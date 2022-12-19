Иноагент Виктор Шендерович: «Взгляд снаружи» с внутренним смыслом

Верхнее фото: Виктор Шендерович – фото © Борис Суходрев



Иностранному агенту Виктору Шендеровичу скоро год. Наградили его этим титулом ровно под Новогодние праздники, 30 декабря, прошлого, 2021 года. И отметить эту торжественную дату он хочет там, где его ждут, любят и понимают – у нас, в Израиле. В январе 2023 года «суперагент пера и слова» собственной персоной и со свеженькой, еще пахнущей типографской краской, новой книгой, с говорящим названием «Дневник Inostrannogo агента», выступит в пяти городах нашей необъятной и маленькой страны.

Итак, иноагент в действии – в Хайфе, в Нетании, Тель-Авиве, Ришон-ле-Ционе и Ашдоде. И поскольку ситуация меняется каждый день, то и говорить Виктор Шендерович будет о самом актуальном, наболевшем и важном. А говорить он умеет -в своей особой манере, когда в шутке не «доля правды», а все, как есть.

Писатель, публицист, журналист, правозащитник, драматург, сатирик, режиссер, теле- и радио- ведущий… От его «Кукол» в 1996 до «Дневника Inostrannogo агента» в 2022 году «дистанция огромного размера», где пролегли рельсы, по которым мчался поезд дат и событий страны, которой больше нет. Но Шендерович остается верным себе и своей профессии с той разницей, что теперь сатирик как все мы не в России.

Ну что ж, взгляд изнутри стал взглядом извне. Так и назвал писатель израильскую программу «Взгляд снаружи». А взгляд этот стал более острым и беспощадным. И это миссия не только иноагента, а человека и гражданина, вести прямой разговор один на один с залом, полным единомышленников.

«В Израиль,- говорит Виктор Шендерович,- я приезжаю довольно регулярно. Здесь публика доброжелательная, читающая, покупающая книги, что мне особенно приятно. Мне очень важно, чтобы меня читали, а не просто знали как автора «Кукол» или эстрадных скетчей. Израильская публика внимательная, понимающая. Я получаю удовольствие от встречи с ней и надеюсь, что это взаимно».

Еще бы! Ведь Шендерович говорит с нами на одном языке. У нас с Шендеровичем одни коды – еврейский юмор, еврейское упрямство и еврейская упертость.

Когда-то он написал короткую биографическую заметку. В ней мало слов, но она как в зеркале отражает то, что испытал каждый из нас:

«Родился в 1958 году.

В детском саду узнал цену коллективизму.

В 1975 году окончил без сожаления среднюю школу.

По первому диплому – культпросветработник высшей квалификации, отчего до сих пор вздрагивает.

В 1980-1982 гг. служил в Советской Армии, где научился говорить матом. Выжил и демобилизовался, но до сих пор вздрагивает от словосочетания «священный долг».

Перед тем как начать писать, некоторое время читал.

С 1995 года вздрагивает при слове «Куклы».

Надеется на лучшее…»

Узнаем на концерте, на что надеется сегодня бывший советский гражданин, а сегодня иностранный агент Шендерович. И разговор не будет скучным, пафосным и ординарным. Мы будем вместе смеяться и грустить, удивляться и думать о будущем. Мы услышим отрывки из новой книги и совсем новые произведения, которые в нее не вошли. Шендерович прочтет и любимые израильтянами монологи прошлых лет. Ну, и, конечно, ответит на вопросы, которые не будут простыми, как и ответы на них однозначными.

Новая программа «Взгляд снаружи» это не «причесанная» программа, где все идет по заранее намеченному сценарию, а разговор живой и откровенный, который не смотря на сложность тем, доставит удовольствие участникам. Ведь иностранный агент Виктор Шендерович – чуткий, остроумный собеседник.

Недаром на его концерты приходят зрители трех поколений. Так что приходите, приводите молодежь, готовьте каверзные вопросы. В конце программы иностранный агент ответит на них. И это будет интересно для всех.

Кроме того, после концерта, вы сможете купить новую книгу «Дневник Inostrannogo агента» а автор лично вам ее подпишет. Ну и, конечно, на память будет селфи с автором и иноагентом.

«Дневник Inostrannogo агента» Виктора Шендеровича вышел в рамках проекта «Вольное книгопечатание» израильского издательства «Книга Сефер», издающего книги, которые не могут выйти в путинской России.

Основой книги стал фейсбук Виктора Шендеровича. Первая запись датирована ноябрем 2020, когда Навальный вышел из комы. Последняя – августом 2022… Конечно, тексты были творчески обработаны автором и дополнены публицистикой.

Книга оформлена работами художника-кузнеца Андрея Куманина. Дизайн издания, как и всего проекта известного книжного художника Андрея Бондаренко.

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Новая программа Виктора Шендеровича «Взгляд снаружи»

Хайфа, 20 января 2023, суббота, матнас «Адар» – зал «Бейтену», 20:00:

Нетания, 21 января, воскресенье, Аудиториум им. Арика Айнштейна, 20:00

Тель-Авив, 24 января, вторник, зал Яд ле-Баним, 20:00:

Ришон ле-Цион, 26 января, четверг, зал Яд ле-Баним, 19:00

Ашдод, 28 января, суббота, матнас «Дюна-Юд»

Заказ билетов: https://www.artup.co.il/event/79?partner=33

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Фото – © Борис Суходрев – предоставлено компанией Art Up