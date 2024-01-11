Израильская Опера представляет: «Ханох Левин – Опера»

“Ханох Левин – Опера”. Момент репетиции. Фото – © Йоси Цвекер

8 октября 2023 года, после долгих предварительных репетиций, участники постановки «Ханох Левин – Опера» должны были приступить к прогонам спектакля на большой сцене. Вместо этого, как и вся страна, солисты и музыканты, сотрудники Израильской Оперы столкнулись с кровавыми событиями черной субботы 7 октября, с похищенными в Газу родственниками, с близкими и друзьями, избежавшими смерти, с кровоточащей раной в сердцах, с войной. Все последующие недели они выступали с благотворительными концертами в центрах приема эвакуированных, в общественных бомбоубежищах Ашкелона, везде, где могли принести немного света пострадавшим от войны.

Сегодня солисты, артисты, хор и оркестр Израильской Оперы возвращаются в репетиционный зал и вновь готовятся выйти на сцену, чтобы представить зрителям новую оперную постановку «Ханох Левин – Опера» с грустными и забавными персонажами величайшего израильского драматурга и оригинальной музыкой пяти израильских композиторов; оперный спектакль, представляющий мозаику израильской жизни и ее противоположности – жизнь и смерть, смех и боль.

Сочетание «Ханох Левин – опера» не новое. Одноактная опера по пьесе «Шиц» Ханоха Левина на музыку Йони Рехтера в постановке Идо Риклина была представлена в июле 2015 года в Тель-Авиве к 30-летию Израильской Оперы.

До этого произведение Ханоха Левина в оперном варианте ставилось в январе 2010 года – «Мальчик спит» на музыку Гиля Шохата. Идо Риклин, ставший драматургом Израильской Оперы, в прошлом сезоне поставил «Теодора». Сейчас Идо Риклин и Ширит Ли Вайс (та самая, что придумала под занавес прошлого сезона чудесный оперный «Реквием» Моцарта), подобрали и скомпилировали отрывки из произведений Ханоха Левина в новой оперной постановке, которая так и называется «Ханох Левин – Опера» и будет показана с 29 января по 5 февраля 2024 года.

Музыку для «Ханох Левин – Опера» написали 5 израильских композиторов. Каждый дал свою трактовку воплощениям на оперной сцене печальным и забавным, нелепым и столь узнаваемым, отталкивающим и человечным персонажам великого израильского драматурга Ханоха Левина.

11 частей, 10 солистов, 6 песен, 5 композиторов и один – единственный и неповторимый в израильской драматургии последних поколений – Ханох Левин.

Уже понятно, что эта оперная постановка будет непохожа на всё, что мы видели раньше, несмотря на расцвет израильской оперы в последние годы. Смех и слезы, разочарование и надежда, глубины нежных душ и грубая телесная оболочка – таковы первые ассоциации, когда речь заходит о драматургии Ханоха Левина и о новой оригинальной израильской оперной постановке со столь неоднозначными персонажами великого израильского драматурга.

Пять композиторов, создавшие музыку этой постановки на различные прозаические и поэтические тексты, песни и отрывки из пьес Ханоха Левина, создали не просто оперу, а театрально-оперную постановку. Пять композиторов, представляющие разные поколения музыкального творчества – это Йоси Бен-Нун (недавно удостоенный приза Ландау – приза Мифаль ха-Пайс), Давид Зеба (также недавний лауреат – приза Энгеля), Йонатан Кнаан (автор музыки к «Теодору»), Йонатан Керет и Рони Решеф. Вместе они создали для каждого из текстов музыкальный мир, полный юмора, боли и эмоций. Каждый композитор привнес с собой свой неповторимый музыкальный язык, а Идо Риклин и Ширит Ли Вайс составили из текстов и музыки эффектную сценическую мозаику.

Идо Риклин использовал тексты из пьес и песен, написанных в разные периоды творчества Левина, среди которых: «Торговцы резиной», «Яакоби и Лайденталь», «Холостяки и холостячки», «Убийство», «Шиц», «Жиголо из Конго» и другие. Он также использовал известные песни Левина: «Лондон», «Я живу изо дня в день», «Ты, я и следующая война», различные скетчи, а также несколько «детских песенок», написанных Йоси Бен-Нуном – единственным композитором из «пятерки», который имел честь работать с самим Ханохом Левиным и сочинил музыку к некоторым пьесам, поставленным Левиным.Идо Риклин, Давид Зеба и Ширит Ли Вайс соединяют мир оперы с трагикомическими персонажами, которые доводят до крайности любую ситуацию. Над сценографией этой постановки работали талантливейшие израильские художники: художник-постановщик Адам Келлер, художник по костюмам Уля Шевцова и художник по свету Надав Барнеа. Вместе с режиссёром Ширит Ли-Вайс они превратили каждый скетч, каждый отрывок текста и песни в отдельный, крошечный и в то же время необъятный мир с неповторимым колоритом, стилем и приметами эпохи. Герои Ханоха Левина появляются и проявляют свои характеры в переломные моменты истории личной и общей, а знакомые всем образы добавляют в постановку театральные пласты, наделяя ситуации дополнительным смыслом.

«Возвращаясь к репетициям во время войны, имея дело с очень точными материалами Ханоха Левина, мы обрели новую перспективу. Сочетание текстов Ханоха Левина, оперной музыки, невероятных ситуаций и событий раскрывает суть самых человечных, забавных, горьких, болезненных и вызывающих сострадание моментов, – говорит Ширит Ли-Вайс, добавляя, что есть что-то сложное и увлекательное в этой связке различных отрывков из пьес, сценок и песен, написанных пятью разными композиторами. Но именно эта особенная многослойность постановки раскрепощает саму ее идею: много свободы, много возможностей, музыка, придающая тексту иную временную характеристику. В каждой сцене есть свой сюрприз, свой сюжет и, в конце концов, в каждый момент постановки мы имеем дело с нелепым человеческим поведением, полным сострадания и боли. Даже в небольших мизансценах проявляется сила драматургии Ханоха Левина».

Композитор и дирижер Давид Зеба проясняет связь между оперой и произведениями Ханоха Левина: «Тексты Ханоха Левина, помимо всего прочего, обладают редкими качествами оперного либретто, они не ходят по кругу – эти тексты ясны благодаря очищенным от лишнего, иногда до болезненности точным фразам; эти тексты поднимаются из глубин неприглядности и страданий – к положительному исходу или к катастрофе».

«Ты, я и следующая война. Когда мы рождаемся, она уже нас поджидает – следующая война. Когда стучат в дверь, то нас снова трое – ты, я и следующая война. И когда все закончено, нас по-прежнему трое – следующая война, ты и фотография на стене». Это фразы из пьесы Ханоха Левина «Ты, я и следующая война» – первой его пьесы, поставленной в 1968 году в студенческом театре Тель-Авивского университета, где Левин изучал литературу и философию. Тогда этот спектакль вызвал бурю, а Левина сразу признали нарушителем общественного спокойствия, восставшим против принятых норм. За более, чем полвека не изменилось ничего: те же проблемы, тот же трепет сердца, смех и рыдания, абсурд.

Поэт и драматург Ханох Левин (1943 – 1999) – важнейшая фигура современной литературы Израиля, признанный классик израильской драматургии. Сегодня его произведения ставят на театральных сценах по всему миру, его стиль узнаваем с первой фразы, с первой сцены. Широкую известность Ханох Левин получил в 1960-х годах как автор скандальных политических спектаклей и сатирического кабаре. Провокационные пьесы Левина полны иронии и самоиронии, жесткости и отчаянного сарказма, и одновременно – величайшей нежности и любви по отношению к непутевому человеческому роду. Левин писал комедии и сатирические скетчи, но до чего же они все-таки грустны, несмотря на смех.

Уроженец польско-еврейской семьи, выпускник факультетов философии и литературы Тель-Авивского университета, Ханох Левин сам ставил свои пьесы на сценах различных театров. Отзывы критиков о нем были категоричны: «Для него не существует табу, он демонстрирует людские слабости и прегрешения, заставляя зрителей смеяться над собственными неврозами, над абсурдным и отчаянным складом человеческой жизни».

