«Таблетка от отчаяния»

С 20 по 28 января 2023 года в 5 городах Израиля Виктор Шендерович представит свою новую программу «Взгляд снаружи». В концертах прозвучат совсем новые произведения, в том числе из только что вышедшей книги «Дневник Inostrannogo агента». В преддверии гастролей мы поговорили с автором о его новой книге и не только о ней.

– Виктор, как вам живется в вынужденной эмиграции?

– Прошло чуть больше года – 6 января 2022-го я должен был лететь в Москву, но c пересадки сошел и остался в Варшаве. Первое время я безусловно ощущал драматизм собственной ситуации и очень переживал, но после 24 февраля выяснилось, что мой вариант эмиграции льготный и мягкий по сравнению с теми вызовами, с которыми столкнулись люди в России, не желавшие поддерживать войну. Так что мне грех жаловаться.

– Где вас застала война?

– 24 февраля я был в Ашдоде – это были прошлогодние концерты в Израиле. Очень хорошо помню тот день. Такое не забывается, конечно. Было понятно, что жизнь изменилась, но невозможно было представить себе масштабы: головой понимаешь размеры катастрофы, и твой интеллект подсказывает тебе, что последует дальше. Но душа не принимает этого.

-Совсем скоро в Израиле вы презентуете свою новую книгу ««Дневник Inostrannogo агента»». Расскажите немного о ней.

– Это моя первая книга вышедшая за рубежом – она издана в Израиле Виталием Кабаковым, а часть тиража напечатана в Германии. Собственно название описывает жанр – это мой дневник в фейсбуке. Естественно, не все из фейсбука – я выбрасывал то, что не имело никакого значения ни для кого, кроме меня.

Это дневник за полтора года. В качестве стартовой отсечки я взял день, когда я заявил о том, что беру израильское гражданство. Это было в ноябре 2020 года, это водораздел для меня. Сейчас, задним числом, можно предположить, что я что-то такое знал про свое будущее. Но нет, тогда я не собирался уезжать и покидать Россию и писал об этом. Это драматическое для меня решение было связано с тем, что российское государство в том виде, в котором оно хоть как-то могло оставаться моим государством – оно закончилось. Сегодня в России нет легитимного государства, и именно это было толчком к оформлению израильского гражданства. Я хотел быть гражданином, а не частью бандитской малины, в которую превратилась Россия.

Заканчивается дневник в августе прошлого года – то есть через полгода после начала войны. Перечитывая свои тексты за это время многое понимаешь гораздо лучше – есть такой эффект исследования, как будто ты ученый, день за днем наблюдающий пошаговое сползание России в пропасть. В тот момент когда я пишу что-нибудь сегодня – я публицист, но когда это выстраивается в череду текстов за полтора года, то выясняется, что ты историк. Ведь когда ты пишешь что-то допустим 13 марта – ты не знаешь, что будет 14-го.

Это очень любопытное чтение для тех кто следит за историей, держит руку на пульсе. Ну и кроме собственно дневника в книге опубликованы мои лучшие публицистические тексты за последние несколько лет, точнее с 2014 года – с начала крымской войны. Я выбрал тексты, многие из которых очевидно носят характер антиутопии и предупреждения. К сожалению, антиутопии иногда сбываются – и это мой случай.

-Это один из самых страшных периодов в новейшей истории России. Книга получилась депрессивной?

– Нет, что вы. Недавно в Париже я встречался со Славой Полуниным – он остро переживает происходящее, в его труппе работают украинцы, одесские «Маски» приехали, он помогает своим коллегам по цеху. И вот я его спросил, как у него с депрессией, и он замечательно ответил: «На депрессию нет времени! Очень многое нужно успеть сделать».

В моем же случае, как писал Станислав Ежи Лец, само занятие сатирой выдает в человеке оптимиста. Когда ты комментируешь текущие события ты не можешь находиться в состоянии депрессии. Я когда-то писал, что в один из тяжелых дней хотел спросить в фейсбуке – нет ли у кого таблетки от отчаяния. А потом вспомнил, что я и есть эта таблетка. Я не имею права быть депрессивным. Нет, моя книга злая, смешная, там есть и лирические куски. Но скорее злая – это сатира, это предупреждение, это яд, но депрессии там я полагаю нет. Но даже если она там есть – она отрефлексирована, а рефлексия дает возможность выхода.

В предисловии к этой книге я пишу, что изначально договаривался с издателем о книге, которая должна была называться «Хроника хтони». То есть примерно такие же дневники, но не за полтора года, а за 10-15 лет. Я даже собрал материал для этого. Но потом я посмотрел на этот материал – даже в отобранном виде это какой-то немыслимый многотомник, и, я думаю, он интересен только историкам. Не сомневаюсь – эти материалы пригодятся когда-нибудь людям, которые захотят восстановить новейшую историю путинской России день за днем. Как документ эпохи, это должно остаться и это останется, но я с трудом себе представляю читателя сегодня, который купит этот многотомный талмуд и прочтет с начала до конца. «Хроника Хтони» ждет своего времени – специальным изданием для историков. А для широкого читателя – «Дневник иностранного агента – избранное» – самые горячие и самые свежие воспоминания.

-Вы сейчас очень много выступаете, расскажите, изменилась ли публика и формат ваших выступлений?

– Путин позаботился обо мне – вместе со мной он выгнал из страны и мою аудиторию. Меня теперь зовут не только в Израиль и Америку, как раньше, сейчас я встречаюсь со своими читателями и слушателями в самых невероятных местах. Это классический булгаковский «Бег», меня ждут везде: в Казахстане, в Стамбуле, в Белграде… Это очень приятно для меня, но конечно это очень плохо для России, что и говорить, потому что те, кого я вижу у себя в зале – люди выброшенные вон из России, а это значит, что судьбу страны будут решать совсем другие. И это печально.

Раньше я предпочитал проводить чисто литературные вечера в режиме монолога и не любил отвечать на вопросы из зала. Но в это новейшее военное время я понимаю, что нельзя избегать диалога, невозможно делать вид, что этого контекста нет, это слишком сильная боль.

-Понятно, что сейчас никто не может ответить на этот вопрос, но все же – как по вашему, когда закончится война?

– Я совершенно не военный аналитик. Понятно, что ресурсы на продолжение войны, по крайней мере на год, у Путина есть. Вся экономика России сейчас работает на войну. Остановить ее не в интересах Путина – у него просто нет другой повестки для российского народа. Значит пока все будет продолжаться. А в какой момент, на какой банановой кожуре это все навернется – я знать не могу.

Но тогда в Ашдоде, 24 февраля, у меня промелькнула мысль, что если и есть что-то хорошее в произошедшем, это то, что история резко ускорилась. Если бы Путин не пошел на эту авантюру, все могло бы длиться еще десятилетиями. Сейчас все-таки счет идет на годы. Я тогда загадал для себя три года, один из них уже прошел.

Так что я полагаю, в течение ближайших года-двух пейзаж сильно изменится.

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Новая программа Виктора Шендеровича «Взгляд снаружи»

Хайфа, 20 января 2023, пятница, матнас «Адар» – зал «Бейтену», 20:00:

Нетания, 21 января, суббота, Аудиториум им. Арика Айнштейна, 20:00

Тель-Авив, 24 января, вторник, зал Яд ле-Баним, 20:00:

Ришон ле-Цион, 26 января, четверг, зал Яд ле-Баним, 19:00

Ашдод, 28 января, суббота, матнас «Дюна-Юд»

Заказ билетов: https://www.artup.co.il/event/79?partner=33

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Фото – © Борис Суходрев – предоставлены компанией Art Up