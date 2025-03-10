Фотографии – © Ариэль Вайс, © Ариэль Басор, © Элла Малахи



Оркестр «Симфонет Раанана». 7-й абонементный концерт сезона. Три поколения Готфридов. Классика и джаз

Ярон Готфрид – дирижер и пианист

Бар Готфрид – дирижер и гитарист

Дани Готфрид – пианист

Джазовое трио: Ярон Готфрид/Дани Готфрид, Рони Холан (ударные), Юрай Орон (бас)

В программе:

Феликс Мендельсон. Концертная увертюра «Гебриды, или Фингалова пещера» си минор, соч. 26

Питер Уорлок. Каприоль-сюита (классическая и джазовая версии)

Марио Кастельнуово-Тедеско. Фантазия для гитары и фортепиано, соч. 145

Связи между классической музыкой и джазом: Гершвин, Чик Кориа и другие любимые стандарты. «Караван, «The man I love» – оркестровые аранжировки Ярона Готфрида.

Программа ближайших концертов посвящена связям классической музыки с джазом начала и середины 20-го века: Гершвин, Чик Кориа и любимые классические произведения.

Среда,19 марта, 20:00

Суббота, 22 марта, 20:00

Концерты проходят в Городском центре искусств и музыки Раананы.

О программе:

«Гебриды, или Фингалова пещера» – шедевр Феликса Мендельсона.

Интересно, что это сочинение Мендельсон написал в 1832 году, услышав эхо в Фингаловой пещере (на Гебридских островах у берегов Шотландии), которую посетил в 1829 году. Свое название пещера получила в честь эпического героя поэмы XVIII века, написанной шотландцем поэтом-историком Джеймсом Макферсоном. Поэма была создана на основе старых стихов кельтского барда III века Ойсина. Героем его стихов был легендарный персонаж ирландской мифологии Финн Мак Кумал, которого Макферсон в своих поэмах представил как Фингала.

Филипп Хиселтайн (1894-1930) – англо-валлийский композитор-мистификатор, выступавший под псевдонимом Питер Уорлок. Прославился он как исследователь и знаток старинной музыки, и не случайно, что самое известное его сочинение – сюита на темы танцевальных мелодий XVI века «Каприоль» (1926) из знаменитой «Оркесографии, или Трактата в форме диалогов, по которому все могут легко освоить и практиковать частные занятия танцами» Жана Табуро, опубликованного в 1588 году и перепечатанного по-английски уже в 20-м веке. Музыка сюиты невероятным образом сочетает в себе архаику и современное звучание и до сих пор привлекает к себе внимание свежестью и мелодичностью.

Марио Кастельнуово-Тедеско (апрель 1895, Флоренция – март 1968, Беверли-Хиллз, Калифорния) – итало-американский композитор, пианист, педагог и музыкальный критик еврейского происхождения. Композитор нового немецкого замка – именно так переводится его двойная фамилия, первая часть которой идет от еврейских предков, бежавших в 15-м веке в Италию из испанской Кастилии, а вторая была добавлена позже, уже на их новой родине.

Большое значение для Кастельнуово-Тедеско имело знакомство в 1932 году со знаменитым испанским гитаристом Сеговией, под влиянием которого он пишет много произведений для гитары – всего более 100 опусов, в том числе, и первый в 20-м веке концерт для этого инструмента с симфоническим оркестром, входящий ныне в репертуар практически всех исполнителей на гитаре.

Продолжение блестящей карьеры Кастельнуово-Тедеско прерывает начало Второй мировой войны, и Тедеско, как и большинство музыкантов еврейского происхождения, вынужден покинуть Европу и эмигрировать за океан. В США начинается новый, заключительный этап его жизни. В 1946 году он принимает американское гражданство, а благодаря поддержке своих друзей, в частности, скрипача-виртуоза Яши Хейфеца, начинает работать в Голливуде. В 40-50 годы прошлого века им написана музыка почти к 200 фильмам, в которых снимались такие звёзды, как Лиз Тейлор, Рита Хейуорт, Ингрид Бергман, Энтони Квини другие.

Об исполнителях:



Дирижер, композитор и пианист Ярон Готфрид – один из самых выдающихся музыкантов своего поколения в Израиле, многопрофильный артист, который соединяет классическую, современную и джазовую музыку. Готфрид с большим успехом занимал должность музыкального руководителя и главного дирижера оркестра кибуца Нетании в течение 11 лет с 2002 по 2013 год, представляя свежие инновационные программы и давая более 120 концертов за сезон.

С октября 2021 года маэстро Ярон Готфрид является новым руководителем музыкальной школы в Академическом колледже Оно. С 2013 по 2021 год он возглавлял основанную им кафедру композиции и дирижирования в Школе современной музыки и джаза «Римон».

Дирижерский репертуар Ярона Готфрида охватывает период от эпохи Возрождения до современной музыки. Он частый гость Израильского филармонического оркестра. В октябре 2016 года был приглашен заменить маэстро Зубина Мета и дирижировать всеми одиннадцатью концертами открытия сезона.

В сезоне 2016-17 он руководил новой постановкой «Орфея и Эвридики» в Израильской Опере, дирижировал концертом-открытием конкурса имени Рубинштейна.

