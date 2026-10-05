Заглавное фото: Иерусалимский Оркестр Барокко). Фото — © Йоэль Леви



Путешествие по следам женщин, изменивших музыку, — от античных мифов до джаза XX века

16-17 октября 2026 | «Бейт Хансен» и зал YMCA, Иерусалим

Художественный руководитель: Давид Шемер

Заключительный концерт: 17 октября, 20:30, зал YMCA

Иерусалимский Оркестр Барокко проводит 16 и 17 октября пятый фестиваль «Ведьмы?». Фестиваль придуман и организован самим оркестром, первый раз он состоялся в июле 2021 года. Его тема — женщины, которые определяли музыкальную жизнь своего времени: композиторы, певицы, хозяйки салонов, покровительницы, а также героини, которых писали композиторы эпохи барокко. В этом году фестиваль называется «Эхо».

Программа рассчитана на два дня. В пятницу, 16 октября, в «Бейт Хансен» пройдут «Дафнис и ветер: балканский миф» (11:00) и «Дульсинея, любовь моя» (13:30) — испанская музыка Ренессанса и барокко с отрывками из «Дон Кихота». В 17:00 в конференц-зале YMCA прозвучит концерт «Женская песнь» — музыка XVII века на тексты от женского лица; а в 21:00 в аркаде YMCA выступит вокальное джазовое трио High Heels. В субботу, 17 октября, в YMCA пройдут представление «Вена — Веймар — Сибирь» (11:00), концерт «Строцци» о венецианской певице и композиторе Барбаре Строцци (13:30) и музыкально-театральное представление «Золотое яблоко» о библейских героинях (17:00). Можно купить единый билет на весь фестиваль.

Завершит фестиваль концерт «Клеопатра и Юлий Цезарь» — в субботу, 17 октября, в 20:30. Играет Иерусалимский Оркестр Барокко, дирижирует Давид Шемер, обе партии исполняет меццо-сопрано Шакед Бар.

В программе — музыка четырёх композиторов, которые писали об одних и тех же героях: Антонио Сарторио, Георга Фридриха Генделя, Иоганна Адольфа Хассе и Карла Генриха Грауна. «Юлий Цезарь в Египте» Сарторио был поставлен в Венеции в 1676 году. Либретто одноимённой оперы Генделя (Лондон, 1724) восходит к либретто Сарторио. «Цезарь и Клеопатра» Грауна была написана для открытия Королевской оперы в Берлине и прозвучала там 7 декабря 1742 года. Таким образом, программа охватывает более шестидесяти лет истории одного сюжета.

Концерт открывается увертюрой Хассе к «Антонию и Клеопатре». Затем Клеопатра поёт арию Грауна «Среди бурь» (Tra le procelle). Дальше следуют номера из опер Сарторио: ария Цезаря «Так завистливая судьба» (Così fato invido), синфония из «Орфея» и ария Клеопатры «Я не хочу любить» (Non voglio amar). Гендель представлен двумя ариями Цезаря — «Негодяй, говорю я, ты» (Empio, dirò, tu sei) и «О ветры, сжальтесь» (Aure, deh, per pietà), — Concerto grosso ор. 6 № 12 си минор и арией Клеопатры «Я буду оплакивать свою судьбу» (Piangerò la sorte mia). Завершает программу ария Клеопатры «Одного твоего вздоха» (Un sol tuo sospiro) Хассе.

В XVII-XVIII веках партию Цезаря писали для высоких голосов: в опере Сарторио она написана для сопрано, а Гендель создал её для кастрата-альта Сенезино. В этом концерте Цезаря и Клеопатру поёт один голос. Шакед Бар переходит от одной роли к другой, и слушатель видит историю сначала глазами Клеопатры, затем глазами Цезаря.

Шакед Бар родилась в Иерусалиме, окончила Иерусалимскую академию музыки и танца и Джульярдскую школу в Нью-Йорке. Она пела Дидону в «Дидоне и Энее» Пёрселла, Поппею и Нерона в «Коронации Поппеи» Монтеверди, Филлиду в «Аминте и Филлиде» Генделя — в этой опере состоялся её нью-йоркский дебют с Уильямом Кристи. В 2016 году получила премию Fishbach на Конкурсе вокалистов Генделя в Лондоне. С Иерусалимским Оркестром Барокко она выступала и раньше: в программе «Женщины — любовь и месть» в 2017 году и в концерте «Неаполитанская любовь» в феврале 2026 года.

Иерусалимский Оркестр Барокко основан в 1989 году клавесинистом и дирижёром Давидом Шемером, который и сегодня остаётся его музыкальным руководителем. Это первый в Израиле оркестр, исполняющий музыку XVII-XVIII веков на исторических инструментах.

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Фестиваль «Ведьмы?» 2026: «Эхо» | Иерусалимский Оркестр Барокко

16-17 октября 2026

«Бейт Хансен» и зал YMCA, Иерусалим

Билеты: 50-150 шекелей

Подробности и билеты: https://jbo.co.il/festivals/פסטיבל-מכשפות-2026/

Билеты также в кассе «Браво»: https://ru.kupatbravo.co.il/witches

Дополнительная информация на сайте https://www.jbo.co.il/

https://jbo.co.il/en/festivals/witches-festival-2026-echo/

Страница в фейсбуке — https://www.facebook.com/JerBaroqueOrchestra

Все фотографии предоставлены пресс-службой Иерусалимского Оркестра Барокко