Ханох Левин упивался горечью жизни и ее сладостью; он знал, что такое смерть и не боялся ее. Часто героев Левина сравнивают с чеховскими. Чеховские персонажи появляются в его знаменитом «Реквиеме». Герои Левина бедные, голодные, страдающие, пережившие в жизни массу унижений, растоптанные и растерянные, живущие тяжко, муторно. Все они, в конце концов счастливы, разглядев в самой беспросветной серости существования его смысл, умеющие найти сладость в горечи. Недаром он называл своими пьесы комедиями, ведь его жалкие герои, глумящиеся над ближними и молящие о сострадании, всегда смеются, пусть над самими собой.

Всего Ханох Левин создал 56 пьес, а также множество сатирических и театральных скетчей и прозу. При его жизни на израильских сценах были показаны 33 его пьесы, 22 он поставил сам. Невозможно сказать, какая его пьеса наиболее известна в Израиле, где театралы знают названия всех его работ. Но за границей, пожалуй «Реквием» («Ашкава»), ставившийся в десятках странах. При упоминании имени Ханоха Левина тут же вспоминаются такие спектакли, как «Торговцы резиной», «Убийство», «Хефец», «Крум», «Плаксы», «Болтовня» (поставленный в 1995-м году в «Камерном» Робертом Стуруа), «Романтики», «Проститутка из Охайо», «Королева ванной», «Яакоби и Лайденталь», «Прекрасная женщина внутри каждого из нас», «Якиш и Пупче».

На спектакли по пьесам Левина, признанного классиком, ходят все: снобы и работяги, студенты и пенсионеры, репатрианты и старожилы. На его спектаклях плачут и смеются, а в зале всегда стоит тишина, ведь в диалогах и монологах его героев важно каждое слово, их простые печальные песенки запоминаются сразу. После окончания его спектаклей всегда раздается шквал аплодисментов – аплодисментов АВТОРУ, знавшему человеческую натуру так, как мы сами себя не знаем.

Когда самого Левина в единственном сохранившемся интервью спросили, почему он выбрал именно театр, он сказал, что, когда видишь нечто разыгранным на сцене, это действует гораздо сильнее. А еще потому, что, когда пишешь для театра, ты не называешься писателем, и то, что ты пишешь – это не литература и даже не совсем «культура».

Пьесы Левина – вне времени, ведь парадоксы существования не меняются.

Культовый писатель, провокационный драматург и режиссер, нарушитель общественного спокойствия, он был признан классиком еще при жизни, пройдя путь от неприятия до всенародной любви.

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«Ханох Левин – Опера»

Музыкальный руководитель Израильской Оперы – Дан Эттингер.

Дирижер постановки – Давид Зеба

Режиссер: Ширит Ли Вайс

Участники постановки – солисты Израильской Оперы:

Певец-баритон Одед Райх (недавно исполнивший роль Герцля в опере «Теодор»),

Сопрано Яэль Левита (которая, помимо прочего, исполнила роль Бога в опере «Матери» Давида Зебы),

Меццо-сопрано Анат Чарны (партия Жюли в «Теодоре»),

Сопрано Даниэла Скорка (Гинерва в «Ариоданте» и Пауль в «Теодоре»), баритон Яир Полищук, сопрано Том Коэн и Сиван Керен, меццо-сопрано Тамара Навот, тенор Ади Эзра и бас Йоав Аялон.

Музыканты Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы располагаются на сцене и становятся полноценными участниками драматической и постановочной ткани спектакля.

«Ханох Левин – Опера». С 29 января по 5 февраля 2024 года в Оперном театре Тель-Авива имени Шломо Лахата (бульвар Шауль а-Мелех 19, Тель-Авив).

Понедельник | 29. 01.2024 | 20:00

Среда | 31.01.2022 | 19:30 | Премьера

Четверг | 01.02.2024 | 20:00

Пятница | 02.02.2024 | 13:00

Понедельник | 05.02.2024| 20:00

За час до начала каждого представления в зале проводится вводная лекция. Для обладателей билетов вход на лекцию в этот вечер бесплатный.

Заказ билетов по телефону 03-6927777 или в «Браво»: https://bit.ly/41OvHAZ

Текст: Маша Хинич. Фото: Йоси Цвекер.

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting