«Израильский дуэт» – джаз, проверенный временем,  в преддверии Шавуота

Два прекрасных израильских джазиста – супер-пианист Йоав Полачек (это не преувеличение, это факт) и известнейший кларнетист (и саксофонист) Коби Саломон, каждый из которых руководит собственными группами (и не по одной), объединились в «Израильский дуэт». В данном случае «Израильский дуэт» – это и название дуэта, и название программы – джазового посвящения лучшим израильским песня; песням, проверенным временем. Концерт «Израильский дуэт» пройдет накануне Шавуота, в среду, 24 мая, на крыше Музея Иланы Гур в Старом Яффо.

Удивительные джазовые интерпретации самых красивых израильских песен в исполнении «Израильского дуэта» – нового проекта пианиста Йоава Полачека и кларнетиста Коби Саломона. Идея этого проекта появилась во время импровизации на сцене в ожидании выступления на важной церемонии… Результат – одновременно ностальгичное и авангардное шоу удивительных джазовых перформансов, шоу джазовых аранжировок самых красивых израильских песен – Арика Эйнштейна, Шалома Ханоха, Наоми Шемер, Мики Габриэлова, Боаза Шараби, Шошаны Дамари и других. Дуэт Йоава и Коби ломает все принятые рамки израильской песенной классики и собирает ее в новом и освежающеи джазовом свете. «Израильский дуэт» – это мягкость и лиричность, живой и оптимистичный звук, это джаз – та музыка, которую играют Коби Саломон Йоав Полачек.

Саксофонист и кларнетист Коби Саломон (https://www.kobisalomon.com/) получил степень бакалавра музыки в Нью-Йорке. На протяжении многих лет он играл со многими музыкантами в Израиле и за рубежом. Он создал несколько групп и сам и участвовал в различных ансамблях, в том числе в Южной Америке, где записал два альбома. Выступал в таких известных джаз-клубах, как «Fat Cat», «Smalls», «Cornelia St. Café» и другие.

После своего возвращения в Израиль Коби Саломон выступал на фестивалях в Израиле и по всему миру с квартетом Roi Oliel Quartet, ансамблем Hoodia, New Orleans Punkshine, с Эли Диджибри, с квинтетом Асафа Хакими, квинтетом Янива Керема, с Эялем Вильнером. Коби Саломон также активно преподает, руководит отделением музыки в «Новой гимназии» в Герцлии, преподает в консерватории «Штрикер» в Тель-Авиве и много лет являет членном жюри культурного фонда «Шарет».

Пианист Йоав Полачек (https://www.yoavpolachek.com) получил первую музыкальную степень в Berklee College of Music в Бостоне, а затем учился в Нью-Йоркском университете, где получил вторую степень – Master of Music. До он занимался в Израиле в колледже «Левински» и в школе джаза «Римон». Если свести воедино все его музыкальные специальности, то он – джазовый пианист, педагог, специалист по музыкальным технологиям, специалист по аранжировкам и оркестровкам, пианист-аккомпаниатор, композитор, музыкальный продюсер и менеджер, звукорежиссер, специалист по музыкальному контенту в компаниях хай-тека, но, прежде всего, он – джазовый пианист, игравший во многих ансамблях и со многим исполнителями, как в США, так и в Израиле.

Итак: 24 мая, весна, музыка под звездами, джаз, проверенный временем – и все это в Яффо на крыше музея Иланы Гур.

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«Израильский дуэт». Джаз, проверенный временем. Концерт в Музее Иланы Гур в Старом Яффо.

Коби Саломон – кларнет и саксофон.

Йоав Полачек – фортепиано.

Среда, 24 мая, 2023 года

19:00 экскурсии по музею на русском языке и иврите

20:00 концерт

Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и сангрию) – 125 шекелей.

Заказ билетов по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/kobi-solomon-yoav-polachek-jazz-at-the-museum/ или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/613659813788482

Видео – https://www.youtube.com/watch?v=AX5LzLjQ3dU

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Фото © Лиат Пелед и © Йоси Цвекер – предоставлено музыкантами