Именины сердца, январский день!

Текст – Ольга Голидина. Фото – Лев Гельфанд.

Да, конечно, дата располагала, программа внушала надежду, личность дирижёра обещала…

Но – действительность в разы превзошла все ожидания!!!

Вчерашний Новогодний праздничный концерт Хайфского Симфонического Оркестра под управлением Амоса Тальмона, при участии юношеского Духового оркестра Нагарии под руководством Реувена Малаха, проходивший в рамках Большой симфонической серии, стал музыкальной аллегорией россыпей конфетти, завихрения серпантина, сверкания бенгальских огней и взрывов хлопушек!

В каждое из исполняемых произведений оркестром и дирижером было вложено много мастерства и любви, нежности, юмора, изобретательности.

А какие это были произведения! Судите сами:

Нежнейшие и мелодичные фрагменты из балета «Лавка чудес» («Boutique fantasque»), Отторино Респиги (основанные на обработке фортепианных пьес Джакомо Россини).

Отрывки из «Лебединого озера» – бессмертная и гениальная музыка Петра Ильича Чайковского.

Тончайшая и печальнейшая «Медитация» («Размышление») Жюля Массне, (исполнение которой музыканты посвятили нашим заложникам).

А ещё изысканные и виртуозные миниатюры Лероя Андерсона, весёлые и задорные польки Иоганна Штрауса, искрящиеся увертюры Жака Оффенбаха!