«Иоланта» – впервые на сцене Израильской оперы

Последняя опера П. И. Чайковского впервые будет представлена на сцене Израильской оперы в январе 2026 года.

Постановка – Ширит Ли Вайс, дирижер – Дан Эттингер

18-28 января 2026, Оперный театр имени Шломо Лахата, Тель-Авив

Опера Чайковского «Иоланта» долго оставалась на периферии репертуара, но в XXI веке стала объектом повышенного интереса режиссеров оперы, драмы и даже кино. Ее ставят как в традиционных, так и в экспериментальных форматах, видя в сюжете современную психологическую драму. В новых постановках режиссеры стремятся подчеркнуть «внутреннее действие» вместо внешней динамики: конфликт разворачивается прежде всего в сознании Иоланты, вокруг ее наивной неосведомленности. Эта психологическая драма хорошо сочетается с модернистскими режиссерскими концепциями как цельное высказывание о пути от тьмы к свету, от внутренней слепоты к прозрению. Такова и постановка Ширит Ли Вайс, которую мы вскоре сможем увидеть на сцене Израильской оперы, где «Иоланта» подана не как сияющая сказка, а как история выхода из темноты к свету через страх, изоляцию и зависимость.

«Иоланта» – последняя опера Петра Чайковского, созданная на вершине его творческой зрелости и часто рассматриваемая как итог его оперной деятельности. Слепая героиня была показана Чайковским как цельная личность, что воспринималось в то время как необычно прогрессивный взгляд. Но опера актуальна и сегодня, так как рассказывает о самоопределении личности, стремлении познать истину о себе и мире, а также о преодолении внутренних кризисов, что выходит далеко за пределы исторического сюжета. Кроме того, «Иоланта» считается одним из первых в истории оперы примеров уважительного и гуманистического изображения героя с инвалидностью как полноценного человека. ​

В центре сюжета – история слепой принцессы, ее любви и самопознания. Иоланта выросла в уединенном дворце ее властного отца, короля Рене, который скрывает от нее сам факт ее слепоты, существование света и цвета и даже то, что она – принцесса. Когда во дворец прибывает врач Ибн-Хакия, с обещанием исцеления он выдвигает особое условие: Иоланта сможет прозреть лишь в том случае, если сама, по собственной свободной воле, пожелает этого, узнав правду о своем состоянии. В то же время в уединенный сад попадает рыцарь Водемон. Обретя зрение и любовь, Иоланта открывает для себя новые истины о красоте и сложности мира, впервые предстающего перед ее глазами.

Одновременно эта история раскрывает внутренний эмоциональный мир Чайковского и предлагает поэтическую интерпретацию силы искусства, любви и свободной воли как источников исцеления души.

«Иоланта» написана Чайковским в 1891 году, за два года до смерти. Он работал над ней в период, когда увлекался трудами Баруха Спинозы. Отсюда главная идея оперы – противопоставление мрака незнания свету познания.

Либретто было создано братом композитора Модестом Чайковским по мотивам пьесы «Дочь короля Рене» датского драматурга Генрика Герца. Драма была опубликована в литературно-политическом журнале «Русский вестник» в переводе Федора Миллера, русского поэта и переводчика немецкого происхождения. (Миллер был весьма плодовитым автором, однако самые знаменитые его строки, дожившие до наших дней, – это детский стишок «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять».) Прототип героини – Иоланда Анжуйская, дочь короля Неаполя Рене Доброго, но в реальности она была зрячей.

Мировая премьера состоялась 18 декабря 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, в один вечер с балетом «Щелкунчик». И одноактная опера, и двухактный балет изначально были заказаны дирекцией Императорских театров как пара для одного сезона; Чайковский сам в переписке фиксирует этот заказ и выбор литературной основы.

Уже через две недели после петербургской премьеры, в январе 1893 года, «Иоланта» была поставлена в Гамбурге на немецком языке. Дирижировал Густав Малер, за год до того организовавший европейскую премьеру «Евгения Онегина». Летом 1893-го Чайковский специально приехал послушать «Иоланту». После переезда Малера в Вену, где он в 1900 году возглавил Придворную оперу, «Иоланта» появилась и на главной австрийской сцене. Заглавную партию исполняла известная певица Сельма Курц. По требованию Малера она пела на репетициях с завязанными глазами – для лучшего понимания роли. В 1890-е годы опера была поставлена на севере Европы – в Копенгагене и Стокгольме.

Постановка классического шедевра всегда предоставляет режиссеру выбор из двух вариантов: максимально сохранить исторический антураж или приблизить оперный спектакль к современности.

Режиссер постановки Ширит Ли Вайс: «Моя Иоланта заключена в эмоциональном пространстве, за пределами которого – лишь тьма, своего рода круговое зависание, бесконечный поиск и отчаяние. Иоланта живет внутри себя. Она дикая, инфантильная и полная неосуществленной страсти молодая женщина.

Сцена для меня – эмоциональное пространство – бледное, испещренное провалами, подъемами и спусками, где под поверхностью скрыты черные раны, символизирующие воспоминания, травмы и страхи, которые женщины, окружающие Иоланту, пытаются скрыть. Но эти травмы осознаются и вместе с этим осознанием приходит свет.

У Иоланты отняты знание, свобода решения и личная воля. Отец и мужской мир, находящийся за пределами ее эмоционального пространства, вторгаются и ранят ее душу, наблюдают за ней, скрывают от нее правду и тем самым контролируют ее.

Источник ее света – внутренний, он не зависит от зрения. Решение Иоланты о собственной судьбе, принятое через обретение внутренней истины и столкновение с ней, несмотря на боль, приносит глубокую трансформацию души и тела. Желание освобождает.

Опера «Иоланта» – это, по сути, психологический путь, ведущий к женственности и сексуальности, к преодолению и освобождению. И на нашей сцене, как и в нашей душе, белое и черное изменчивы и сложны, а источник света обманчив и неуловим».

Дирижер Дан Эттингер: «Впервые представлять на сцене Израильской оперы последнюю оперу, написанную Чайковским, – это большая честь! «Иоланта» – это путешествие продолжительностью около полутора часов в глубины души главной героини, слепой Иоланты, в ее мир, в окружающую ее жизнь, с которой она сталкивается в оперной истории любви, открывающей для нее свет. Все это заключено в бесконечном симфоническом богатстве, чувствительности и драматической силе музыки Чайковского».

*****

П. И. Чайковский. Опера «Иоланта»

Дирижер: Дан Эттингер

Режиссура: Ширит Ли Вайс

Сценография: Адам Келлер

Костюмы: Ула Шевцов

Свет: Надав Барнеа

Хормейстер: Итай Беркович

В постановке участвуют Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона и хор Израильской оперы.

Язык исполнения: русский

Субтитры: иврит и английский – перевод Исраэля Овала

Продолжительность спектакля около 1 часа 40 минут

Действующие лиц и исполнители:

Иоланта, дочь короля Рене (сопрано): Ани Юренц / Ангелина Ахмедова

Водемон, граф, бургундский рыцарь (тенор): Алексей Долгов / Павел Валужин

Рене, король Прованса (бас): Вазген Газарян / Сава Вемич

Роберт, герцог Бургундский (баритон): Одед Райх / Семен Антаков

Ибн-Хакия, мавританский врач (бас/баритон): Балинт Сзабо / Йонуц Паску

Альмерик, оруженосец короля Рене (тенор): Ади Эзра / Павел Валужин

Бертран, привратник дворца (бас): Юрий Кисин

Марта, жена Бертрана, кормилица Иоланты (меццо-сопрано): Шай Блох / Эдна Прочник

Бригитта, подруга Иоланты (сопрано): Шломит Леа Ковальски / Вероника Одинцов

Лаура, подруга Иоланты (меццо-сопрано/сопрано): Анат Чарны / Тамара Нишри Прислужницы и подруги Иоланты, свита короля, войско герцога Бургундского и оруженосцы

Время действия: XV век.

Место действия: в горах Южной Франции.

Даты представлений

Воскресенье, 18.1.26, 20:00

Понедельник, 19.1.26, 19:30 – премьера

Вторник, 20.1.26, 20:00

Четверг, 22.1.26, 20:00

Пятница, 23.1.26,13:00

Суббота, 24.1.26, 20:00

Понедельник, 26.1.26, 20:00

Среда, 28.1.26, 18:00

Дополнительная информация по телефону: 03-6927777, а также на сайтах: https://www.israel-opera.co.il/en/show/iolanta/ и https://best.kassa.co.il/announce/84591

Текст подготовила Маша Хинич.

Фото: © Йоси Цвекер

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting