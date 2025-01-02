Именины сердца, январский день!

Да, конечно, дата располагала, программа внушала надежду, личность дирижёра обещала…
Но – действительность в разы превзошла все ожидания!!!
Вчерашний Новогодний праздничный концерт Хайфского Симфонического Оркестра под управлением Амоса Тальмона, при участии юношеского Духового оркестра Нагарии под руководством Реувена Малаха, проходивший в рамках Большой симфонической серии, стал музыкальной аллегорией россыпей конфетти, завихрения серпантина, сверкания бенгальских огней и взрывов хлопушек!
В каждое из исполняемых произведений оркестром и дирижером было вложено много мастерства и любви, нежности, юмора, изобретательности.
А какие это были произведения! Судите сами:
Нежнейшие и мелодичные фрагменты из балета «Лавка чудес» («Boutique fantasque»), Отторино Респиги (основанные на обработке фортепианных пьес Джакомо Россини).
Отрывки из «Лебединого озера» – бессмертная и гениальная музыка Петра Ильича Чайковского.
Тончайшая и печальнейшая «Медитация» («Размышление») Жюля Массне, (исполнение которой музыканты посвятили нашим заложникам).
А ещё изысканные и виртуозные миниатюры Лероя Андерсона, весёлые и задорные польки Иоганна Штрауса, искрящиеся увертюры Жака Оффенбаха!
Все эти “старые добрые знакомые”, любимые и бессчётное раз слышанные, звучали настолько свежо и ярко, настолько искренне и эмоционально, что я, да и полный зал вместе со мной, весь концерт пребывали в нескончаемом приподнятом настроении и наслаждались каждой нотой.
И, конечно, невозможно не сказать об Амосе Тальмоне. Как он дирижировал! Как буквально танцевал на подиуме! Это был фейерверк энергии, страсти, вовлечённости, остроумия. Тот случай, когда внешний язык тела не просто не мешал, а был неотъемлемой и прекрасной частью всего шоу! Ну а его интересные, умные и весёлые комментарии к каждому исполняемому произведению, его диалог с публикой превратили весь концерт в незабываемое прекрасное событие!
Был один неожиданный и очаровательный музыкальный сюрприз.
И Радецки марш на бис как россыпь финального салюта! (записи с концерта у меня нет, поставлю во втором комментари видео из Вены для настроения. Именно так вчера было в нашем зале!)
Спасибо и Браво!
Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting