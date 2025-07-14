«Матери» в Израильской Опере

Израильская Опера завершает свой 39-й сезон оперными спектаклями «Матери» Давида Зебы в постановке Ширит Ли Вайс. Напомним, что эта опера получила прежде восторженные отзывы критиков. С 22 по 26 июля в Оперном театре Тель-Авива.

В библейских историях голоса женщин были практически не слышны, и потому Израильская Опера даёт женским образам из Книги Бытия возможность выйти на сцену и рассказать свои истории с их точки зрения. Через 3000 лет после библейских событий Агарь и Сара, Рахель и Лея, Ревекка, Билха, Зилпа и Ктура впервые расскажут истории, знакомые им не понаслышке. В их ролях и в роли самого Господа Б-га выступят солистки Израильской Оперы и актрисы театра «Гешер».

Премьера оперы «Матери» прошла в 2021 году. За дирижерским пультом – сам композитор Давид Зеба.

В Книге Бытия множество женских персонажей, но их истории, как правило, мы знаем в мужской интерпретации, в мужском представлении и пересказе. Имена некоторых из женских образов даже не известны, они упоминаются лишь как «жена Лота», «жена Потифара» и другие.

Давид Зебa, лауреат премии Розенбл.ма 2020 года и один из самых заметных современных композиторов Израиля, возвращается к древним сюжетам и предлагает рассказать их иначе – глазами самих героинь.Что почувствовала жена Ноя, узнав, что все её друзья и близкие погибли в потопе?

Что пережила жена Лота, когда услышала, как её муж предложил жителям Содома изнасиловать их дочерей?

Почему Ривка предпочла одного сына другому?

И о чём думали Билха и Зилпа, когда Иаков выставил их впереди стана, словно живой щит?

Эти и другие женщины, чья роль в патриархальном обществе сводилась к рождению детей, наконец получают право заговорить и открыть свой внутренний мир.

Зеба, который сам написал и либретто и музыку, выводит матерей на первый план, отрывая их от теней мужских судеб и показывая, как каждая из них справлялась с реальностью, зачастую навязанной мужчинами или самим Богом. Особую роль в этом музыкальном полотне играет голос Бога – в исполнении сопрано.

Опера «Матери» построена как череда монологов и ансамблей, каждый из которых разворачивается в переломный момент библейского сюжета, переплетаясь с речитативами Бога, основанными на подлинных текстах Писания.

Из либретто:

«Мы, матери, которых вы не помнили,

Едва ли удостоили нас имен.

В миг опасности первыми нас оставили,

Нам нельзя было мечтать, нельзя было сущестововать.

Воды в кувшинах мы несли на плечах,

Стирали пот и слёзы украдкой.

Отцы народа открыли нам чрево,

Но в муках родов нас не называли матерями…

От заката до рассвета почти не упоминали,

Только «и зачала, и родила, и зачала, и родила »…

Мы молча отдали утробу Библии.

Мы – матери, которых вы не знали,

Что завершили свой долг при вашем рождении.

Когда считали матерей, нас вы не всегда считали.

Но навеки мы остаёмся вашими матерями».

Особенность оперы «Матери» также в том, что Зебa соединяет оперное пение и речитативы, в связи с чем для воплощения этого художественного замысла Израильская опера пригласила для участия в постановке «Матери» актрис театра «Гешер».

В опере «Матери» участвуют:

Четыре солистки Израильской Оперы:

▪ Шай Блох

▪ Яэль Левита

▪ Даниэла Скорка

▪ Анат Чарны

Четыре актрисы театра «Гешер»:

▪ Наташа Манор

▪ Рони Эйнав

▪ Лена Фрайфельд

▪ Лилиан Рут

Давид Зебa: «Я попытался услышать и выразить то, что чувствовали матери из Книги Бытия: и те, кого признали праматерями, и те, кого забыли. Показать моменты тяжелейшей унижения: Агарь, изгнанная с сыном в пустыню; Сара, мнение которой не спросили, когда решалась судьба её единственного сына Исаака; ненавидимая Лея, приведённая в шатёр Яакова в темноте; Билха, Зилпа, жена Лота, дочери…

Несмотря на их мифологический статус, я увидел в них прежде всего людей – с желаниями, страхами, любовью и слабостями. Я не стремился их осуждать или высмеивать, но хотел прикоснуться к самой сути их боли – без ложного пафоса и прикрас».

Давид Зеба – дирижер, композитор, аранжировщик, пианист, певец и переводчик. Руководитель оперной студи «Мейтар» при Израильской Опере, штатный дирижер оркестра «Симфонет Раанана», старший преподаватель Академии музыки в Иерусалиме, музыкальный руководитель и дирижер трех хоровых коллективов, постоянный участник фестивалей и концертов в Израиле и во всем мире в качестве дирижера, пианиста и певца.

Давид Зеба родился в Хайфе, получил степень магистра композиции и пения с отличием в Музыкальной академии имени Рубина в Тель-Авиве.

В 2015 году Давид Зеба написал оперу «Матери», посвященную женским образам из Книги Бытия. Постановка «Матери» была представлена в Израильской опере в 2021 году, получила высокую оценку критиков и была прекрасно принята публикой.

Давид Зеба также создает музыку и аранжировки для театра, оперы, хоров и оркестров, исполняет сольные партии в ораториях и операх, часто выступает в Израиле и за рубежом. Участвовал во многих постановках Израильской оперы и как пианист, и как солист.

Давид Зеба также написал и сочинил оперу «Алиса в стране чудес» по повести Льюиса Кэрролла для Израильской Оперы – это произведение исполнялось под его руководством на оперной сцене и было высоко оценено критикой.

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«Матери». Опера Давида Зебы

Либретто: Давид Зеба и отрывки из Книги Бытия

Дирижёр: Давид Зебa

Режиссёр: Ширит Ли Вайс

Сценография: Михаэль Краменко

Костюмы: Майя Мидар Моран

Свет: Надав Барнеа

При участии ансамбля музыкантов Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы

Исполняется на иврите, с титрами на иврите и английском.

Продолжительность: 1 час 15 минут без антракта.

Даты и время спектаклей:

▪ Вторник, 22 июля 2025 | 20:00

▪ Среда, 23 июля 2025 | 20:00

▪ Пятница, 25 июля 2025 | 13:00

▪ Суббота, 26 июля 2025 | 21:00

Билеты в кассе Израильской Оперы: 03-6927777 на сайте: www.israel-opera.co.il или в «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/82857

Текст подготовила Маша Хинич

Photos by ©Йоси Цвекер

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