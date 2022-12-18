«Именем Шуберта»

На верхнем снимке слева направо: Кристоф Кёниг, Роман Рабинович и Ринат Мориа



В заголовке невозможно поместить все имена, поэтому вот они в подзаголовке: Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы, пианист Роман Рабинович – победитель конкурса Артура Рубинштейна 2008 года; сопрано Ринат Мориа; дирижер Кристоф Кёниг и – Шуберт!

Программа предстоящих январских концертов «Симфонической серии» (28, 29, 30 и 31 января 2023 года в Тель-Авиве, Ришон ле-Ционе и Реховоте) Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы будет посвящена произведениям Шуберта – его песням-лидер, его «Большой» 9-й симфонии, полной волшебных мелодий и его столь непростой для исполнения Фантазии «Скиталец» для фортепиано и оркестра. Говорят, что самому Шуберту было непросто ее исполнить – столь технически сложно это произведение, о котором сам Франц Шуберт говорил: «Только дьявол может сыграть это». Но очарованный этим произведением, Ференц Лист сделал переложение «Скитальца» для фортепиано с оркестром.

Если же говорить о Шуберте и его особом вкладе в мировое музыкальное наследие, то в первую очередь надо сказать именно о его огромном влиянии на развитие жанра «лидер» – классических вокальных произведений, песен на стихи немецких романтиков. Конечно, песни писали и до Шуберта, но он поднял этот жанр на новую высоту, и проложил дорогу своим гениальным последователям – Шуману, Брамсу, Мендельсону, а впоследствии и французским композиторам. Шуберт создавал песни на протяжении всей жизни. В его наследии насчитывается более шестисот сольных песен. Интересно, что в историю вокальной лирики Шуберт вошел с песнями Гёте, а закончил свою короткую жизнь песнями на слова Гейне.

Роман Рабинович – тонкий пианист, и в то же время его выступления – это энергичный и виртуозный спектакль с оркестром. Он играет с огромной силой, иногда даже сурово и всегда очень красочно, с драматическими эффектами, ясно, мощно, сбалансировано и при этом одновременно чувствительно и с большим воображением. Он играет легко и столь зрело, что сложно поверить, что этому взрывному харизматичному пианисту 36 лет.

Роман Рабинович (Roman Rabinovich | piano https://www.romanrabinovich.net/) учился в высшей школе Бухмана-Меты в Тель-Авиве, в 2008 году стал первым израильтянином победившем на 12-м Международном конкурсе им. Артура Рубинштейна. Выступал в США, Европе и Израиле, в Метрополитен-музее и в Центре исполнительских искусств Кеннеди. А дебютировал Роман Рабинович в Израильской филармонии под управлением Зубина Меты в возрасте 10 лет и с тех пор выступал в качестве солиста практически во всех странах Европы и Америки, как с ведущими оркестрами, так и давая сольные концерты в таких залах, как Вигмор-холл в Лондоне, Карнеги-холл и Линкольн-центр в Нью-Йорке, Cité de la Musique в Париже и во многих других. Участвовал в десятках фестивалях, постоянно выступая как камерный музыкант. Во время глобальной пандемии 2020–2021 годов Роман Рабинович и его жена, скрипачка Дайана Коэн дали успешную серию бесплатных еженедельных концертов из их дома в Калгари в Канаде.

Родившийся в Ташкенте, Роман Рабинович иммигрировал в Израиль со своей семьей в 1994 году, где начал свое обучение у Ирины Вишневицкой и у Арье Варди. Затем он окончил Музыкальный институт Кертиса и получил степень магистра в Джульярдской школе музыки. В 2015 году сэр Андраш Шифф выбрал его одним из трех пианистов для первой серии «Building Bridges», созданной для привлечения внимания к молодых пианистам с выдающимися способностями.

Роман Рабинович – не только пианист, а еще и композитор и художник, который устраивает свои выставки как дополнение к его выступлениям и дискам.

Молодая израильская сопрано Ринат Мориа дебютировала в Театре Ла Скала, и уже выступала в Концертгебау и в концертах BBC в Лондоне.

В ее широкий репертуар как лирических, так и колоратурных партий входят арии из опер «Ариадне на Наксосе», «Любовный напиток», «Королева ночи», «Свадьбе Фигаро», «Травиате» и другие.

Она пела на престижных фестивалях в Италии – на оперном фестивале Россини и фестивале Перголези-Спонтини, а также на фестивале Cantiere Internazionale d’Arte в Монтепульчано. Также выступала на престижном фестивале в Экс-ан-Провансе во Франции, фестивале в Брегенце и на Seefestspiele Mörbisch в Австрии.

Ринат Мориа начала свою профессиональную карьеру, еще учась в Музыкальном институте Кертиса в Филадельфии, который она окончила с отличием. Во время учебы выступала с Чикагским оперным театром и Оперной труппой Филадельфии, пела сольные концерты в Кеннеди-центре и Библиотеке Конгресса, а затем была приглашена маэстро Даниэлем Баренбоймом в студию Государственной оперы Унтер-ден-Линден в Берлине.

Ринат Мориа увлекается и интерпретациями современной музыки, участвуя в различных оперных постановках на таких фестивалях как на Зальцбургский фестивале и фестиваль в Брегенце в Австрии.

Ринат Мориа не только исполняет произведения многих современных композиторов, но специально для нее создаются циклы песен и другие вокальные произведения, что не мешает ей в равной степени владеть барочным репертуаром. В Израиле же Ринат Мориа исполнит 5 лидер Шуберта для сопрано и оркестра.

Кристоф Кёниг – главный дирижер Симфонического оркестра Испанского радио (RTVE), а также главный дирижер и музыкальный руководитель Solistes Européens Luxembourg с 2010 года. Известный своей четкостью, точностью и элегантным подходом к музыке, Кениг ездит по всему миру: со дня своего дебюта в США в 2010 году он дирижировал многими симфоническими оркестрами от Индианаполиса до Государственной капеллы Дрездена, Уэльским национальный оркестр Би-би-си, Оркестром Моцартеум в Зальцбурге, Оркестром Бетховена в Бонне, Дрезденским филармоническим оркестром и т.д..

С 2009 по 2014 год Кристоф Кёниг был главным дирижером Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, много гастролировал по Европе и Бразилии. С 2003 по 2006 год он был главным дирижером Симфонического оркестра Мальмё, а также главным приглашенным дирижером Филармонического оркестра Гран-Канарии. Кристоф Кёниг также сотрудничал со многими ведущими оперными театрами мира.

История Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы началась в 1988 году по инициативе муниципалитета Ришон ле-Циона и тогдашнего мэра Меира Ницана. Основателем и первым музыкальным руководителем оркестра был Шимон Коэн. После него эту должность занимали Ноам Шариф, Ашер Фиш и Менди Роден. Достаточно быстро оркестр завоевал репутацию у публики и критиков и занял достойное место на музыкальной сцене Израиля. С 1989 года Симфонический оркестр Ришон ле-Циона стал домашним оркестром Израильской Оперы. В 1991 году оркестр был удостоен почетного приза объединения АКУМ (Объединение композиторов и издателей) за свою успешную деятельность, исполнение музыкальных произведений израильских композиторов и их популяризацию.

Этот оркестр не раз выезжал на гастроли в Европу, где с успехом исполнял оперные и симфонические произведения, участвовал в престижных международных фестивалях и принимал участие в постановках Израильской Оперы на Масаде. Начиная с сезона 2014-15 гг. художественным руководителем оркестра стал Джеймс Джадд, сменивший Дана Эттингера, занимавшим этот пост на протяжении 7 лет. В 2018 году Эттингер вновь вернулся к руководству оркестром. Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы исполняет самые разнообразные вокальные и оперные произведения, а также оркестровые композиции разных периодов. Среди его программ – концерты для владельцев абонементов, концерты для всей семьи, музыкальные представления для юных слушателей и специальные концерты для пожилых слушателей. Оркестр также записал множество произведений для местных радиостанций и телевизионных каналов, а также выпустил ряд дисков с записями своих концертов.

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Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы

Симфоническая серия

Концерт «Именем Шуберта»

В программе:

Шуберт. 5 песен для голоса и оркестра (в переложениях Брамса , Бриттена и Регера)

Шуберт/Лист. «Скиталец» – Фантазия для фортепиано и оркестра

Шуберт. 9-я «Большая» Симфония»

Тель-Авив, 28 января 2023, суббота, Бейт ха-Опера, 20:30

Ришон ле-Цион, 29 января 2023, воскресенье, «Гейхал Меир ле-Тарбут», 20:00

Ришон ле-Цион, 30 января 2023, понедельник, «Гейхал Меир ле-Тарбут», 20:00

Реховот, 31 января 2023, вторник, «Бейт ха-ам», 20:00

Билеты в кассе «Браво»: https://bit.ly/3HAAUnG

Текст подготовила Маша Хинич. Все фотографии предоставлены пресс-отделом Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы. Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting