jcmf.org.il/

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/thejcmf

Заказ билетов он-лайн: https://jcmf.pres.global/order



Текст и фото – по материалам пресс-релиза