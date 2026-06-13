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Tel Aviv Global

Joy of Missing Out, Liminality и Art Box Gallery ECLECTIC TLV на ярмарке «Свежая краска 2026»

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На верхнем фото — Карина Люмьер

Начинаем серию публикаций  о русскоязычных участниках ярмарки искусства и дизайна «Свежая краска» Fresh Paint 2026.

JOMO Museum (Joy of Missing Out) — музей внутренних состояний, созданный специально для DIALOG X Fresh Paint 2026.
В проекте участвуют семь художников и одна художница-керамистка, исследующие, как культура, память, семья, язык и личный опыт формируют наше восприятие мира. Вместо артефактов музей собирает тонкие состояния — внутренние ландшафты человека.
Каждая работа становится результатом выбора в пользу глубины, созерцания и творческой свободы. В мире постоянного шума JOMO Museum предлагает пространство для внимания, присутствия и подлинного опыта.
Павильон  P10
Куратор Эля Коэн
Участники проекта:
Витас Диекас, Эдлен Лаван, Анастасия Литвак, Лена Логарт, Ольга Иерушалми, Яна Горелик, Адар Магдаси и художница-керамистка Ольга Портной.

 LIMINALITY
Специально для Fresh Paint 2026 художница Карина Люмьер создала новую серию работ LIMINALITY, посвящённую состоянию внутреннего перехода и трансформации. Через яркий цвет и эмоционально насыщенные образы художница исследует память, свободу и процесс становления личности.
Куратор проекта — Серж Тирош, международный куратор и арт-деятель. Арт-директор — Эля Коэн.
Премьера проекта состоится в павильоне P11 в рамках Fresh Paint 2026.

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Art Box Gallery × ECLECTIC TLV (P10) — специальная коллаборация, посвящённая современной художественной фотографии и новым форматам коллекционирования. Проект объединяет авторов, коллекционеров и зрителей в пространстве открытого диалога и творческого обмена.
Коллективная выставка, персональный проект и творческая коллаборация формируют многоголосный диалог о современном опыте, личных историях и роли искусства в сегодняшнем мире.

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