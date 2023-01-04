Иноагент Виктор Шендерович: «Взгляд снаружи» в январе в Израиле

Заглавное фото – © Борис Суходрев

Шендерович – это всегда шоу. Сложно подобрать одно слово, описывающее встречи Виктора Шендеровича со зрителями. Это переполненный зал, слушающий на одном дыхании, смех и огромный заряд положительных эмоций – неизменные атрибуты его концертов, это «писательский стендап для умных», во время которого автор будет много общаться с залом: никакой «четвертой стены». Его голос, его юмор, его ирония стали частью раскиданной по земному шару русскоязычной диаспоры. Его аудитория – всюду, где живут люди, читавшие те же книги, что и автор. Как и всегда, зрителей на январских встречах с Виктором Шендеровичем ждут отрывки из популярных произведений, веселые и грустные истории – лучшее из написанного. А еще серьезные и легкомысленные разговоры, и, конечно, ответы на вопросы зрителей. Услышать это в фирменном авторском исполнении – редкая удача и большое удовольствие для ума и сердца.

«Взгляд снаружи» – так называется новая программа Виктора Шендеровича, которую он представит с 20 по 28 января 2023 года в 5 городах Израиля. Новая программа – это новые тексты (в концерте прозвучат совсем новые произведения, в том числе из только что вышедшей книги «Дневник Inostrannogo агента»), отрывки из пьес, монологи, рассказы, наблюдения, ответы на вопросы, без политики тоже не обойдется – это будет «театр одного Шендеровича», в котором всегда есть своя особая привлекательность, в данном случае умноженное еще и на шарм «Иностранного агента». Это литература в авторском исполнении – остроумном и ехидном, грустном и смешным до слез. Это особый жанр – не актерское чтение со сцены, а авторское исполнение. Это особая театральная история, вечера-встречи, выстроенные в литературно-разговорном, доверительном ключе. Это рассказы о личном достоинстве как мериле общественной жизни. О ценности хорошего вкуса. О кислороде человеческого обаяния. Об остром и горьком интеллекте, голос которого никогда не зазвучит в унисон с государством, но всегда будет нужен людям. О таланте сочувствия – может быть, самом главном и очень дефицитном таланте. Можно ли шутить надо всем на свете? Этим вопрос задался Шендерович и сам же ответил: «Можно. Главное, показать, с кем вы – с убийцами или нет».

«Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». Эта фраза в течение прошлого года стала знаком качества хорошей правдивой профессиональной журналистики и публицистики в России. Статус «Иноагента» был присвоен и Виктору Шендеровичу, одно из тех, кто говорил правду в России. Так что новая книга после этого родилась сама собой. После концерта, вы сможете купить новую книгу «Дневник Inostrannogo агента», а автор лично вам ее подпишет. Ну и, конечно, на память будет селфи с автором и иноагентом.

«Дневник Inostrannogo агента» Виктора Шендеровича вышел в рамках проекта «Вольное книгопечатание» израильского издательства «Книга Сефер», издающего книги, которые не могут выйти в путинской России. Основой книги стал фейсбук Виктора Шендеровича. Первая запись датирована ноябрем 2020, когда Навальный вышел из комы. Последняя, вошедшая в книгу – августом 2022. Конечно, тексты были творчески обработаны автором и дополнены публицистикой. Книга оформлена работами художника-кузнеца Андрея Куманина. Дизайн издания, как и всего проекта известного книжного художника Андрея Бондаренко.

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Новая программа Виктора Шендеровича «Взгляд снаружи»

Хайфа, 20 января 2023, пятница, матнас «Адар» – зал «Бейтену», 20:00:

Нетания, 21 января, суббота, Аудиториум им. Арика Айнштейна, 20:00

Тель-Авив, 24 января, вторник, зал Яд ле-Баним, 20:00:

Ришон ле-Цион, 26 января, четверг, зал Яд ле-Баним, 19:00

Ашдод, 28 января, суббота, матнас «Дюна-Юд»

Заказ билетов: https://www.artup.co.il/event/79?partner=33

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Фото – © Людмила Чубарова и © Борис Суходрев – предоставлены компанией Art Up