Международный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна 2023 года выбрал его сочинение «Фолию» для фортепиано в качестве обязательного произведения,

Ярон Готфрид был удостоен «Премии премьер-министра Израиля для композиторов 2014 года», его регулярно приглашают дирижировать и исполнять свои произведения с крупнейшими оркестрами, фестивалями и залами по всему миру.

Уникальный подход Ярона Готфрида к ритму и звуку отражен в его композициях, которые представляют собой слияние жанров и стилей. Среди его сочинений – концерты, оркестровые произведения, вокальные произведения и оркестровые аранжировки.

Глубокие музыкальные интересы Готфрида к джазу привели его к выступлениям с такими крупными джазовыми исполнителями, как Эдди Гомес, Эдди Дэниелс, Дидье Локвуд, Дэйв Либман, Айра Салливан, Рэнди Брекер, Джорджи Фэйм, Китти Марголис, Бенни Голсон и Джимми Хит, и это лишь некоторые из них.

Бар Готфрид – дирижер, гитарист и композитор, живущий в Берлине. Будучи начинающим дирижером молодого поколения, Бар уже дирижировал ведущими оркестрами в Израиле и по всему миру, включая оркестр Берлинской комической оперы, Королевскую оперу в Льеже, Пражский филармонический оркестр и другие. Как гитарист, Бар завоевал первую премию на Иерусалимском конкурсе классической гитары и получил стипендию за заслуги от Фонда Шарета.

Дани Готфрид (родился в 1939 году) – джазовый пианист, председатель Ассоциации израильских музыкантов и генеральный директор EILAM – ассоциации прав израильских музыкантов. Готфрид начал свою карьеру как классический пианист и даже стал обладателем премии Моцарта, выступал с симфоническими оркестрами в качестве солиста. Он увлекся джазом во время службы в армии в оркестре военно-воздушных сил. В 1962 году саксофонист и джазовый дирижер Мел Келлер принял его в состав джазового квартета «Kol Israel». В 1965 году он ушел из квартета и начал самостоятельную карьеру в качестве руководителя различных ансамблей.

У Дани Готфрида – ученые степени в области экономики и юриспруденции.

В 1971 году вместе с Альбертом Пиаментой основал квартет «Jazz Workshop», который первым в Израиле записал инструментальную джазовую пластинку в 1971 году и стал пионером в слиянии израильских, еврейских и ближневосточных мелодий с джазом.

В 1981 году Готфрид основал кафедру джазовых исследований в Иерусалимской академии музыки и танца и возглавлял ее в течение шести лет. Затем он занимал должность старшего преподавателя Академии до выхода на пенсию в 2008 году.

В 1985 году Дани Готфрид создал инфраструктуру для изучения джаза в школе искусств имени Тельма Йелин.

В 1987 году Готфрид был одним из инициаторов и основателей фестиваля «Джаз на Красном море» в Эйлате. Он был назначен художественным руководителем фестиваля и занимал эту должность до 22-го фестиваля. Готтфриду удалось позиционировать фестиваль как главное джазовое событие Израиля, которое ежегодно посещают десятки тысяч слушателей. Фестиваль собрал в Израиле более 1500 международных джазовых исполнителей, среди которых были многие из самых известных имен в мире джаза.

В 1992 году Дани Готфрид основал джазовую серию в Тель-Авивском музее, которой руководил в течение шести лет, а после этого инициировал джазовую серию в Израильской опере, которой руководил до 2004 года. Он выступал со многими мировыми джазовыми великими музыкантами, включая Стэна Гетца, Диззи Гиллеспи, Джонни Перриго, Рэнди Баркера, Шейлу Джордан, Кевина Махони, Марка Мерфи, Нильса-Хеннинга Эрстеда Педерсена и со многими другими. Готфрид выступал по всему миру как солист и в составе различных коллективов.

В 2007 году Дани Готфрид получил награду от Министерства науки, культуры и спорта за многолетний вклад в развитие джаза в Израиле. В 2008 году Иерусалимская академия музыки и танца включила его в свою Золотую книгу в знак признания его вклада в развитие джазовых исследований, а в 2018 году он стал лауреатом Премии Министерства культуры для ветеранов искусств имени Арика Эйнштейна.

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Оркестр «Симфонет Раанана». Концерт № 7. Три поколения Готфридов

Среда, 19.3.2025 в 20:00

Суббота, 22.3.2025 в 20:00

В программе:

Феликс Мендельсон. Концертная увертюра «Гебриды, или Фингалова пещера» си минор, соч. 26

Питер Уорлок. Каприоль-сюита (классическая и джазовая версии)

Марио Кастельнуово-Тедеско. Фантазия для гитары и фортепиано, соч. 145

Произведения Гершвина, Чик Кориа и другие джазовые стандарты в оркестровых аранжировках Ярона Готфрида

Музыкальный руководитель оркестра – Омер Меир-Веллбер

Штатный дирижер – Давид Зеба

Генеральный директор оркестра – Орит Фогель-Шафран

Сайт оркестра – http://www.symphonette.co.il

Справки по телефону: 09-7457773

Заказ абонементов и билетов на сайте оркестра: http://www.symphonette.co.il

Концерты проходят в Городском центре искусств и музыки по адресу – улица а-Пальмах 2-алеф.

Страница оркестра в фейсбуке: https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Канал в сети Youtube: https://www.youtube.com/@symphonetteR



Текст подготовила Маша Хинич. Фотографии (© Ариэль Вайс, © Ариэль Басор, © Элла Малахи) предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting