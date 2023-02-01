Концерты победителей мастер-классов “Тель-Хай” с оркестром Ришон ле-Циона 7 февраля

Верхнее фото: © Луиза Саломон, Ури Элькаям, Даниэль Хисин,

Международные фортепианные мастер-классы Тель-Хай известны во всем мире, высоко котируются в профессиональной среде и благодаря своей международной репутации являются безусловными лидерами в своей области.

Фортепианные мастер-классы Тель-Хай были основаны пианистами Мариной Бондаренко и Эммануилом Красовским в 1992 году в поселке Тель-Хай в Верхней Галилее. С 2006 года они проводятся в мидраше Бен-Гуриона в кибуце Сдел-Бокер в Негеве под прежним названием.

Замечательная пианистка и педагог, лауреат Премии Израиля Пнина Зальцман сопровождала проект с момента его создания и ежегодно давала уроки многим участникам Тель-Хай. Начиная с 2008 года, в рамках мастер-классов Тель-Хай вручается приз памяти Пнины Зальцман.

Один из внутренних конкурсов мастер-классов Тель-Хай – конкурс фортепианных концертов. Помимо денежных призов, победители конкурса удостаиваются возможности выступить в качестве солистов с Израильским Симфоническим оркестром Ришон-ле-Циона – оркестром Израильской Оперы. Эта возможность – значительная веха, как в их карьере, так и в подготовке пианистов к международным выступлениям. Игра с оркестром – центральный элемент в жизни музыканта, но в то же время такие выступления случаются нечасто. Именно поэтому организаторы мастер-классов Тель-Хай считают крайне важным предоставить эту возможность в качестве дополнительного вознаграждения молодым пианистам, выпускникам мастер-классов Тель-Хай.

Сотрудничество между мастер-классами Тель-Хай и Израильским Симфоническим оркестром Ришон ле-Циона продолжается уже более десяти лет, и каждый год представитель оркестра выступает в качестве члена жюри на конкурсе концертов.

Победителями Конкурса концертов мастер-классов Тель-Хай 2023 года стали молодые пианисты Дэнни Дворкин и Том Залманов. Вместе с Израильским Симфоническим оркестром Ришон ле-Циона под управлением известнейшего дирижера и инициатора десятков уникальных и интереснейших музыкальных проектов (как сценических, так и образовательных) Дорона Саломона они выступят в Тель-Авивском музее искусств во вторник, 7 февраля 2023 года.

Дэнни Дворкин

Окончила консерваторию при Академии Музыки и Танца в Иерусалиме по классу Светланы Гринштейн. Начала обучение на первую степень в классе профессора Ассафа Зора в Музыкальной школе Бухман-Меты, сегодня занимается у д-ра Рона Регева в Академии музыки и танца в Иерусалиме. Лауреат призов конкурса «Салют роялю» в Ашдоде, конкурса «Голос музыки» для молодых исполнителей в Иерусалиме, конкурса клавишных концертов Шарон Табор Финц 2021 года и других. Лауреатка первого места и приза зрительских симпатий конкурса концертов имени Якова Быстрицкого мастер-классов Тель-Хай.

Лауреатка стипендии Американо-Израильского культурного фонда и стипендии ассоциации «Цфонот Тарбут» Дэнни Дворкин выступала как солистка с Иерусалимским и Хайфским Симфоническими оркестрами, а также с Государственным оркестром Санкт-Петербурга и другими.

Дэнни Дворкин (1999 г.р.) часто выступает в Израиле и по всему миру, как солист, так и камерный музыкант. Он выиграл призовые места в нескольких конкурсах, в том числе в конкурсе «Молодой артист» в Иерусалиме, в конкурсе Панины Зальцман в Кфар-Сабе, конкурсе «Клермонт» и конкурсе пианистов имени Арианы Кац в Тель-Авиве, а также в конкурсе «Салют роялю» в Ашдоде. Том Залманов – один из участников 17-го Международного конкурса имени Рубинштейна, который пройдет в Тель-Авиве в марте 2023 года.

С 2006 года Том является стипендиатом Американо-Израильского культурного фонда. Он также получал стипендии от Ассоциации «Цфонот Тарбут» и Фонда Далии Мероз Израильской филармонии.

Том Залманов давал концерты в Лондоне, Женеве, Нью-Йорке, Бангкоке, Амстердаме, Копенгагене, Тбилиси, и в других городах мира.

В Израиле Том Залманов регулярно дает концерты в прямом эфире на радиостанции «Коль ха-Музика» и выступает на сценах всех крупных концертных залов страны.

Том Залманов сотрудничал с такими оркестрами, как Иерусалимский симфонический, Тбилисский симфонический, Хайфский симфонический, Филармонический оркестр Аликанте, Симфонический оркестр школы Бухмана-Мета и другими.

В рамках своей деятельности в качестве камерного музыканта в этом году он впервые примет участие в фестивале Мальборо в США. Среди других фестивалей, в которых он принимал участие – Международный фортепианный фестиваль в Оксфорде (Великобритания), Musicfest Perugia (Италия) и международные мастер-классы Тель-Хай, на которых он получил премию Пнины Зальцман.

В настоящее время Том Залманов учится на степень магистра в Музыкальной школе Бухмана-Меха Тель-Авивского университета по классу фортепиано у профессора Эмануэля Красовского.

В программе:

Мендельсон. Концертная увертюра «Прекрасная Мелюзина»

Дворжак. Концерт для фортепиано с оркестром, соль минор

Бетховен. Концерт для фортепиано с оркестром No. 5

Концерт состоится во вторник 7.02.23 в 20:30 в Тель-Авивском музее искусств

Стоимость билетов – от 50 до 125 шекелей.

Заказ билетов по ссылке – https://did.li/VmACN

Фотографии – © Ури Элькаям, Даниэль Хисин, Луиза Саломон- предоставлены пресс-службой Израильского Симфонического оркестра Ришон ле-Циона. Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting