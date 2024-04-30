Верхнее фото – Музей Якова Агама © Виктор Осипов. מוזיאון יעקב אגם. צילום- ויקטור אוסיפוב

Международный день музеев 2024. Бесплатный вход в десятки музеев по всей стране. Как и каждый год, несмотря на сложную ситуацию, более 100 музеев по всей стране распахнут свои двери для широкой публики для бесплатного посещения по случаю Международного дня музеев, который состоится в четверг, 9 мая.

Кроме того, в музеях пройдут экскурсии и специальные тренинги, беседы в галереях, творческие мастер-классы для детей, знакомство с текущими и новыми выставками и многое другое, вдохновленное темой «Музеи во имя образования и исследований» .

«В этом году Международный день музеев проходит на фоне событий 7 октября и продолжающихся боевых действий в секторе Газа и на Севере страны. Мы решили отметить День музеев 9 мая, в день капитуляции нацистской Германии, чтобы продемонстрировать, как музеи страны выступают единым фронтом в поддержку культурной устойчивости Израиля и победы духа и культуры, с посланием надежды и единства. Кроме того, мы осветим деятельность музеев, находящихся на линии конфликта на севере и на юге – которые, несмотря на трудности, решили твердо стоять на своем и продолжать активную деятельность”, – говорит Раз Самира, председатель Ассоциации музеев Израиля и ИКОМ – израильского отделения Международного совета музеев.

Ассоциация музеев Израиля и музеи по всей стране приглашают широкую общественность бесплатно посетить десятки музеев по случаю Международного дня музеев, который состоится в четверг, 9 мая 2024 года.

В этом году Международный день музеев проводится под лозунгом «Музеи во имя образования и исследований» , который подчеркивает важность музеев как динамичных образовательных учреждений, способствующих обучению, открытиям и культурному взаимопониманию. Роль музеев и культурных учреждений в обеспечении целостного, инклюзивного и устойчивого образовательного опыта. С ними и через них мы переосмыслим образование и наше представление о будущем, где обмен знаниями преодолевает барьеры; где инновации встречаются с традициями. Присоединяйтесь к нам и познакомьтесь с богатством знаний, которые могут предложить музеи.

Международный день музеев отмечается каждый год, вот уже более 45 лет, во всем мире в мае с целью повышения осведомленности общественности о важности вклада музеев в жизнь общества, поощрения их к расширению своего кругозора и обеспечению доступности широкой публике в областях науки, искусства, архитектуры, истории и культурного наследия посредством ознакомления с экспонатами, представленными в музеях. В прошлом году в мероприятии приняли участие около 75 музеев со всей страны, а в этом году в этом особенном дне примут участие более 100 музеев – от севера до юга Израиля.

Среди мероприятий, которые пройдут в этот день в различных музеях: в Музее культуры филистимлян в Ашдоде состоится «Хидонология» – специальная викторина для детей, в Музее Земли Израиля (Музей «Эрец Исраэль») пройдет специальное мероприятие для детей под названием «Искусство на пути в космос», экспериментальный мастер-класс, в котором мы увидим, что в космосе есть место всем, узнаем о различных космических миссиях и их целях и дадим возможность принять участие в следующей космической миссии. Музей Янко Дада в кибуце Эйн-Ход приглашает посетителей на беседу с художницей Ноа Орлицкой на ее выставке «Разговор с камнем: настоящее и его продолжение», Центр искусств в Эйн-Харод приглашает на экскурсии по выставкам, где главное внимание обращено на на ценности, которые они начертали на своем флаге, среди них (и, возможно, самые важные в наши дни) – образование в области плюрализма и знакомство с тем, чего нет в нашем ближайшем окружении. Музей Мадатек в Хайфе предлагает посетить представление «Чудеса науки» — захватывающее шоу, в котором вам представят чудеса науки – или, быть может, науку чудес?… Еще в сфере науки: Музей человека и животного мира приглашает послушать «Песню глубин», аккустическое представление, в котором вы узнаете, какие песни поют ракушки и моллюски. Израильский музей в Центре Ицхака Рабина открывает новую выставку под названием «Железные полосы» – дань уважения военным технологическим разработкам в поддержку наших бойцов в Газе. Десятки художников представят свои работы, созданные на основе обрезков железа прямо с конвейера боевых аксессуаров. А в Центре Рабина проведут викторину в стиле квеста — музей станет своего рода большим квестом, полным испытаний, где посетители станут детективами, знакомящимися с загадками истории Израиля. Геологический музей в Рамат ха-Шароне предлагает особенную экскурсию, посвященную тайнам минералов и драгоценных камней. Зрители осмотрят минеральную экспозицию музея, услышат объяснения о происхождении камней, форме, цвете, смогут потрогать, понюхать и даже лизнуть особый минерал, а также рассмотреть метеорит, выставленный в музее.

Все эти и многие другие мероприятия будут ждать широкую публику в сотне музеев, которые в этот день бесплатно распахнут свои двери.

Полный список музеев, которые открыты бесплатно, часы работы, различные мероприятия опубликованы на сайте Израильской ассоциации музеев www.icom.org.il и на сайтах музеев по всей стране.

Текст и фото – по материалам пресс-релиза